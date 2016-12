BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari all'ultima seduta prima di Natale (23 dicembre 2016)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI ALL'ULTIMA SEDUTA PRIMA DI NATALE Oggi è l'ultima giornata borsistica prima della breve pausa natalizia in quanto le borse lunedì 26 saranno chiuse. Nonostante ciò, nella giornata odierna ci sono alcuni dati macroeconomici importanti. Alle 13:30 è attesa la previsione del Pil annuale della Gran Bretagna. Numeri particolarmente significativi, in particolare dopo Brexit. Anche da oltre oceano sono attesi dati importanti sull'andamento immobiliare. In particolare alle 16:00 è atteso il dato sulla vendita delle nuove abitazioni relative al mese di novembre. Sempre alle 16:30 anche il dato sulla fiducia dei consumatori del Michigan, numeri da sempre tenuti in considerazione dalla Fed.

Nella seduta di ieri, dopo un inizio positivo con il Ftse Mib che è arrivato a guadagnare oltre lo 0,7%, segnando nuovi massimi di periodo, l’indice ha iniziato una lenta discesa che lo ha portato a perdere lo 0,49%. Nel primo pomeriggio, infatti, la conferma dell'apertura dei mercati americani leggermente in rosso, ha convinto gli operatori a prendere prese di profitto sul nostro indice che ha chiuso a 19.121 punti. Male Mps che chiude con una perdita di oltre 7 punti percentuali e trascina al ribasso anche tutti gli altri bancari. Intesa Sanpaolo perde lo 0,82%, Ubi Banca lo 0,75%, mentre in controtendenza Unicredit guadagna lo 0,7%, Banco Popolare il 2,5% e Banca Popolare di Milano il 2,6%. Molto male anche Mediaset dopo che in meno di un mese il titolo aveva raddoppiato la sua quotazione, oggi lascia sul terreno oltre 12 punti percentuali. Particolarmente in luce, invece, Bio-On che guadagna oltre il 23%. La società della bio-plastica ha annunciato un accordo con una grossa multinazionale del valore di 55 milioni di euro in due anni. Il titolo è stato praticamente tutta la giornata sospeso al rialzo.

Dal punto di vista del mercato dei titoli di Stato, si è osservata qualche tensione in più rispetto alle precedenti giornate. Lo spread è risalito fino a 160 punti base per chiudere poco sotto a 159,9 e il rendimento del Btp decennale cresce all'1,86%.

