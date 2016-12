MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: Gros (Ceps) critica i criteri per i rimborsi ai risparmiatori (oggi 31 dicembre 2016)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. GROS (CEPS) CRITICA I CRITERI PER IL RIMBORSO DEGLI OBBLIGAZIONSITI SUBORDINATI (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) Daniel Gros, Direttore del Ceps, non riesce a capire come mai da parte italiana ci sia irritazione verso la Bce nella vicenda di Mps. In un’intervista a Repubblica, l’economista tedesco, che ha studiato in Italia, spiega che le analisi del centro studi che dirige “coincidono con le conclusioni dell’Eurotower”. Gros ritiene poi che sia sbagliato “rimborsare” tutti i possessori di obbligazioni subordinati retail delle banca toscana, perché tra di essi ci sono anche degli hedge fund. A suo modo di vedere bisognerebbe “andare a ripescare e distinguere gli obbligazionisti di più antica data, i veri risparmiatori che possono essere stati in qualche modo illusi, dagli speculatori che si sono inseriti all’ultimo. In un sistema efficiente dovrebbe essere possibile”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. UNA DIPENDENTE: ANCHE NOI PAGHIAMO PER COLPE NON NOSTRE (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) Una dipendente di Mps, Chiara De Filippo, ha scritto una lettera pubblicata su Formiche.net per dare il suo punto di vista sulla situazione della banca toscana. La donna invita i media e l’opinione pubblica a parlare anche delle 26mila persone che lavorano in Montepaschi e che stanno già pagando, per colpe non loro, un prezzo altissimo per la crisi che la banca sta attraversando. La De Filippo ricorda in particolare che dal 2012 le viene versato il 23% in meno di Tfr e sconta sei giornate di solidarietà l’anno, che si faranno sentire una volta che andrà in pensione. Inoltre che le azioni che le sono state assegnate come premio aziendale hanno perso il 99% del loro valore.” Tutti i giorni io e miei colleghi andiamo a lavoro con l’ansia di non sapere quale sarà il nostro futuro e tutti i giorni veniamo insultati da chi ci chiama ladri confondendo i bancari con i banchieri”. Anche questo è un prezzo che i dipendenti di Montepaschi stanno pagando.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. CHRISTIAN WHAMOND LASCIA IL CDA (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) Ieri si è riunito il Consiglio di amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA che ha dovuto prendere atto della dimissioni di Christian Whamond dalla carica di consigliere, presentate il 28 dicembre 2016. Il CdA, si legge in una nota diffusa dalla banca toscana, “ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno e la competenza mostrati nell’espletamento del proprio incarico”. Whamond lascia tra l’altro anche il Comitato rischi e il Comitato remunerazione di Mps. Nella nota non si spiegano le ragioni delle sue dimissioni, ma è facile immaginare che siano dovute al fatto che il suo ingresso nel board era avvenuto in qualità di espressione di Fintech e Btg Pactual, che avevano formato un patto di sindacato con la Fondazione Mps. Patto che ormai non ha più ragion d’essere dopo gli ultimi eventi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. PER LA BANCA SENESE SARÀ UN 2017 CRUCIALE (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) – Il 2016 è stato un anno davvero molto complicato per la banca italiana Monte dei Paschi di Siena giunta sull’orlo del fallimento con il titolo che in borsa è colato a picco perdendo in 365 giorni l’88% del suo valore. Tuttavia grazie all’intervento dello Stato che di fatto è diventato il suo principale azionista, per l’istituto senese si apre una nuova era con un primo obiettivo da raggiungere in un lasso di tempo quanto più breve possibile: recuperare 15 miliardi di liquidità ed ossia l’ammanco che ha portato la gestione del 2016. Una prima mossa da parte dell’amministratore delegato di MPS, Marco Morelli, sarà quella di immettere sul mercato nuovi bond a prezzi concorrenziali fruendo della garanzia offerta dallo Stato. Intanto il Governo sta cercando di limare la differenza con la BCE che ha stabilito in 8,8 miliardi di euro la ricapitalizzazione minima necessaria contro i 6,6 calcolati dal Tesoro Italiano.