Monte dei Paschi di Siena / Mps e il danno oltre alla beffa per l'Italia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Mps notizie. Alla fine, come da ampie attese, Montepaschi non è riuscita a completare l’aumento di capitale da 5 miliardi di euro sul mercato. I titolari di obbligazioni subordinate di Mps, sia piccoli risparmiatori che istituzionali, vedranno il proprio investimento convertito in azioni, con relative minusvalenze, e lo Stato italiano aumenterà la propria quota nel capitale della terza banca italiana. A conclusione si questa lunghissima e penosa vicenda l’unica cosa che si può dire con certezza è che non è lecito alcuno stupore per il finale della storia. Il piano di salvataggio di “mercato”, quello pensato con Jp Morgan, è stato procrastinato fino a dopo l’esito del referendum con questo rimandando a “dopo” l’appuntamento elettorale il redde rationem sulla banca toscana. Per tutta la primavera e per tutta l’estate il “mercato” si interrogava sulla reale fattibilità di un salvataggio di mercato che rimaneva sospeso nell’aria nonostante una percentuale dell’aumento pagata in commissioni senza precedenti e senza un consorzio di banche che si volesse impegnare a garantire l’aumento.

Il “salvataggio” di mercato del Montepaschi è stato rimandato perché c’era l’incertezza sulla permanenza del governo, e quindi non si trovavano volenterosi, oppure il governo l’ha rimandato perché c’era incertezza sulla sua riuscita e quindi non si voleva andare a elezioni con migliaia di risparmiatori danneggiati? Oppure le due cose in qualche modo sono state assieme dando origine a una situazione in cui si prolungava una situazione di grave incertezza su una fetta importante del sistema bancario italiano con tutti gli effetti, devastanti, sulla fiducia nel e sul Paese?

L’origine dei mali del sistema bancario italiano è lunga. L’Italia, che aveva un sistema bancario molto solido e poco esposto ai tempestosi mari della finanza globale, ha subito due crisi gravi: la prima è quella del 2008, Lehman Brothers, la seconda è quella che ci è stata imposta dall’Europa, tramite Monti, con la ricetta suicida dell’austerity dopo una vicenda, quella della defenestrazione di Berlusconi, i cui contorni oggi appaiono sempre più oscuri. Il sistema industriale italiano ne è uscito devastato e le sofferenze bancarie sono diventate inevitabili. Il primo errore, probabilmente, è stato nel 2012, quando una crisi senza precedenti montava, rifiutando interventi di sistema sulla scorta di quanto succedeva in Spagna con i soldi europei. Il secondo errore è stato quello di non comprendere la portata sistemica delle decisioni che si prendevano sulla gestione del “fallimento” di quattro banche locali nell’autunno del 2015.

Diventavano chiare due cose: la prima era che il governo italiano non era in grado di offrire agli investitori una difesa credibile di sistema sul suo sistema bancario. È quello che invece è riuscito a offrire il governo tedesco alle prese da almeno un decennio con il problema “Deutsche Bank”; tutti pensano che Deutsche Bank abbia molti problemi, ma nessuno dubita delle capacità di risposte del sistema Paese tedesco e quindi la fiducia nel e sul sistema rimane intatta. In questo caso l’immagine che si dà e la sostanza sono difficilmente separabili.