SPY FINANZA/ I rischi in arrivo dal Giappone

Uno dei grandi argomenti per l'anno nuovo, parlando di Borsa, è il flusso di denaro che confluirà negli Stati Uniti a causa della maggiore remunerazione del denaro dovuta all'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, oltretutto in attesa di tre nuovi interventi nel corso del 2017. Ma per capire davvero i meccanismi ed evitare di farsi trovare con la guardia abbassata da "cigni neri" facilmente individuabili, occorre sapere che quando si parla di azionario Usa si parla di Federal Reserve ma in maniera disintermediata rispetto al mercato, ovvero con un certo livello di nuance che spesso di sostanzia nell'avvisare Citadel che è ora di intervenire, quando le condizioni di stress si fanno troppo acute: a quel punto, il mega-hedge fund operante su Etf vede la luce verde, interviene sul mercato come uno special team e manda in modalità reverse le sell-off troppo violente.

C'è però un altro modo di agire, più tradizionale: permettere alle aziende di ricomprare i propri titoli attraverso buybacks garantiti da tassi ancora eccezionalmente bassi. Stando a dati di Goldman Sachs, nel 2016 le aziende hanno rappresentato la percentuale maggiore della fonte di domanda di equities, comprando qualcosa come 450 miliardi di titoli azionari Usa o attraverso buybacks e su operazioni di fusione e acquisizione cash, al netto delle emissioni di titoli. Al di fuori della Grande Recessione, le aziende sono state la fonte primaria di domanda, il balsamo dei mercati azionari.

E ora, al di là dei tassi in risalita, c'è un nuovo, potenziale catalizzatore verso la piazza di Wall Street, ovvero la riforma della legislazione fiscale già annunciata da Donald Trump e che sempre Goldman vede in dirittura di arrivo nella seconda metà del prossimo anno. Sia il neo-presidente che il Partito repubblicano hanno già espresso supporto per un tassa una tantum sui profitti esteri non tassati, un qualcosa che rimpatrierà in direzione Wall Street circa 200 miliardi di dollari sul totale di 1 triliardo detenuto overseas dalle aziende e 150 di questi saranno spesi in buybacks azionari. Quindi, uno dei driver supremi dei corsi rialzisti Usa sembra destinato a mettersi in moto a massima forza, stracarico di cash pronto a essere utilizzato: il tutto, poi, al netto delle emissioni obbligazionarie che, almeno fino a metà del 2017, resteranno comunque una fonte di finanziamento ultra-conveniente. E con un prospettiva di crescita del Pil Usa al 2% e quella degli utili, escluso il settore energetico, del 6%, operare dei buybacks appare la scelta vincente.

Capite da soli che questo non è libero mercato nel senso classico del termine, diciamo che siamo al capitalismo declinato dal barone di Munchausen, ma ormai la Fed è intervenuta troppo strutturalmente nelle dinamiche di mercato per smettere di colpo o rallentare pesantemente: nei fatti, per quanto sia sempre più di moda la vulgata di Wall Street ultra-sana, verrebbe giù tutto, Trump o non Trump.