Monte dei Paschi di Siena/ News Mps. Pronto l'iter per la ricerca di un nuovo partner (ultime news oggi 28 dicembre 2016)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: PRONTO L'ITER PER LA RICERCA DI UN NUOVO PARTNER (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) Secondo quanto scrive Il Messaggero, oltre che al piano per l’ingresso in Montepaschi, al ministero dell’Economia e palazzo Chigi si sta pensando al futuro della banca toscana, con la ricerca di un partner quasi certamente straniero. Ci sarà tempo al massimo due anni per ri-privatizzare Monte dei Paschi di Siena e presto potrebbe anche essere scelto l’advisor che dovrà occupare di questa operazione. Vista la vicinanza con il Tesoro e la conoscenza acquisita in questi mesi su Mps, il nome più probabile è quello di Jp Morgan. Con tutta probabilità l’advisor dovrà poi organizzare un’asta pubblica che potrebbe durare anche un anno. Secondo il quotidiano romano, tra i nomi di banche straniere che potrebbero essere partner di quella italiana ci sono Bnp-Paribas, Societe Generale, Bbva e Nordea.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: PER STANDARD & POOR'S RESTANO VIVI I PROBLEMI DELLE BANCHE ITALIANE (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) Se Moody’s giudica positivamente l’intervento pubblico per Mps, Standard & Poor’s va in direzione opposta, segnalando che il decreto varato dal Governo “dovrebbe riuscire ad aiutare qualche banca in difficoltà, ma non ridurrà in maniera importante i problemi fronteggiati dal settore creditizio italiano nel suo insieme”. L’agenzia di rating, secondo quanto riportato da Repubblica, ha pubblicato un report dal titolo abbastanza eloquente “Il bail-out italiano darà qualche beneficio ma non risolverà i problemi di base delle banche”, nel quale ricorda che la bassa crescita economica dell’Italia non garantisce una ripresa della qualità degli attivi bancari. Il fardello dei crediti deteriorati continua a essere pesante per il sistema bancario italiano, che, secondo S&P’s, dovrà affrontare sempre più perdite se vorrà sbarazzarsene. Davvero un quadro poco confortante.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: VALUTAZIONE POSITIVA DI MOODY'S SULL'INTERVENTO PUBBLICO (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) C’è chi sembra credere all’operazione del Governo su Montepaschi e a ritenerla positiva. Moody’s, infatti, ha annunciato una possibile revisione del rating assegnato a Mps. La valutazione potrebbe passare da “incerto” a “positivo”. Ovviamente si tratta di una buona notizia, tanto più se si considera che arriva dall’agenzia di rating che a ottobre aveva detto che il No al referendum costituzionale avrebbe messo a rischio l’aumento di capitale di Monte dei Paschi di Siena e delle altre banche italiane. Per ora abbiamo visto che la ricapitalizzazione di mercato delle banca toscana non ha avuto successo, forse per questioni che vanno oltre il voto referendario. L’intervento del Governo, essendo mirato a tutte le banche, dovrebbe aver migliorato anche la situazione complessiva del sistema.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: PATUELLI (ABI) SORPRESO DAL METODO USATO DALLA BCE (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) Anche oggi i titoli di Mps non saranno scambiati a Piazza Affari e ancora non è chiaro fino a quando la misura verrà prorogata. Continua intanto a far discutere la richiesta della Banca centrale europea di aumentare l’entità della ricapitalizzazione della banca toscana. Antonio Patuelli ammette che “c'è un po' di sorpresa per il metodo utilizzato dall’Autorità di vigilanza europea nel determinare il fabbisogno di capitale del Monte dei Paschi". Questo però, secondo il Presidente dell’Abi, non cambia il giudizio positivo sul decreto varato dal Governo. Intervistato da Il Corriere della Sera, Patuelli ha aggiunto che il provvedimento del Governo non è dovuto a una situazione di dissesto, “ma a uno stress test condotto a luglio sullo stato di salute di una banca già in ristrutturazione. Un esercizio estremo che era stato peraltro molto positivo per tutte le altre banche italiane esaminate”. Dunque il sistema bancario italiano, a suo modo di vedere, resta solido.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: MEF REPLICA ALLA BCE (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Arriva nella serata di ieri la replica del Tesoro sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena dopo la lettera della Bce che nella giornata di ieri aveva stabilito che non bastavano più 5 miliardi di euro per salvare Mps ma occorrono 8,8 miliardi: il rischio di ieri, calcolato, dunque prevedeva che dei 6,5 miliardi che dovrà spendere il Mef, «4,5 miliardi sarebbero destinati alla banca, mentre i restanti 2 miliardi potrebbero essere rimborsati dallo Stato ai piccoli obbligazionisti. Se tutti questi venissero risarciti da via XX Settembre, agli obbligazionisti istituzionali spetterebbe uno sforzo di 2,3 miliardi», spiega il report di LaPresse. Poi ieri sera la risposta veemente del Ministero Economia Finanza: «il perimetro del fondo del Salva-Banche è stato disegnato in modo ampiamente sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di intervento che dovessero emergere dalle situazioni attualmente sotto osservazione da parte delle istituzioni», si legge su fonti del Tesoro riportati da LaPresse.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: CODACONS ANCORA CONTRO IL SALVA-BANCHE (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) - La situazione di Monte dei Paschi di Siena è assai complicata con lo sconto Bce-Governo Gentiloni dopo le ultime “scaramucce” sui livelli dei conti in campo: Mps, mentre anche per oggi vedrà chiusa la contrattazione in Borsa per evitare le turbolenze dei mercati finanziari, attende una risposta da Governo per capire come effettuare tutti i pagamenti necessari per salvare la Banca più antica al mondo. Nel frattempo, continuano le forti polemiche di associazioni di categoria e consumatori sul cosiddetto Salva-Banche adottato dal governo Gentiloni pochi giorni dopo la sua formazione. Interviene una volta di più il Codacons che continua nella battaglia contro il salvataggio di Mps e non di altri istituti in passato con garanzie assai migliori per i correntisti; «il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e il decreto salva-risparmio varato dal Governo peseranno come un macigno sulla collettività, mettendo ancora una volta le mani dello Stato nelle tasche delle famiglie per aiutare le banche. Saranno 333 euro a cittadino il costo del salvataggio degli istituti di credito».

