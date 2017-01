FINANZA E POLITICA/ I punti deboli dell'Italia per il 2017

Questo periodo di feste non è semplice per l'Italia, dove oltre al cambio di Governo si è assistito a una sorta di "assalto" di Vivendi a Mediaset e il nodo di Montepaschi è venuto al pettine nel modo forse più traumatico possibile. Superata questa "prova", il futuro economico del Paese resta quanto mai incerto, come ci aiuta a capire Luigi Campiglio, Professore di Politica economica, che usa un'immagine abbastanza chiara: quella di un castello di carte, dove basta che ne venga via una per mettere a rischio la stabilità dell'intera struttura.

Professore, non sono poche le incertezze per il 2017. Lei che cosa si aspetta per il nuovo anno?

Cominciamo a ricordare quelli che sono i fattori di incertezza più noti. In primo luogo, ci sono le elezioni in Francia, Germania e Olanda. Poi c'è un'incognita non da poco rappresentata da Trump e dalle sue decisioni di politica economica, che sembrano orientate a un finanziamento di opere pubbliche in deficit. Senza dimenticare le sue tendenze protezionistiche. Infine bisognerà vedere cosa davvero ha significato sul piano economico la Brexit, ricordando che ci sono forti interessi della Germania nei rapporti commerciali con il Regno Unito. Io mi aspetto che continui un po' l'onda di quella che è stata definita "esuberanza" sui mercati, soprattutto dei capitali.

In concreto cosa potrebbe succedere?

Abbiamo una situazione in cui nei primi mesi dell'anno potremmo vedere continuare a crescere gli Usa, specialmente in Borsa. In Europa proseguirà la politica del Quantitative easing. E a questo proposito trovo abbastanza curioso che non si veda il legame tra il progressivo rientro dal Qe e la fine del mandato di Draghi. In ogni caso dovremmo avere una curva dei tassi in diminuzione. L'Europa, specialmente la sua parte più periferica e debole, continuerà a essere a buon mercato. Non a caso stiamo assistendo ad acquisizioni importanti anche nel nostro Paese. È in atto un'accelerazione dei processi di fusione a livello internazionale e questo è un segnale da non sottovalutare, perché di solito anticipa l'esaurimento di una fase espansiva di un ciclo.

E potrebbe davvero esserci la fine di questa fase espansiva?

Se la Fed aumenterà ancora i tassi, anche solo con due step si andrebbe all'1,25% e a quel punto non è detto che la crescita continui in modo così robusto negli Usa nel secondo semestre, perché se si aumenta il disavanzo, poi su questo si cominciano a pagare degli interessi che, seppur modesti, prima non c'erano. Dunque potremmo avere un rallentamento negli Stati Uniti. E sappiamo qual è la loro importanza a livello mondiale. Direi quindi che il tono dell'economia globale da buono diventerebbe moderato.

Vista la situazione che ha descritto, e usando un'immagine, possiamo dire che l'Italia è un po' come un vaso di coccio tra i vasi di ferro?