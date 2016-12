Monte dei Paschi di Siena / News Mps, lo stato salva l'Istituto (ultime notizie oggi 23 dicembre)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: CDM SALVA LA BANCA, LO STATO SI FA CARICO DI TUTTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Monte dei Paschi di Siena salvato da un Consiglio dei Ministri notturno, che dopo il fallimento dell’aumento di capitale da 5 miliardi in pochi giorni (gesto estremo su cui in pochissimi riponevano vera speranza e sfumato sostanzialmente per il dietro-front dei fondi sovrani del Qatar). Monte dei Paschi di Siena quindi, la terza banca italiana, sarà oggetto del decreto “Salvarisparmio” che crea un fondo da circa 20 miliardi di Euro e si fa carico di MpS tutelandone al 100% la clientela retail. Il primo ministro Paolo Gentiloni nella breve conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri ha puntualizzato che l’impianto del provvedimento è stato condiviso con le autorità europee. Il meccanismo del decreto - ha aggiunto il ministro dell’Economia Piercarlo Padoan - è “utile a Montepaschi ed è pensato anche per altre banche, vedremo se altri istituti lo richiederanno”. Intanto la Consob ha sospeso ogni tipo di contrattazione legata a titoli di Monte dei Paschi di Siena, sia azionari che non. Vedremo nelle prossime ore come reagiranno i mercati nei riguardi del comparto e se dall’Europa arriverà qualche bacchettata, ma di fatto Monte dei Paschi di Siena è stata salvata dallo stato.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: FALLISCE L’AUMENTO DI CAPITALE PUBBLICO (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - E alla fine l’aumento di capitale tramite mercato fallisce: per il Monte dei Paschi di Siena il tentativo di aumento di capitale tramite il pubblico mercato degli scambi che aveva scadenza fissata a ieri non ha avuto felice conclusione. «In un comunicato diffuso due sere fa, Mps ha reso noto che le adesioni complessive all'offerta pubblica di bond subordinati ammontano a 2,451 miliardi di euro. Ma l'aumento di capitale, chiuso ieri, non ha fatto altrettanto: il cda riunito in serata a Milano ha preso atto del suo "fallimento". Nonostante la conversione dei bond in azioni abbia portato in cascina più fieno delle previsioni, è venuto a mancare il supporto di un investitore istituzionale di spessore nell'ambito dell'aumento di capitale vero e proprio: il Qatar, che sembrava nella fase iniziale un interlocutore in grado di metter sul piatto almeno 1 miliardo, si è sfilato», si legge nel report di Repubblica. Tutto quindi nelle mani dello Stato che si era già “portato” avanti con il piano-B, ovvero il salvataggio istituzionale: resta ora da capire termini e misure della decisione ma il Parlamento ha già dato il via libera fare 20 miliardi di debito per salvare le banche in difficoltà, ovvero in questo momento proprio Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: FALLISCE L’AUMENTO DI CAPITALE, LA PROTESTA DEL CODACONS (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Nubi dense sul futuro di Mps che ora si vedono costretti al salvataggio pubblico dello Stato e ad intavolare così un debito con l’organo statale, dicendo addio all’aumento di capitale tramite mercato. Ma non è l’unico caso che agita casa Monte dei Paschi: la banca senese, proprio nella serata di ieri mentre vedeva fallire la raccolta del capitale necessario al salvataggio, ha visto depositare dal Codacons di un altro esposto sul caso delle commissioni in dote alla banca di Siena. Sul caso delle commissioni da 450 milioni di euro a Jp Morgan incombe un esposto del Codacons all’Autorità Anticorruzione. Lo scorso 7 dicembre l’associazione ha depositato una istanza all’Anac e ai vertici di Monte dei Paschi di Siena, chiedendo di bloccare il pagamento delle commissioni che ammonterebbero alla maxi-cifra di quasi 450 milioni di euro. "Crediamo si tratti di una cifra abnorme che non appare giustificata dall’esito delle ultime operazioni che hanno riguardato Mps. Per questo, ai sensi della legge 241/90, abbiamo deciso di rivolgerci all’Anac, affinché valuti i contratti stipulati tra la banca senese e Jp Morgan, e abbiamo formalmente diffidato i vertici dell’istituto senese a non versare alcun corrispettivo alla società, perché questi 450 milioni di euro potrebbero servire per rimborsare i possessori di titoli Mps», si legge ancora nella nota diffuso dopo ì’esposto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: IN BORSA CHIUDE A -7,48%. CGIL, “C’È PREOCCUPAZIONE” (ULTIME NOTIZIE OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Mentre il cda di Monte dei Paschi di Siena ha preso il via a Milano, con l’arrivo del ad Marco Morelli, arrivano altre notizie dal mondo dei sindacati e delle associazioni che difendono i diritti di correntisti e semplice aderenti alla banca Mps che riflettono preoccupazione e timore per il destino immediato di Montepaschi. Tramite un comunicato stampa diffuso dalla Cgil Siena, il sindacato principale esprime forte perplessità sul salvataggio privato della banca di Siena: «Se la riapertura della ricapitalizzazione sul mercato dovesse risultare insufficiente a conseguire gli obbiettivi, il governo deve immediatamente operare attraverso la decretazione sulla base del nulla osta ricevuto dal Parlamento; non si può prescindere dalla tutela dei lavoratori dipendenti dell’Istituto, degli obbligazionisti retail e di un rinnovato rapporto con il territorio, in particolare della nostra provincia e Regione, in modo da tutelare in via definitiva il terzo polo bancario nazionale».

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: CODACONS DENUNCIA, IL DECRETO SALVA-RISPARMIO COSTERA’ 833 EURO A FAMIGLIA (ULTIME NOTIZIE OGGI 22 DICEMBRE 2016) - In attesa di sapere quando ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto salva risparmio per Monte dei Paschi di Siena e il sistema bancario, il Codacons denuncia che “ancora una volta si tenta di salvare gli istituti di credito ricorrendo ai soldi dei cittadini". Il presidente dell'Associazione a difesa dei consumatori Carlo Rienzi sottolinea, come si legge sul sito del Codacons, che "i 20 miliardi di euro che il Governo vuole mettere sul tavolo per far fronte alla crisi delle banche avranno un impatto diretto sugli italiani: è come se ogni famiglia fosse costretta a versare 833 euro per salvare le banche in difficoltà”. “E non crediamo - aggiunge Rienzi - ad una sola parola delle dichiarazioni odierne del Ministro Padoan, secondo cui 'gli impatti sui risparmiatori saranno minimizzati o resi inesistenti', perché fino ad oggi gli unici soggetti che hanno pagato per la gestione scriteriata delle banche sono stati proprio i risparmiatori, attraverso il crollo delle azioni e l’azzeramento delle obbligazioni subordinate, con perdite complessive per miliardi di euro. La crisi delle banche deve essere pagata dai manager degli istituti che hanno prodotto la disastrosa situazione attuale, ricorrendo al loro patrimonio personale".

