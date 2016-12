SPY FINANZA/ Il grafico che condanna l'Italia al fallimento

Quando Charles Gave, economista e imprenditore francese, parla di un qualche argomento, buona parte della comunità finanziaria si siede e prende disciplinatamente appunti. Nato a Tolosa nel 1943, tra mille peculiarità della sua carriera, Gave vanta un rapporto epistolare con il premio Nobel per l'economia Milton Friedman, incontrato anche di persona più di una volta. Insomma, uno che quando parla è meglio non fare finta di nulla. Bene (o male), Charles Gave ha deciso di parlare sull'Italia e lo ha fatto partendo da un presupposto: quando nel 1999 il nostro Paese decise di adottare l'euro, Gave disse che stavamo per trasformarci da una nazione con alta probabilità di svariate svalutazioni monetarie a una con una certa probabilità di eventuale bancarotta. E oggi, cosa pensa? «Il momento fatale non è troppo lontano per Roma».

La diagnosi è semplice: l'Italia è diventata paurosamente non competitiva, quindi di fatto insolvente. Basti vedere lo stato di salute del nostro sistema bancario, tipico epilogo di quando gli istituti di credito prestano denaro ad aziende totalmente non competitive e disfunzionali a causa delle pressioni di qualche banchiere centrale senza scrupoli: siamo quindi all'ultimo miglio? Ecco cosa dice Gave: «Matteo Renzi si è appena aggiunto alla lunga schiera di primi ministri italiani che hanno fallito nel riformare il loro Paese. Diciamo che questa è soltanto un'altra maniera per dire che nessuno può brandire la bacchetta magica e far recuperare all'Italia la sua competitività nei confronti della Germania. La dura realtà è che nessun leader italiano ha alcuna possibilità di cambiare la sua nazione, una volta che è stata presa la decisione di legare la sua valuta a un peg con la Germania». Ovvero, adottare l'euro.

«Già al tempo dell'introduzione dell'euro nel 1999, facevo notare che il profilo di rischio dell'Italia sarebbe cambiato, tramutando una nazione con alta probabilità di svariate svalutazioni monetaria a una con una certa probabilità di potenziale bancarotta. Mi spiace dirlo, ma quel momento non è più troppo distante». Ora guardate il grafico a fondo pagina, il quale è alla base del ragionamento di Gave. Divide la storia economica recente dell'Italia in due, tra il marzo 1979 e il marzo 1999 da un parte e tra il marzo 1999 fino a oggi dall'altra. L'Italia è entrata nello Sme nel 1979 con un cambio di 443 lire per marco tedesco, ma già nel 1990, a seguito di frequenti svalutazioni, il tasso era scivolato a qualcosa come 750 lire per marco.

Dall'inizio degli anni Novanta, la Bundesbank stava sovrintendendo un nuovo sistema monetario unitario per combattere l'inflazione che aveva portato i tassi di interesse al 7%: nel settembre del 1992, gli stress nel sistema (e la speculazione di Soros) costrinsero Gran Bretagna, Italia e Svezia a uscire dallo Sme (il "serpentone monetario"), di fatto un'altra, enorme svalutazione che portò la lira a 1.250 per marco, garantendo però al contempo un boom del turismo al nostro Paese. E veniamo ora al grafico. Tra il 1979 e il 1998 la produzione industriale italiana superava quella tedesca di oltre il 10%, mentre il nostro mercato azionario superava quello della Germania per l'equivalente del 16% (sintomo che le aziende italiane stavano guadagnando un return più alto sul capitale investito di quelle tedesche). Poi, è arrivato l'euro. E cosa è successo?

Lo spiega Charles Gave: «Dal 2003 è stato chiaro che l'Italia non era competitiva e, di conseguenza, le equities italiane sono andate in underperformance su quelle tedesche per qualcosa come il -65%, portando a un completo ribaltamento del pattern del mezzo secolo precedente, quando erano i vostri titoli azionari ad andare in outperformance su base di return totale». E ora? «La diagnosi è semplice. L'Italia è diventata paurosamente non competitiva e, quindi, è insolvente. Basti vedere lo stato di salute delle vostre banche, tipico epilogo di quando gli istituti prestano soldi ad aziende non competitive su pressioni di qualche banchiere centrale senza scrupoli. A meno di imporre una schiavitù stile Grecia all'Italia, non c'è molta speranza per una risoluzione del problema, ma dubito che l'elettorato italiano sarebbe paziente quanto lo sono stati i suoi vicini dello Ionio».