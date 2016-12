Spy Finanza/ Alla faccia di Mps quei nuovi "aiutini" a Deutsche Bank

MPS, MONTE DEI PASCHI DI SIENA VS DEUTSCHE BANK. Non so a voi, ma io se c'è una cosa che non sopporto è essere preso in giro. In generale ma, soprattutto, da chi si mette in posa da primo della classe e, gratta gratta, scopri che ha ben poco da insegnare. Vi avevo detto che a scherzare con il fuoco di Mps ci si rischiava di bruciare e così è stato, visto che dopo l'ok del governo allo scudo statale, una volta fallita l'operazione di mercato, la Bce ha chiesto un aumento di capitale da 8,8 miliardi di euro, superiore ai precedenti 5 miliardi, probabilmente per arrivare a un livello target di total capital ratio - senza i subordinati - e per assorbire il venir meno del contributo di Atlante. Il Cet1 dovrebbe attestarsi al 13-14%, ma resta da chiarire cosa succederà alle coperture e ai crediti forborne: una cosa è certa, è un trattamento da banca greca.

Il ceo dell'istituto, Marco Morelli, ha dichiarato che la banca dovrà presentare alla Bce un nuovo piano di ristrutturazione, visto che quello precedente, che prevedeva lo spin-off integrale dei non performing loans, ormai equivale a carta straccia. È quindi probabile che il governo italiano inietterà 6,5 miliardi di euro per salvare il Monte, stando a quanto confermato da tre fonti vicine alla vicenda all'agenzia Reuters. Altri 2-2,3 miliardi di euro arriveranno dalla conversione delle obbligazioni subordinate detenute dagli investitori istituzionali. Infine, nel decreto del governo per l'intervento anche su Mps è stato chiarito che il valore attribuito alle azioni di Rocca Salimbeni in sede di conversione dei Tier1 e Tier2 sarà lo stesso di quello utilizzato per l'aumento di capitale del governo. Non c'è quindi un prezzo privilegiato a favore dello Stato: si paga e in moneta sonante, tutto e pressoché subito, almeno a livello di garanzie e quindi di incisione sulla percezione di stabilità del nostro debito pubblico. Caso strano, lo spread è ricominciato a salire. Inoltre, lo swap fra equity e bond senior per i detentori di subordinati upper Tier2 2018 retail riguarderà tutti gli obbligazionisti (anche coloro che hanno acquistato successivamente) con l'esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate o clienti professionali.

Un piano decisamente complesso, con operazioni tutt'altro che semplici e che dovranno ottenere il via libera della Bce, per questo - a detta degli analisti di Equita - bond e azioni rimarranno sospesi dalle quotazioni per alcune settimane, almeno fino a marzo, stando a fonti di stampa. «In base ai nostri calcoli preliminari, inserendo un aumento di capitale da 8,8 miliardi di euro, secondo noi le nuove azioni saranno emesse a un prezzo di 17,4 euro e il numero di azioni della banca salirà da 29 a 527 milioni», valutano gli analisti della sim. Come detto prima, roba da trattamento greco.

In compenso, ci sono figli e figliastri. Dopo il favore del Dipartimento della Giustizia Usa di cui vi ho parlato ieri, ecco che Deutsche Bank può infatti avvalersi di un altro bell'aiutino, questa volta dalla stessa Bce che ha bastonato Siena. A seguito dei risultati degli Srep 2016, ieri l'Eurotower ha abbassato i requisiti minimi di capitale per l'istituto tedesco, lasciando alla banca più margini per definire dividendi e bonus.