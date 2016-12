MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ News Mps. Padoan: la posizione di Morelli non è in discussione (ultime news, oggi 29 dicembre 2016)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. PADOAN: LA POSIZIONE DI MORELLI NON È IN DISCUSSIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) Se Francesco Boccia ritiene che i vertici di Montepaschi debbano rimettere le proprie deleghe al Tesoro, il ministro Padoan ha fatto capire che ritiene che l’attuale management stia svolgendo, e bene, un lavoro molto importante. Nell’intervista a Il Sole 24 Ore, ha infatti spiegato che “nel momento in cui cambia in modo importante la proprietà ci sarà una valutazione anche sulla composizione del consiglio, ma voglio ribadire il mio ringraziamento e il mio sostegno al management attuale della banca, che sta svolgendo un lavoro molto importante”. A una domanda specifica su Marco Morelli e sul fatto che la sua poltrona di amministratore delegato possa essere in discussione, Padoan ha risposto: “No, io rispetto tutte le istanze che arrivano dai mercati e faremo con calma tutte le valutazioni ma questa posizione non è in discussione”. Del resto nei mesi scorsi non erano mancate voci e ricostruzioni che fosse stato proprio il Governo a “silurare” l’ex ad Fabrizio Viola per far entrare a Rocca Salimbeni Morelli.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. LA STRIGLIATA DA SHAUBLE, “ROMA RISPETTI REGOLE“ (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) Se da un lato Gentiloni e Padoan oggi hanno difeso le scelte fatte sul piano di salvataggio Monte dei Paschi di Siena - e mentre continua ad essere sospeso il titolo di Mps in Borsa per verificare coperture e prossimi step del salvataggio statale - arriva la forte strigliata da Berlino con il ministro delle Finanze tedesco che non risparmia ancora una volta critiche al nostro governo. Questa volta sul decreto salva-banche, le parole di Shauble sembrano una vera e propria strigliata: «La Bce e la Commissione europea devono controllare e assicurarsi che le autorità italiane si attengano alle regole europee». Insomma, regole non aggirate da Roma e conti chiari: secondo il focus del Giornale, si ritiene che la Germania possa temere che Padoan utilizzi i 20 miliardi di euro del fondo «salva-risparmi», voluto dal governo per attenuare le perdite di soci e obbligazionisti, in modo improprio e chiede garanzie sulla solvibilità di Mps, condizione essenziale per procedere alla nazionalizzazione che porterebbe il Tesoro oltre il 70% di Rocca Salimbeni.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. PADOAN: NON È IN PROGRAMMA UN DELISTING DALLA BORSA (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) Nell’intervista a Il Sole 24 Ore, Pier Carlo Padoan ha risposto a molte domande su Montepaschi. Riguardo alla durata della presenza dello Stato all’interno del capitale della banca, ha detto che “i tempi saranno quelli tecnici dettati dalla implementazione del piano industriale. Mps dovrà ridefinire le proprie priorità, e per ora non è possibile dare un orizzonte temporale preciso”. In molti però si aspettano che per almeno due anni il Tesoro terrà la maggioranza della banca toscana, prima di procedere a una vendita che dovrà passare tramite una procedura d’asta. Il ministro dell’Economia ha anche risposto a una domanda che gli chiedeva se Monte dei Paschi di Siena resterà quotato. “La quotazione è stata sospesa dalla Consob per le ovvie ragioni di incertezza presenti sullo scenario, ma voglio sperare che ci sia un ritorno delle quotazioni a breve. Certamente non c’è in programma un delisting”, ha risposto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. GENTILONI, “TEMPI SONO LUNGHI” (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, il premier Gentiloni torna sul caso Mps dopo il recente salvataggio effettuato dello stato sulla banca Monte dei Paschi di Siena, che così tante polemiche ha scatenato e scatena in questa fine 2016. «Abbiamo messo in sicurezza il risparmio con il decreto salva risparmio, la cui attuazione sarà lunga e complicata, non ce lo nascondiamo. Pero' una decisione è stata presa e sarà strategica e fondamentale», riporta il premier ad una delle tante domande arrivate dai cronisti riuniti a Palazzo Chigi per la conferenza di fine anno. Le promesse sono prossime allo zero, Gentiloni punta tutto sulla “schiettezza” della tempistica lunga e delle pratiche ancora in corso tra Governo, Mef e Bce. I sindacati contestano ancora la tardiva azione del governo e di Padoan e nei prossimi giorni verranno formalizzati anche alcuni possibili scioperi nel mese di gennaio proprio sulla situazione Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. LE "CRITICHE" DI PADOAN ALLA BCE (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) Intervistato da Il Sole 24 Ore, Pier Carlo Padoan ha “criticato” la Banca centrale europea, che a suo dire avrebbe dovuto dare “qualche informazione in più sui criteri” con i quali si è arrivati” a chiedere un aumento di capitale da 8,8 miliardi per Monte dei Paschi di Siena. Per il ministro dell’Economia, “la mancanza di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi sempre sbagliate”. Padoan ha anche ricordato che “la spiegazione consentirebbe anche alle altre banche di capire il modo giusto di porsi quando si rivolgono alla Bce per