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. BARETTA: SPERIAMO DI OTTENERE UNA RIDUZIONE SENSIBILE DELLA RICAPITALIZZAZIONE DA 8,8 MILIARDI (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) La Banca centrale europea ha chiesto una ricapitalizzazione da 8,8 miliardi per Montepaschi, ma il Governo spera di riuscire a ottenere una “riduzione sensibile” dell’entità dell’intervento. Lo ha detto Pier Paolo Baretta parlando del negoziato che si aprirà con le autorità europee. In un’intervista a Sky TG24, il sottosegretario all’Economia ha anche detto che si augura che tale negoziato si possa concludere entro il mese di febbraio. La Banca d’Italia, in un approfondimento dedicato a Mps, aveva spiegato che di questi 8,8 miliardi lo Stato ne avrebbe dovuti sborsare circa 6,6. Baretta ha anche voluto cercare di tranquillizzare i sindacati, spiegando che non dovrebbe essere necessario modificare i tagli di organico (2.900 esuberi) e di filiali (500) previsti dal piano industriale. Anche se ha ammesso che bisognerà compiere una nuova valutazione, aggiungendo però che il Governo, entrando a far parte del gruppo dirigente di Montepaschi, cercherà certamente di ridurre le tensioni e non di aumentarle.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: STUDIO FIRST CISL SULLA CRISI BANCHE (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) Non sono ottime notizie quelle diffuse dallo studio di First Cisl sulla crisi delle banche italiane, da Monte dei Paschi di Siena in giù, in questo 2016 che se ne va: secondo l’analisi dello studio dell’ufficio Studi Cisl dunque ci sono alcune pessime novità riguardo i posti di lavoro che in queste ultime settimane da incubo per le banche, non solo Mps, hanno purtroppo subito pesanti ridimensionamenti. «L’analisi dell’Ufficio Studi di First Cisl evidenzia 2.750 uscite decise in dicembre in Ubi, 1.800 nel neonato gruppo Banco Bpm, 780 in Bnl, 600 in Monte dei Paschi, 300 in Crédit Agricole, 230 sia in Popolare di Vicenza che nel Credito Valtellinese. Per il 2017 - conclude il segretario generale di First Cisl - l’augurio è che si sappia ritrovare la capacità di pensare allo sviluppo come strumento per creare occupazione e non per distruggerla, che si riprogettino i modelli di banca per assistere realmente l'economia e le famiglie e, infine, che si restituisca un lavoro a chi lo ha perso». L’analisi amata vede infatti un trend molt negativo, dalla borsa fino all’economia reale, che dunque non fa ben sperare per i primi mesi del prossimo anno che sta per cominciare. Su questa linea, positivo di certo l’intervento dello stato con il decreto del fondo salva-banche ma su questi temi si dovrà molto di più e meglio anche in termini di prevenzione.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS: BRUNETTA CHIEDE L'APERTURA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) Renato Brunetta si è recato a Siena dove ha tenuto una conferenza stampa, insieme a Danilo Mariani, coordinatore provinciale di Forza Italia, Lorenzo Lorè, coordinatore comunale e Stefano Mugnai, consigliere regionale, in cui ha chiesto l’apertura di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla vicenda Montepaschi. L’ex ministro, secondo quanto riporta i-Siena.it, si è candidato a presiedere questa commissione e ha poi attaccato sia Renzi che Padoan, definendoli degli incapaci, che i vertici di Montepaschi, chiedendo che Morelli lascia il suo incarico di amministratore delegato. Il capogruppo alla Camera di Forza Italia vuole che venga fatta luce su quanto è accaduto negli anni intorno a Mps, ma non solo: ci sono altri casi bancari, come quello di Banca Etruria, su cui occorre far chiarezza.

