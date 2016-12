SPY FINANZA/ Mps e la "tempesta perfetta" sulle banche spagnole

MONTE DEI PASCHI DI SIENA NEWS. È arrivato il via libera delle aule di Camera e Senato all'autorizzazione chiesta dal governo a un aumento del debito fino a 20 miliardi di euro per finanziare provvedimenti a sostegno del sistema bancario. Funzionerà? Ovvero, il paracadute pubblico riuscirà a sostenere gli sforzi di Mps per finanziarsi sul mercato ed evitare così gli aiuti di Stato e il conseguente bail-in per gli obbligazionisti? A giudicare dall'andamento di mercato di ieri, no. Ad apertura di contrattazioni, il titolo della banca senese non riusciva a fare prezzo, se non per pochi minuti. Dopo la notizia dell'ok al plafond governativo da 20 miliardi, il titolo ha riaperto, annullando le perdite, ma due minuti più tardi è tornato a scendere, cedendo il 5% ed è stato di nuovo sospeso.

Cosa significa? Primo, il mercato è venuto subito a vedere il bluff. Secondo, su Mps la speculazione sta sparando a palle incatenate e senza che la Consob alzi la voce. A dare il colpo di grazia alle residue speranze di Mps di convincere il mercato ad aderire all'aumento di capitale è stato paradossalmente il piano presentato la scorsa settimana da Unicredit, il quale smentiva nei fatti le cifre presentate da Mps ai mercati: gli accantonamenti e il controvalore dei non-performing loans della prima banca italiana, infatti, sono tali da mettere immediatamente in dubbio i conti di Rocca Salimbeni, quantomeno riguardo al valore a cui sono stati iscritti a bilancio quei crediti incagliati e la loro copertura.

Incurante del destino che ormai avanza in maniera inesorabile, Mps ieri ha nel frattempo elaborato un secondo supplemento al prospetto informativo in merito alla conversione dei bond subordinati e alla sottoscrizione di nuovi azioni della banca. La banca senese ha reso noto al mercato nella notte che la Consob ha dato il via libera al nuovo documento, un dossier di 55 pagine che contiene una serie di avvertenze nuove e avvisi di rischio in relazione all'operazione. La prima delle quali è che «gli investitori sono sollecitati in un contesto caratterizzato dal progressivo deterioramento delle condizioni della banca e del gruppo». Di fatto, l'istituto senese ha avvisato gli investitori che hanno già aderito alla conversione o che abbiano prenotato nuove azioni che ora hanno la possibilità di esercitare il diritto di revoca. Ma c'è dell'altro. Nel supplemento alla Nota informativa dove aggiorna la dichiarazione sul capitale circolante che aveva fatto nel precedente documento, Mps rende noto di avere 10,6 miliardi di liquidità complessiva, che si ridurrà però a 200 milioni in quattro mesi per poi risultare insufficiente dal mese successivo: i dati sono stati aggiornati con la situazione al 16 dicembre rispetto a quella del 14 dicembre.

Scrivono da Siena: «Il saldo netto di liquidità complessiva (calcolato coerentemente alla metodologia definita da Banca d'Italia per le segnalazioni settimanali nell'ambito del monitoraggio della liquidità) presenta un saldo positivo sull'orizzonte temporale di 4 mesi, partendo da un importo positivo di 10,6 miliardi di euro a pronti per arrivare a un dato di circa 200 milioni al 4° mese, con una successiva riduzione a circa -15 milioni (livello negativo) di euro dal 5° mese». Insomma, un rapido e devastante peggioramento delle proiezioni di liquidità. Nella precedente comunicazione di pochi giorni fa, con dati al 14 dicembre, Mps aveva infatti detto di avere liquidità per 11 miliardi sufficiente per 11 mesi e che la liquidità sarebbe scesa a 600 milioni all'11esimo mese, per diventare negativa al dodicesimo.