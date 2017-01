Monte dei Paschi di Siena/ Ultime notizie Mps. I sindacati a Padoan: tagliare gli stipendi dei manager (oggi 10 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. I SINDACATI A PADOAN: TAGLIARE GLI STIPENDI DEI MANAGER In vista dell’ingresso del Tesoro fino al 70% del capitale di Mps, i sindacati hanno scritto una lettera aperta al ministro Padoan chiedendo di dare una “sforbiciata” ai compensi dei manager di Rocca Salimbeni. Le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl, Uilca e Unità Sindacale gli stipendi dei vertici di Monte dei Paschi andrebbero adeguati a quelli dei dirigenti pubblici. Secondo Repubblica, ciò porterebbe, per esempio, il passaggio per l’ad Marco Morelli dagli 1,4 milioni di euro a circa 240.000 annui. Per i sindacati si tratta di un intervento “non più rinviabile e che corrisponde alla necessità di riportare tali retribuzioni a un livello eticamente accettabile e commisurato ai risultati ottenuti, spesso del tutto inesistenti, soprattutto in una banca nella quale da anni i dipendenti fanno pesanti sacrifici economici al fine di consentirne il risanamento ed il rilancio”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BARETTA: LA BANCA DEVE MARCIARE CON LE PROPRIE GAMBE IN NON MENO DI UN ANNO Nell’intervista rilasciata a Il Mattino, Pier Paolo Baretta ha spiegato che lo Stato resterà azionista di Mps per un periodo limitato di tempo. “I tempi non saranno molto lunghi ma quelli necessari perché il piano che i manager dovranno presentare si affermi permettendo alla banca di marciare con le proprie gambe in non meno di un anno”, ha detto il sottosegretario all’Economia, ribadendo che l’intervento pubblico è mirato a salvaguardare i risparmiatori e dunque transitorio. In generale Baretta ha spiegato che la linea del Governo “non è la nazionalizzazione delle banche ma interventi che possono, come nel caso di Mps, permettere allo Stato di diventare azionista di maggioranza, ma - ripeto - solo a livello di precauzione”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. GLI INDENNIZI OFFERTI AGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA E POPOLARE DI VICENZA In attesa dei dettagli riguardanti i rimborsi ai detentori di obbligazioni subordinate di Mps, è certamente interessante vedere come Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza abbiano deciso di venire incontro agli azionisti. L’istituto di Montebelluna propone un’offerta di transazione con un un indennizzo forfettario e onnicomprensivo pari al 15% della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di azioni Veneto Banca (al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016, presso una qualsiasi banca del gruppo. A Vicenza, invece, sempre per le azioni acquistate nel medesimo periodo, vengono offerti 9 euro per titolo. In entrambi i casi occorre la rinuncia da parte dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento nei titoli della banca. Per aderire all’offerta c’è tempo fino al 15 marzo e coloro che aderiranno manterranno il possesso delle azioni.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. STRESS TEST: BCE "DURA" CON LA BANCA ITALIANA E "MORBIDA" CON DEUTSCHE BANK? La condotta dell'Europa negli stress test non sarebbe coerente: due pesi e due misure con Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank dinnanzi alla loro crisi. La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della Sera, secondo cui Mps è uscita dagli stress test della Bce con un «risultato bifronte»: nello scenario di Base la banca senese presentava un livello accettabile, in quello avverso il patrimonio era negativo e quindi si ipotizzava che la Bce pilotasse il fallimento di Mps con una sforbiciata di 13 miliardi di euro. Decisamente più soft sarebbe stata l'Europa con Deutsche Bank: sarebbero stati applicati, infatti, parametri più morbidi. I proventi dalla cessione a Hua Xia, una controllata cinese, sono stati individuati come capitale, nonostante ciò apparisse fuori da ogni regola degli esami europei. La vendita non è avvenuta entro la fine del 2015, data limite, e l'operazione non è stata conclusa neppure a fine luglio del 2016, quando vengono pubblicati i risultati degli stress test, che nel caso di Deutsche Bank contabilizzavano ricavi che sarebbero arrivati quattro mesi dopo. Perché la banca tedesca è stata trattata con i "guanti bianchi"? Ci sono state interferenze a livello politico? Non ci sono riscontri in tal senso, ma di sicuro si sarebbe trattato di un problema troppo grande per non destabilizzare l'intero mercato europeo.