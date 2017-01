MONTE DEI PASCHI DI SIENA / Ultime notizie Mps. Scaramelli (Pd): maggiori debitori devono rimborsare la banca (oggi 11 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SCARAMELLI (PD): MAGGIORI DEBITORI DEVONO RIMBORSARE LA BANCA Per Stefano Scaramelli, una lista dei primi 100 debitori di Monte dei Paschi non sarebbe sufficiente. Bisognerebbe “chiedere loro il rimborso del proprio debito e avviare un atto vero e diretto di recupero delle somme prestate per dar vita ad un’azione di giustizia sociale”. Il consigliere regionale del Partito democratico in Toscana, secondo quanto riporta sienafree.it, ritiene che nessuna forza politica possa ritenersi immune sul piano delle responsabilità del passato, con l’eccezione di Renzi, “che non aveva responsabilità politiche quando tra il 2009 e il 2011 venivano concessi facili crediti ai soliti grandi, mentre ai piccoli artigiani e ai commercianti veniva impedito di accedere alla leva del credito”. Scaramelli ricorda poi che sarà importante, oltre che rispettoso dei dipendenti della banca, che i manager della banca, una volta che questa passi sotto il controllo pubblico, “abbiano remunerazioni sobrie e in linea con i massimali previsti dalla legge”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BARETTA: GRAVE CHE TRA I DEBITORI INSOLVENTI CI SIANO IMPRENDITORI IMPORTANTI Pier Paolo Baretta, ospite di Radio Cusano Campus, è tornato a parlare di Mps, spiegando come sia molto grave il fatto che tra i principali debitori insolventi della banca toscana ci siano nomi importanti dell’imprenditoria italiana, “perché noi abbiamo bisogno di un clima di fiducia per rilanciare il Paese e certamente la fiducia non la si costruisce con situazioni nelle quali si vede che c’è chi paga e chi la fa franca”. Il sottosegretario all’Economia ha poi ammesso che c’è una disparità di trattamento tra i risparmiatori di Monte dei Paschi di Siena e quelli delle quattro banche fallite lo scorso anno, in quanto quest’ultime sono appunta fallite “e quindi c’è stato un intervento diverso da quello che stiamo facendo per Mps. È vero che ai risparmiatori retail viene dato un rimborso del 100% ma scambiandolo con azioni, mentre invece agli obbligazionisti delle 4 banche viene dato un rimborso dell’80%, ma in denaro. Quindi la disparità di trattamento non è detto che sia peggiorativa”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MOZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO PER LA LISTA DEI DEBITORI INSOLVENTI Il Partito democratico ha deciso di presentare una mozione per chiedere al Governo di impegnarsi a rendere noti i nomi dei principali debitori insolventi delle banche in difficoltà, compresa Mps. Secondo quanto riporta l’Huffington Post, la mozione, che porta la prima firma di Ettore Rosato, dovrebbe essere già discussa nel pomeriggio a Montecitorio. Inoltre il Pd starebbe valutando di inserire nel decreto salva-banche, il cui esame inizia oggi in commissione Bilancio al Senato, un emendamento riguardante la commissione parlamentare d’inchiesta sulla banca toscana, che è stata richiesta da più parti. Ancora non è chiaro quando il provvedimento potrà essere votato dall’aula.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BANCA DISPONIBILE A RENDERE NOTA LA "BLACK LIST" DEI DEBITORI Secondo quanto riporta l’Ansa, Mps sarebbe disponibile a fornire la lista dei principali debitori insolventi, anche se resta il problema che al momento una serie di vincoli regolamentari impediscono la diffusione di tale lista. L’agenzia di stampa cita una fonte vicina alla banca toscana, secondo cui se tali vincoli dovessero venire meno, non ci sarebbero problemi a rendere nota quella che è stata ormai ribattezzata “black list”. Viene poi citata una lettera che i vertici di Montepaschi hanno inviato ai propri dipendenti ricordando che “è fondamentale presidiare l’insieme delle informazioni e delle comunicazioni al pubblico nel