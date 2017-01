MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: lista nomi debitori, "devono rimborsare la Banca" (oggi 11 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. DONA (UNC): SIANO PUBBLICHE LE INFORMAZIONI DI BANKITALIA Alla Camera dei deputati sono state approvate le mozioni di maggioranza e opposizioni per istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta su Monte dei Paschi. E l’Unc esulta, ricordando che “è dall’inizio di questa vicenda che chiediamo una commissione parlamentare d’inchiesta, che, a differenza della commissione d’indagine, ha poteri d’autorità giudiziaria e, quindi, può, se c’è la volontà politica, fare luce sulle responsabilità sia degli amministratori che degli organismi di vigilanza”. Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione nazionale consumatori, evidenzia tuttavia quanto sia importante che gli atti siano resi pubblici e che “si superi quanto previsto dal decreto legislativo n. 180/2015, ossia che tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Banca d’Italia restino segreti”. Questo perché diversamente non sarebbe possibile per i risparmiatori sapere se vi sono state delle omissioni da parte dell’organismo di vigilanza bancario e le eventuali conseguenti responsabilità”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SCARAMELLI (PD): MAGGIORI DEBITORI DEVONO RIMBORSARE LA BANCA Per Stefano Scaramelli, una lista dei primi 100 debitori di Monte dei Paschi di Siena non sarebbe sufficiente. Bisognerebbe “chiedere loro il rimborso del proprio debito e avviare un atto vero e diretto di recupero delle somme prestate per dar vita ad un’azione di giustizia sociale”. Il consigliere regionale del Partito democratico in Toscana, secondo quanto riporta sienafree.it, ritiene che nessuna forza politica possa ritenersi immune sul piano delle responsabilità del passato, con l’eccezione di Renzi, “che non aveva responsabilità politiche quando tra il 2009 e il 2011 venivano concessi facili crediti ai soliti grandi, mentre ai piccoli artigiani e ai commercianti veniva impedito di accedere alla leva del credito”. Scaramelli ricorda poi che sarà importante, oltre che rispettoso dei dipendenti della banca, che i manager della banca, una volta che questa passi sotto il controllo pubblico, “abbiano remunerazioni sobrie e in linea con i massimali previsti dalla legge”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ELKE KOENIG NON PREOCCUPATA PER LA RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE Lo Stato si prepara a entrare nel capitale di Mps fino al 70% ed Elke Koenig, Presidente del Single Resolution Board, ha detto di non essere preoccupata “per l'uso dello strumento della ricapitalizzazione precauzionale, nel caso italiano: non abbiamo dubbi sul fatto che il governo, la Commissione e la banca stanno facendo un buon lavoro". La Koenig non ha voluto rilasciare commenti quando le è stato chiesto se la vicenda di Montepaschi può avere impatti sistemici. Questo per quel che riguarda al momento il punto di vista europeo sulla vicenda della banca toscana. Probabilmente commenti in più ci saranno nel momento in cui sarà pronto il decreto attuativo del Tesoro per l’ingresso nel capitale di Mps e quando Rocca Salimbeni avrà ultimato il piano industriale da presentare alla Bce.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ANCHE IL PARTITO SOCIALISTA A FAVORE DELLA LISTA DEI DEBITORI INSOLVENTI La lista dei debitori di Mps dovrebbe essere resa nota anche secondo il Partito socialista italiano. Il Segretario nazionale Riccardo Nencini ricorda infatti che “siccome lo Stato mette un pacco di soldi per ricostituire il capitale di Mps, è bene conoscere quali sono stati i soggetti con importi più significativi che non hanno onorato il loro debito”. Secondo le dichiarazioni riportate da L’Avanti, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti spiega che secondo Antonello Soro “le persone giuridiche coinvolte dal 2011 sarebbero esentate dal segreto dovuto alle normative che regolamentano la privacy”. In ogni caso, aggiunge Nencini, il Psi è pronto a votare per cambiare la legge, se necessario.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. INCONTRO TRA PADOAN, FALCIAI E MORELLI Ieri Pier Carlo Padoan ha incontrato Alessandro Falciai e Marco Morelli, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Mps. Al centro dell’incontro la preparazione del piano industriale della banca toscana che dovrà essere presentato alla Banca centrale europea dopo che questa ha chiesto una ricapitalizzazione di 8,8 miliardi di euro. Un piano che dovrà contemplare anche l’ingresso dello Stato nel capitale del Montepaschi fino al 70% e che per questo dovrà essere sottoposto anche al vaglio della Commissione europea, che dovrà vagliare la sua compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Non si possono quindi commettere errori o leggerezze per non vedersi respinto il progetto di risanamento di Monte dei Paschi di Siena.