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ENTRO MERCOLEDÌ PREVISTO UN FACCIA A FA FACCIA TRA PADOAN E MORELLI Secondo quanto scrive il CorrierEconomia, il ministero dell’Economia, per risanare Mps e liberarla dai crediti deteriorati, starebbe lavorando a un bad bank simile a quella varata negli anni Novanta per il Banco di Napoli. Il Tesoro continua a lavorare al decreto attuativo, così come la banca toscana continua a mettere a punto il nuovo piano industriale che dovrà presentare alla Banca centrale europea. Secondo quanto riporta Il Messaggero, entro mercoledì dovrebbe esserci un faccia a faccia tra Pier Carlo Padoan e Marco Morelli in cui fare il punto della situazione, anche per capire come rispondere alla richiesta di un aumento di capitale da 8,8 miliardi di euro mossa dall’Eurotower. Tra le altre cose resta da capire se Monte dei Paschi di Siena emetterà delle obbligazioni entro la fine del mese come scritto nei giorni scorsi da Milano Finanza.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PRONTA UNA NORMA PER CREARE GLI ELENCHI DEI GRANDI DEBITORI Secondo quanto riporta Il Messaggero, nel decreto salva-banche varato soprattutto per far fronte alle difficoltà di Mps, potrebbe essere inserito un emendamento per obbligare gli istituti di credito a rendere noti i nomi dei debitori insolventi. Di fatto verrebbe accolta quindi la richiesta di Antonio Patuelli, che, in un’intervista a Il Mattino, aveva chiesto che si potessero conoscere i nomi di coloro che non hanno onorato i loro debiti contribuendo ad aggravare i conti delle banche in difficoltà. La norma dovrebbe riguardare solamente le banche in cui intervenga lo Stato o che arrivino anche al fallimento, come successo per nel 2015 con Banca Etruria e gli altri istituti che sono stati sottoposti a risoluzione.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PER IL FONDO USA HARRIS LA PRECEEDENZA VA DATA AL RECUPERO DEI CREDITI Il fondo di investimento americano Harris Associates ritiene che il Governo faccia bene a intervenire con un ingresso pubblico nel capitale di Mps. Tuttavia, secondo David Herro, che è a capo del settore investimenti del fondo, occorre che l’azione del Tesoro si concentri sui crediti in sofferenza e sul processo di smaltimento e recupero. In un’intervista a Bloomberg, Herro ha infatti ricordato che in Italia occorrono anche dieci anni per recuperare un credito, mentre negli Stati Uniti ce ne possono volere al massimo tre. Dunque è questo il fronte su cui occorre un maggior lavoro del Governo. Per Herro la miglior banca italiana è Intesa Sanpaolo, che rappresenta uno dei titoli favoriti da Harris in Europa.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LO STATO L’UNICO A PERDERCI? - Sul fronte del Monte dei Paschi di Siena, la tesi “forte” di un economista ex membro del Tesoro è che lo Stato sia l’unico a perderci in tutta questa vicenda del salvataggio-Mps. Si chiama Lorenzo Codogno l’ex capo economista al Mef e lo scorso 3 gennaio sul Sole 24ore ha illustrato la sua posizione che potrebbe essere rivalutata anche a livello di cda dopo le riprese a pieno regime dei lavori la prossima settimana. «Ci guadagneranno tutti, dai vecchi azionisti, agli investitori istituzionali e soprattutto i piccoli investitori in obbligazioni subordinate, che nel caso del Monte Paschi sono ben 42 mila, con buona pace della ‘ripartizione degli oneri’ o ‘burden sharing’. L’unico che ci rimette è lo Stato, ovvero i contribuenti», sono le parole di Codogno mentre il mercato ancora aspetta la riammissione da parte della Consob del titolo Mps a Piazza Affari. Altro che burden sharing, per Codogno «ci sono regali per tutti tranne che per il contribuente, che sopporta tutti i costi per garantire la stabilità finanziaria. Lecito dunque chiedersi se questa formula passerà il vaglio della Commissione e della Bce, e cosa accadrebbe se il Mef fosse costretto a riscriverla».