pieno rispetto della normativa in materia” e che prima che “i singoli attivino iniziative di comunicazione verso l’esterno su attività o fatti che riguardano la Banca e/o lo status di dipendente” è necessaria una condivisione con l’Area relazioni esterne di Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. FORZA ITALIA PRONTA A UN EMENDAMENTO PER CHIEDERE LA LISTA DEI DEBITORI INSOLVENTI Forza Italia si prepara a presentare un emendamento “per smascherare, dopo sessanta anni di gestione sciagurata del Monte dei Paschi di Siena e degli altri istituti di credito collegati, i tanti clienti più o meno illustri, più o meno potenti, che hanno ricevuto ingentissimi finanziamenti e mutui senza restituirli, determinando il disastro sotto gli occhi di tutti”, spiega Altero Matteoli. Il Senatore azzurro aggiunge poi che sarebbe importante che “nell'esame del decreto non si trascurasse di tutelare realmente i piccoli risparmiatori di Mps e delle altre banche che sono stati truffati e che rischiano di perdere i risparmi di una vita. Le due finalità, la tutela dal risparmio e il perseguimento dei furbi, devono avere quantomeno la stessa attenzione da parte nostra”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PADOAN: PIANO INDUSTRIALE SOTTOPOSTO A BCE NELLE PROSSIME SETTIMANE - Il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha ricevuto i vertici di Monte dei Paschi di Siena, il presidente Alessandro Falciai e l’amministratore delegato Marco Morelli. Lo si apprende da un comunicato del Mef, in cui si specifica che "il Ministro e i suoi collaboratori hanno avviato con il management della banca il confronto propedeutico alla definizione del piano industriale che contempla la ricapitalizzazione precauzionale ai sensi del decreto legge 237/2016 e in conformità con le previsioni della Direttiva europea su risanamento e risoluzioni delle banche (BRRD) art. 32 par. 4". Nella nota, diramati pochi minuti fa, si sottolinea che "nelle prossime settimane il piano industriale andrà sottoposto alla Banca Centrale Europea che ne dovrà valutare l’efficacia rispetto all’esigenza di rafforzamento del capitale con l’obiettivo di rendere la banca, di per sé solvibile, in grado di resistere agli ipotetici scenari avversi formulati nel corso degli stress test dello scorso anno. Il piano industriale dovrà essere sottoposto anche alla Commissione europea affinché questa ne possa verificare la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato".

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. FORZA ITALIA PRONTA A UN EMENDAMENTO PER CHIEDERE LA LISTA DEI DEBITORI INSOLVENTI Forza Italia si prepara a presentare un emendamento “per smascherare, dopo sessanta anni di gestione sciagurata del Monte dei Paschi di Siena e degli altri istituti di credito collegati, i tanti clienti più o meno illustri, più o meno potenti, che hanno ricevuto ingentissimi finanziamenti e mutui senza restituirli, determinando il disastro sotto gli occhi di tutti”, spiega Altero Matteoli. Il Senatore azzurro aggiunge poi che sarebbe importante che “nell'esame del decreto non si trascurasse di tutelare realmente i piccoli risparmiatori di Mps e delle altre banche che sono stati truffati e che rischiano di perdere i risparmi di una vita. Le due finalità, la tutela dal risparmio e il perseguimento dei furbi, devono avere quantomeno la stessa attenzione da parte nostra”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. FRATELLI D'ITALIA PROPONE DI VIETARE DISTRIBUZIONE DI UTILI E DIVIDENDI PER 5 ANNI Anche Giorgia Meloni, con un posto sul suo profilo Facebook, chiede “che sia resa pubblica la lista dei 100 maggiori debitori di Mps visto che ora, con il salvataggio pubblico, la banca è di proprietà di tutti gli italiani”. La leader di Fratelli d’Italia annuncia poi che il suo partito presenterà un emendamento al decreto salva-banche per imporre il divieto di distribuire utili e dividendi per 5 anni, azzerare i bonus dei manager e porre un tetto alle loro retribuzioni prendendo come parametri i dipendenti pubblici e pubblicare i nomi dei maggior debitori insolventi con indagine automatica a loro carico. La Meloni ha detto anche che il voto su questi emendamenti sarà importante per capire se gli altri partiti saranno favorevoli oppure se dimostreranno di essere dalla parte di italiani e risparmiatori solo a parole.