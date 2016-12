SPY FINANZA/ Le brutte sorprese targate Bce

Cambiano i governi, ma la narrativa europea nei confronti del nostro Paese resta invariata: bocciatura dopo bocciatura, rampogna dopo rampogna. L'ultimo attacco arriva nientemeno che dalla Bce, la quale ha menzionato direttamente l'Italia all'interno del suo bollettino economico di fine anno, citando le analisi condotte dall'esecutivo Ue. La conclusione? «Anche con la flessibilità, l'Italia non rientra nei parametri europei di bilancio». Come dire, forse non è il caso per il nuovo esecutivo di battere troppo sul tasto delle deroghe, visto che non sapete trarne vantaggio e tramutarle in miglioramento dei conti e abbassamento del debito.

Difficile dar loro torto. Il nostro Paese, ha sottolineato l'Eurotower, fa parte degli Stati dell'area euro, insieme a Belgio, Cipro e Slovenia, in cui «il miglioramento del saldo strutturale di bilancio verso l'obiettivo di medio termine disattenderebbe le richieste in misura significativa, superiore cioè a oltre allo 0,5% del Pil. Una valutazione che sarebbe confermata anche qualora ai Paesi in questione fosse concessa ex-post la flessibilità nel quadro del Patto di stabilità e di crescita richiesta dai governi nei rispettivi documenti programmatici di bilancio». Ma non basta. L'Eurotower ha puntualizzato che, «per quanto riguarda Italia e Belgio, i pareri della Commissione implicano che la conformità con il braccio preventivo non si configura più come fattore mitigante nel valutare l'inosservanza della regola del debito». Boom, altra legnata alle speranze di nuova flessibilità in primavera.

Roma, inoltre, è ancora in attesa di sapere come si pronuncerà la Commissione Ue sul programma di bilancio 2017, dato che si era ripromessa di «riconsiderare la propria valutazione dei fattori pertinenti». Una decisione doveva essere presa a novembre, ma è stata rinviata al prossimo anno a causa del referendum costituzionale del 4 dicembre, voto che ha portato a un rimpasto di governo e all'aumento del differenziale Btp/Bund: come dire, un bel regalino, ancorché a Matteo Renzi, l'Europa lo ha già fatto, adesso tocca all'Italia ripagare, ma il prezzo non è ancora noto. E via, poi, con la danza macabra dello spread, quasi un'anticipazione di ciò che ci attenderà entro l'estate, in caso la Legge di stabilità non venga ritoccata a dovere: «L'Italia ha assistito al maggiore aumento degli spread sui titoli di Stato principalmente a causa dell'incertezza politica derivante dal referendum... Una dinamica che non ha coinvolto solo il Bel Paese, visto che i rendimenti delle obbligazioni sovrane decennali sono saliti in tutti i Paesi dell'area, con incrementi compresi tra 40 e 90 punti base, mentre i differenziali di rendimento rispetto al Bund tedesco decennale hanno registrato un ampliamento compreso tra 5 e 50 punti base, ad eccezione della Grecia, dove sono scesi di oltre 200 punti base».

Entrando più nell'ambito generale e guardando all'area euro, la ripresa economica sta proseguendo e la Bce si attende il proseguimento di questo trend a un ritmo moderato ma in via di consolidamento: il terzo trimestre di quest'anno, di fatto, ha visto il Pil salire dello 0,3% in termini reali, mostrando un'evoluzione analoga a quella del secondo trimestre, mentre i dati più recenti hanno messo in evidenza un perdurare dell'andamento positivo anche negli ultimi tre mesi dell'anno. Tuttavia, la crescita economica dell'Eurozona sarebbe frenata dalla lenta attuazione delle riforme strutturali e dagli ulteriori aggiustamenti dei bilanci in diversi settori. Non vi sono ancora, infatti, segnali convincenti di una tendenza al rialzo dell'inflazione di fondo nell'Eurozona, prezzi al consumo che dovrebbero comunque beneficiare del rialzo dei prezzi del petrolio.