CALENDARIO SALDI INVERNALI 2017/ Quando iniziano a Milano, Roma, Napoli e nelle altre città (ultime notizie, oggi 30 dicembre 2016)

CALENDARIO SALDI INVERNALI 2017: QUANDO INIZIANO A MILANO, ROMA, NAPOLI, TORINO E NELLE ALTRE CITTÀ? (ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 DICEMBRE 2016) Si avvicina il periodo dei saldi invernali 2017, nuova occasione per fare acquisti a prezzi scontati nei negozi della propria città. Va detto che nelle varie regioni le vendite promozionali cominceranno nella stessa giornata. Nello scorso luglio, infatti, la Conferenza delle regioni ha scelto di mantenere l’inizio dei saldi invernali nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania, mentre quelli estivi partiranno il primo sabato di luglio. In passato c’erano stati periodi in cui ogni regione decideva in maniera autonoma l’inizio dei saldi, ma anche per evitare situazioni di “concorrenza territoriale”, si è deciso di far partire tutti nello stesso giorno, che per i saldi invernali 2017 sarà giovedì 5 gennaio. Da parte di diversi esercenti c’era stata la richiesta di spostare il periodo promozionale a fine stagione, ma sembra essere prevalsa la linea della grande distribuzione, anche se ancora non si è arrivati ad anticipare l’inizio degli sconti a dicembre, subito dopo Natale, come avviene in alcuni paesi stranieri. Differenze a livello territoriale si avranno per quel che riguarda la fine dei saldi invernali. Nel Lazio, per esempio, termineranno il 15 febbraio, mentre in Campania andranno avanti fino al 2 aprile. Vedremo, anche in funzione del clima, oltre che delle percentuali di sconto che verranno applicate, quale sarà la risposta degli italiani ai saldi invernali 2017.

© Riproduzione Riservata.