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BARETTA: GRAVE CHE TRA I DEBITORI INSOLVENTI CI SIANO IMPRENDITORI IMPORTANTI Pier Paolo Baretta, ospite di Radio Cusano Campus, è tornato a parlare di Mps, spiegando come sia molto grave il fatto che tra i principali debitori insolventi della banca toscana ci siano nomi importanti dell’imprenditoria italiana, “perché noi abbiamo bisogno di un clima di fiducia per rilanciare il Paese e certamente la fiducia non la si costruisce con situazioni nelle quali si vede che c’è chi paga e chi la fa franca”. Il sottosegretario all’Economia ha poi ammesso che c’è una disparità di trattamento tra i risparmiatori di Monte dei Paschi di Siena e quelli delle quattro banche fallite lo scorso anno, in quanto quest’ultime sono appunta fallite “e quindi c’è stato un intervento diverso da quello che stiamo facendo per Mps. È vero che ai risparmiatori retail viene dato un rimborso del 100% ma scambiandolo con azioni, mentre invece agli obbligazionisti delle 4 banche viene dato un rimborso dell’80%, ma in denaro. Quindi la disparità di trattamento non è detto che sia peggiorativa”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. OGGI FALCIAI E MORELLI INCONTRANO PADOAN Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, oggi alle 18:00 Alessandro Falciai e Marco Morelli, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Mps, dovrebbero incontrare Pier Carlo Padoan. Con il ministro dell’Economia dovrebbero fare il punto sulla bozza del piano di ristrutturazione che la banca toscana dovrà presentare alla Banca centrale europea, la quale ha chiesto una ricapitalizzazione da 8,8 miliardi di euro. Per Montepaschi c’è poi da affrontare il nodo dei crediti deteriorati, dato che il fallimento dell’aumento di capitale con mezzi privati ha portato all’archiviazione della cartolarizzazione degli Npl. Con il Tesoro i vertici di Monte dei Paschi di Siena dovrebbero anche vedere i dettagli del decreto attuativo che dovrà servire per far entrare lo Stato nel capitale fino al 70%.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MOZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO PER LA LISTA DEI DEBITORI INSOLVENTI Il Partito democratico ha deciso di presentare una mozione per chiedere al Governo di impegnarsi a rendere noti i nomi dei principali debitori insolventi delle banche in difficoltà, compresa Mps. Secondo quanto riporta l’Huffington Post, la mozione, che porta la prima firma di Ettore Rosato, dovrebbe essere già discussa nel pomeriggio a Montecitorio. Inoltre il Pd starebbe valutando di inserire nel decreto salva-banche, il cui esame inizia oggi in commissione Bilancio al Senato, un emendamento riguardante la commissione parlamentare d’inchiesta sulla banca toscana, che è stata richiesta da più parti. Ancora non è chiaro quando il provvedimento potrà essere votato dall’aula.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BANCA DISPONIBILE A RENDERE NOTA LA "BLACK LIST" DEI DEBITORI Secondo quanto riporta l’Ansa, Mps sarebbe disponibile a fornire la lista dei principali debitori insolventi, anche se resta il problema che al momento una serie di vincoli regolamentari impediscono la diffusione di tale lista. L’agenzia di stampa cita una fonte vicina alla banca toscana, secondo cui se tali vincoli dovessero venire meno, non ci sarebbero problemi a rendere nota quella che è stata ormai ribattezzata “black list”. Viene poi citata una lettera che i vertici di Montepaschi hanno inviato ai propri dipendenti ricordando che “è fondamentale presidiare l’insieme delle informazioni e delle comunicazioni al pubblico nel pieno rispetto della normativa in materia” e che prima che “i singoli attivino iniziative di comunicazione verso l’esterno su attività o fatti che riguardano la Banca e/o lo status di dipendente” è necessaria una condivisione con l’Area relazioni esterne di Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MASI (UILCA) D'ACCORDO CON L'ELENCO DEI DEBITORI E LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA La proposta di Antonio Patuelli di pubblicare l’elenco dei principali debitori insolventi di Mps, così come di altre banche in stato di crisi, trova d’accordo la Ulica. Il Segretario generale Massimo Masi ha detto che il sindacato fa propria la proposta del Presidente dell’Abi, “affinché non resti solo una proposta personale, o di un singolo sindacato, ma bensì di tutto il sistema bancario italiano”. Dal suo punto di vista, infatti, se gli italiani come contribuenti devono partecipare al risanamento di Montepaschi, è giusto che ci sia massima trasparenza. Masi ha anche spiegato di condividere la proposta di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui dissesti del sistema bancario italiano.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. I SINDACATI A PADOAN: TAGLIARE GLI STIPENDI DEI MANAGER In vista dell’ingresso del Tesoro fino al 70% del capitale di Mps, i sindacati hanno scritto una lettera aperta al ministro Padoan chiedendo di dare una “sforbiciata” ai compensi dei manager di Rocca Salimbeni. Le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl, Uilca e Unità Sindacale gli stipendi dei vertici di Monte dei Paschi andrebbero adeguati a quelli dei dirigenti pubblici. Secondo Repubblica, ciò porterebbe, per esempio, il passaggio per l’ad Marco Morelli dagli 1,4 milioni di euro a circa 240.000 annui. Per i sindacati si tratta di un intervento “non più rinviabile e che corrisponde alla necessità di riportare tali retribuzioni a un livello eticamente accettabile e commisurato ai risultati ottenuti, spesso del tutto inesistenti, soprattutto in una banca nella quale da anni i dipendenti fanno pesanti sacrifici economici al fine di consentirne il risanamento ed il rilancio”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. BARETTA: LA BANCA DEVE MARCIARE CON LE PROPRIE GAMBE IN NON MENO DI UN ANNO Nell’intervista rilasciata a Il Mattino, Pier Paolo Baretta ha spiegato che lo Stato resterà azionista di Mps per un periodo limitato di tempo. “I tempi non saranno molto lunghi ma quelli necessari perché il piano che i manager dovranno presentare si affermi permettendo alla banca di marciare con le proprie gambe in non meno di un anno”, ha detto il sottosegretario all’Economia, ribadendo che l’intervento pubblico è mirato a salvaguardare i risparmiatori e dunque transitorio. In generale Baretta ha spiegato che la linea del Governo “non è la nazionalizzazione delle banche ma interventi che possono, come nel caso di Mps, permettere allo Stato di diventare azionista di maggioranza, ma - ripeto - solo a livello di precauzione”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. GLI INDENNIZI OFFERTI AGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA E POPOLARE DI VICENZA In attesa dei dettagli riguardanti i rimborsi ai detentori di obbligazioni subordinate di Mps, è certamente interessante vedere come Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza abbiano deciso di venire incontro agli azionisti. L’istituto di Montebelluna propone un’offerta di transazione con un un indennizzo forfettario e onnicomprensivo pari al 15% della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di azioni Veneto Banca (al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016, presso una qualsiasi banca del gruppo. A Vicenza, invece, sempre per le azioni acquistate nel medesimo periodo, vengono offerti 9 euro per titolo. In entrambi i casi occorre la rinuncia da parte dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento nei titoli della banca. Per aderire all’offerta c’è tempo fino al 15 marzo e coloro che aderiranno manterranno il possesso delle azioni.

© Riproduzione Riservata.