un aumento di capitale, per fusioni e acquisizioni o in occasione di qualunque altra operazione che richiede la sua approvazione”. In ogni caso “le richieste di capitale della Bce porteranno il Monte dei Paschi di Siena a essere una banca iper-capitalizzata”, ha aggiunto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. MORELLI PRONTO A INCONTRARE LA BCE PER IL NUOVO PIANO DI RICAPITALIZZAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) Secondo quanto riporta Il Messaggero, Marco Morelli nei primi giorni della prossima settimana si recherà a Francoforte per incontrare i vertici della Vigilanza bancaria europea per provare ad abbassare la richiesta di un aumento di capitale da 8,8 miliardi di euro. Secondo il quotidiano romano, sarà difficile che la Bce torni sui suoi passi e anzi entro due mesi si aspetta la presentazione di un nuovo piano per la messa in sicurezza della banca toscana. Dunque bisognerà che Montepaschi definisca bene con il Tesoro le mosse da intraprendere, per evitare che l’Eurotower blocchi poi l’operazione. Dunque ci vorrà ancora del tempo per vedere la parola fine su questa vicenda.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. BOCCIA (PD): PADOAN RIFERISCA IN PARLAMENTO E I VERTICI DELLA BANCA RIMETTANO LE LORO DELEGHE (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) Secondo Francesco Boccia, Pier Carlo Padoan dovrebbe chiarire davanti al Parlamento la situazione di Mps dopo che la Banca centrale europea ha chiesto un aumento di capitale superiore a quello preventivato un mese fa. “Il rapporto tra il governo e la Bce, attraverso la banca, è stato costante. O il Monte dei Paschi ha dato a Francoforte dei numeri diversi, o si sono fidati troppo del piano fatto con Jp Morgan appoggiato dal governo. Delle due, l'una. Qualcuno ha sbagliato”, dice il Presidente della commissione Bilancio della Camera intervistato da Il Corriere della Sera. Boccia chiede poi che i vertici della banca toscana rimettano le proprie deleghe nelle mani del Tesoro, anche perché “per la verità non ho ancora capito perché è stato cacciato il management precedente, che aveva messo toppe importanti al disastro dell'era Mussari”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. L’ATTACCO DI BRUNETTA (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Si apre un’altra giornata intensa per Monte dei Paschi di Siena impegnata al proprio futuro legati ormai a doppio filo all’intervento dello Stato: mentre si cerca di porre le misure per coprire i 6,5 miliardi richiesti dalla Bce (8,8 totali, 6,5 a carico del Mef), non tardano le polemiche politiche sulle decisioni del Governo Gentiloni che ora si vede l’ennesima grana da Mps dopo l’innalzamento improvviso della Bce sul salvataggio di Montepaschi. «Oggi è stato incardinato alla Camera il decreto per la salvezza delle banche italiane e in particolare per Monte dei Paschi di Siena. Ho voluto essere presente a questa seduta, che di solito è di tipo burocratico-formale, per dare il senso della drammaticità del momento e dell'importanza di questo decreto», lo ha detto ieri Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, conversando con i cronisti a Montecitorio. Brunetta ha poi insistito su quanto ha portato a varare quel decreto, ovviamente attaccando nelle specifico il Governo: «Una settimana fa - ha continuato - abbiamo approvato una risoluzione, votata anche da Forza Italia, per consentire al governo di utilizzare venti miliardi, a valere sul debito pubblico, per salvare le banche italiane. Salvarle nella trasparenza, nell'equità, nella tutela dei risparmiatori, colpendo gli amministratori infedeli, facendo chiarezza su chi ha distrutto mps, Etruria e le altre banche in crisi. Vogliamo chiarezza, vogliamo una commissione parlamentare d'inchiesta, vogliamo che Morelli, quello della soluzione di mercato per mps, se ne vada a casa, vogliamo chiarezza su chi abbia fatto fallire Monte dei Paschi negli ultimi anni, vogliamo chiarezza sulle altre banche, vogliamo chiarezza su chi doveva vigilare e non ha vigilato, Banca d'Italia e Consob», conclude Brunetta.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. IL SINDACO DI AREZZO SCRIVE A MATTARELLA (ULTIME NOTIZIE OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Aveva già parlato nei giorni antecedenti al salvataggio di Monte dei Paschi di Siena ma ieri, dopo le ultime nuove da Bce e Governo, ha voluto scrivere direttamente al presidente Mattarella: «chiedo il ripristino della garanzie per gli investitori obbligazionari che, fidandosi degli intermediatori, avevano affidato i loro risparmi a Banca Etruria finendo per perderli dopo il decreto salvabanche del 22 novembre 2015». Come si vede la vicenda di Mps non si esaurisce solo sulla banca senese ma sull’intero complesso rapporto tra Stato e Banche che col nuovo decreto ha di certo creato un “precedente”: «il diverso trattamento riservato agli investitori del Monte dei Paschi che si sono ritrovati in situazioni pressoché identiche a quelli di Banca Etruria e che vedranno rispettate invece le proprie istanze». Nella lettera, Ghinelli chiede al Presidente Mattarella di intervenire presso il presidente del Consiglio Gentiloni e il ministro dell'Economia Padoan «perché si adoperino affinché le garanzie riservate agli investitori Mps vengano estese anche a quelli di Banca Etruria», si legge nella lettera recapitata a Mattarella e pubblicata in larga parte dai colleghi de La Nazione.