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. DOMANI IL VOTO SUL DDL DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LA COMMISSIONE D’INCHIESTA PARLAMENTARE Ci sono state nei giorni scorsi diverse dichiarazioni a favore dell’apertura di una Commissione d’inchiesta parlamentare su Monte dei Paschi di Siena e finalmente domani si voterà in Senato sul tema. All’ordine del giorno della seduta a palazzo Madama c’è infatti un disegno di legge del Movimento 5 Stelle che prevede “l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto finanziario dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena”. In caso di voto favorevole, spiega Il Corriere della Sera, “si dimezzerebbe da 60 a 30 giorni il periodo di istruttoria ancora concesso alla commissione Finanze al termine del quale, però, sarebbe sempre la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama a stabilire il ‘vero calendario’ per l’approvazione del provvedimento”. Non bisogna dimenticare che occorrerebbe poi il voto favorevole della Camera. Dunque i tempi sembrano in ogni caso lunghi per riuscire a sapere se partirà questa Commissione.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BOCCIA CONTRO IL GOVERNO SUL CASO JP MORGAN - Sul tema Monte dei Paschi e salvataggio delle banche italiane, è ancora durissima la posizione di Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio alla Camera: fortemente critico sule scelte del governo in materia di banche, il membro di una minoranza del Partito Democratico è tornato in una intervista a Radio Radicale ad attaccare la mancanza di trasparenza nella gestione Monte dei Paschi di Siena e non solo. «Se ci sono soldi dello Stato nessuna banca d’affari, nemmeno JP Morgan, può avere potere decisionale sulla nuova strutturazione di Mps. Sarebbe opportuno, invece, fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi due anni perché pare evidente come tra Palazzo Chigi e via XX Settembre qualcuno abbia subito il fascino delle banche d’affari che fanno solo business e, per definizione, mai beneficenza». Non solo la Banca di Siena tra gli “obiettivi” di Boccia nell’attacco contro il governo, visto che ne ha anche su Unicredit: «Su Unicredit non va dato nulla per scontato. E, in generale, a questo punto dopo Mps non mi meraviglierei se lo Stato entrasse anche in altre banche. Ormai su troppi casi finanziari non c'è nel Paese uno straccio di discussione a priori, poi a cose fatte scoppia ogni volta la polemica di turno».

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PATUELLI, ”FARE ECCEZIONE SU LEGGE PRIVACY” - In una importante intervista questa mattina il presidente Abi torna sul caso Mps con il futuro della Banca Monte dei Paschi di Siena che rischia di riflettersi anche sulle altre realtà bancarie italiane, o almeno più di quanto già non sia stato fatto. «Se le banche vengono salvate con i soldi pubblici è eticamente giusto che si conoscano i nomi dei principali debitori. Io chiedo a titolo personale che vengano resi noti i primi 100 debitori insolventi delle banche che sono state salvate», riporta nell’intervista al quotidiano napoletano il presidente dell’Associazione Banche d’Italia. Ma quale sarebbe la vera ricetta di Patuelli per far rendere noti i nomi dei debitori? «penso al varo di una norma di legge sia per le banche risolute sia per quelle preventivamente salvate dallo Stato. Bisognerebbe cioè fare un'eccezione alle attuali regole della privacy proprio alla luce del fatto che si tratta di banche nelle quali sul piano della risoluzione o del salvataggio preventivo è intervenuto lo Stato o le altre banche e i risparmiatori». Non il “massimo” a livello etico ma necessario, secondo l’Abi, per poter riuscire a superare l’enpasse di Mps e garantire un futuro a questa banca e anche ad altre.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LE VOCI SU CASALEGGIO JUNIOR E WIDIBA Per Giuseppe Turani, noto giornalista che ora dirige il sito Uomini & Business, “c’è qualcosa di sospetto intorno a tutto il can can che circonda il Monte dei Paschi di Siena”. In particolare una rivelazione “che, se non smentita, sarebbe di una gravità eccezionale: roba da intervento immediato della Consob”. Turani scrive infatti che circola la voce che Davide Casaleggio, figlio del noto “guru” del Movimento 5 Stelle “sarebbe interessato a rilevare banca online del Monte Paschi, Widiba, che gestisce sette miliardi di euro di depositi”. Casaleggio junior ha incontrato in effetti l’amministratore delegato di Widiba, ma questo di per sé non significa nulla. “Però qualche sospetto viene. Da una parte Grillo e i suoi pasdaran ogni mattina tirano legnate sul Monte, dall’altra il giovane Casaleggio va a fare un giro di ispezione e annusa che aria tira. Insomma, non è ancora ‘abbiamo un banca’, ma forse la strada è quella”, aggiunge Turani, ritenendo che i soldi del blog di Grillo non bastino a placare certi “appetiti” di ricchezza.

