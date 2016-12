MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Il declino dell’Italia portato a galla da Mps

MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS). Due domande cruciali, incredule e amareggiate, s'impongono, dopo la lettera con cui la vigilanza bancaria europea della Bce ha innalzato da 5 a 8,8 miliardi di euro l'ammontare della ricapitalizzazione prescritta per il Monte dei Paschi di Siena.

La prima domanda: come possono restare al loro posto gli attuali vertice di Mps, che ancora fino al 20 dicembre scorso (otto giorni fa!) hanno ripetuto, come un disco rotto, di avere la possibilità di trovare i capitali sul mercato finanziario e senza aiuti statali?

La seconda: come possono il governo italiano e la Banca d'Italia lasciare solo Antonio Patuelli, il presidente dell'Abi, a esprimere – peraltro flebilmente – la "sorpresa" del Paese per i criteri adottati dagli sceriffi della Bce su Monte dei Paschi?

Riepiloghiamo la vicenda, usando non toni forti – né grillini, quindi, né leghisti – ma semplicemente le parole necessarie per capirne la gravissima portata, economica e soprattutto politica.

La Bce – la cui vigilanza bancaria è retta non da Mario Draghi (purtroppo), ma da una sorta di Erinni del credito, la signora Danièle Nouy, che non è mai stata eletta da nessuno, e non ha mai lavorato in un'azienda bancaria, bensì sempre soltanto in Banca di Francia – aveva prescritto al Monte dei Paschi di Siena di fare un aumento di capitale da 5 miliardi, tra nuove risorse da immettere o minori debiti da rimborsare (da cui la conversione volontaria delle obbligazioni subordinate proposta agli obbligazionisti) nella scorsa primavera.

A settembre si era saputo – non per iniziativa spontanea dei vertici del Monte dei Paschi di Siena, in particolare il presidente Alessandro Falciai e l'amministratore delegato Marco Morelli – che i superispettori della medesima Bce erano al lavoro a Siena per un'ulteriore verifica contabile. La verifica era finita e i controllori erano tornati alla base senza rivelare nulla sui loro riscontri, e senza che i capi del Monte comunicassero nulla al mercato.

Intanto, però, continuavano a cercare soldi per arrivare a quei famosi 5 miliardi di euro prescritti dalla Bce. Senza peraltro riuscirci: i 250 investitori incontrati da Morelli gli hanno tutti risposto picche, preoccupati probabilmente di quel che è avvenuto ieri e che il management non aveva previsto o, peggio ancora, non aveva voluto prospettare nemmeno come rischio.

Ora, immaginiamoci cosa sarebbe accaduto se invece ci fossero riuscito, a trovare dei soldi, se per esempio l'emiro del Qatar avesse avuto davvero l'anello al naso che qualcuno immaginava lo adornasse e avesse deciso di spenderlo, quel miliardo (minimo) di euro che avrebbe dovuto investire per salire a bordo di Mps come "anchor investor". Sarebbe accaduto che nel giro di pochi giorni molti obbligazionisti avrebbero convertito i loro bond in azioni, che la quotazione del Monte dei Paschi di Siena si sarebbe ripreso, che delibere societarie vincolanti sarebbero state approvate…il tutto su un dato di riferimento infondato, falso! Innescando una catena di contrordini, conflitti e ricorsi senza fine!