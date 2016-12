SPY FINANZA/ Mps, Mediaset e Generali: le partite che l'Italia rischia di perdere

Mps, Mediaset e Generali. Ormai l'ho detto e scritto fino alla nausea, ma il tema è troppo importante per indulgere: dopo aver combinato un pasticcio epocale su Mps, permettendo così a Bce e Ue di poter mettere i bastoni tra le ruote al salvataggio di Rocca Salimbeni, ora stiamo attenti a non giocare un'altra partita pericolosa su Mediaset. In soldoni, non si metta in correlazione la tenuta del governo Gentiloni con la difesa del Biscione, in un tacito do ut des tra Gentiloni e il Cavaliere, perché il rischio è quello di ritrovarsi i francesi in grado di fare scacco matto sull'obiettivo che davvero anelano, ovvero la scalata a Generali da parte di Axa.

Dico questo perché ieri nella sua conferenza stampa di fine anno, il primo ministro ha dichiarato che «il governo è vigile sulla scalata di Vivendi a Mediaset, ma non eserciterà il potere speciale della golden power. L'attenzione vigile del governo consiste nel fatto che siamo consapevoli dell'importanza di quel gruppo privato in Italia e che quel gruppo privato opera in un settore particolarmente rilevante». Tuttavia, poi, ha precisato che «non ci sono golden power da esercitare, semmai ci potrebbero essere in settori legati alla sicurezza nazionale che hanno a che fare con le telecomunicazioni», chiaro riferimento a Telecom Italia di cui Vivendi detiene il 24%. Comunque, se la posizione del governo su Mediaset è vigile dal punto di vista politico ma questo non significa che attiverà strumenti di intervento, «esistono in Italia strutture e autorità indipendenti che, se lo riterranno, potranno intervenire», come l'Agcom (l'articolo 43 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici consente all'Agcom di annullare un'eventuale opa di Vivendi su Cologno Monzese).

È poco. Troppo poco. E, ripeto, non vorrei fosse strategia politica più che pacatezza diplomatica, virtù quest'ultima che non mi pare il caso di usare con un raider spregiudicato come Bollorè o con un governo, quello di Parigi, da sempre complice nei riguardi dello shopping della proprie aziende in Italia. Proviamo noi a fare lo stesso con aziende francesi, pensate che ce lo farebbero fare? No, perché ci sono norme a tutela delle aziende ritenute strategiche per la sicurezza e l'economia nazionale, ci sono muri di veto governativi pronti a bloccare quelle che certe anime belle ora chiamano leggi di mercato e movimentazione di capitali: balle, sono scalate ostili a beni strategici. E chi non lo pensa è perché ha l'animo del Britannia, ovvero dello svenditore dei beni nazionali. Per quale ragione, altrimenti, due mesi fa il governo tedesco si è sentito in dovere di approvare una legge sulla falsa riga di quella francese per bloccare opa ostili su aziende strategiche, vedi Basf? Perché il governo Gentiloni non dice chiaro e tondo che, in base al principio di reciprocità, è pronto a dar vita domani mattina a un provvedimento simile a quello dei nostri partner, mandando un chiaro segnale di dignità e forza politica a Bollorè ma anche a Parigi e Berlino?