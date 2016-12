BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari chiusa per le feste (26 dicembre 2016)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CHIUSE PER FESTIVITÀ Piazza Affari oggi resterà chiusa per le festività. La Borsa italiana riaprirà domani. Ricordiamo che venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,19%, in una seduta in cui il convitato di pietra era Mps, che è rimasta sospesa dalle contrattazioni per tutta la giornata. La banca senese ha ufficializzato il fallimento dell'aumento di capitale in quanto le risorse ottenute si sono fermate a 2,5 miliardi sui 5 necessari. Per questo motivo l'istituto bancario ha chiesto ufficialmente aiuto allo Stato. A questo punto è stato varato un decreto salva banche. Il ministro dell'Economia Padoan ha ribadito che i rischi per gli investitori saranno minimi o assenti. In giornata sono arrivati anche i dati positivi sulle nuove abitazioni americane e sulla fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan: entrambi i numeri hanno battuto le attese degli analisti. Da segnalare anche un taglio del rating per Banco Popolare e Banca Popolare di Milano da parte di Fitch.

