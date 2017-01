LISTA DEBITORI MPS/ La "gogna" inutile per risolvere i guai delle banche

MONTE DEI PASCHI DI SIENA Antonio Patuelli non ha il profilo dell'incendiario, né del rivoluzionario. Parlamentare liberale per 11 anni, fino al '94, è stato anche sottosegretario di Stato alla Difesa con Ciampi, appunto fino al maggio del '94. E nelle sue attuali vesti di presidente dell'Abi sta appunto confermando questa spiccata attitudine alla difesa. Onore al merito: in quest'epoca di "vilipendio renziano dei corpi intermedi", per cui l'associazionismo è diventato tutto fanghiglia, tirar fuori la grinta con cui Patuelli sta difendendo i suoi colleghi banchieri asini o corrotti attaccando i loro clienti asini o corruttori è onorevole. Eppure, eppure… sarebbe una grinta degna di miglior causa, perché la proposta - surrealmente avanzata "a titolo personale", come se invece di essere il presidente dei banchieri, chessò, il presidente dei ristoratori o dei veterinari! - di costruire la "gogna bancaria" dei primi cento clienti insolventi delle banche salvate dallo Stato somiglia pericolosamente alla scelta di una difesa calcistica in affanno di mandare la palla in tribuna per fermare il gioco.

Intendiamoci: i banchieri italiani non sono affatto peggiori dei loro colleghi europei. Mediamente, appartengono tutti alla stessa categoria di sopravvalutati, potenti per caso. E hanno comunque perfino loro un debole diritto alla difesa. I nostri non hanno grandi colpe in fatto di "titoli tossici", perché se quella porcheria su cui la Great America ha costruito la crisi globale del 20008 - seguita da tedeschi, inglesi e perfino olandesi e francesi - da noi non ha attecchito non è stato per la lungimiranza guardinga dei nostri banchieri, ma perché la ghiotta offerta di titoli di Stato italiani rendeva qui meno appetibili che altrove quello strano kamasutra finanziario. I nostri invece hanno ampie colpe sul boom delle sofferenze. Colpe nel non aver vigilato; colpe per aver accettato, o sollecitato, favori in cambio di prestiti; colpe anche per aver troppo spesso capito Roma per Toma in materia di merito di credito e aver quindi finanziato gli immeritevoli.

Non deve essere certo il Sussidiario, visto che si parla di Monte dei Paschi di Siena, a ricordare la voragine da 600 milioni di euro che la sola Sorgenia ha scavato nei conti senesi: abbiamo già molto dato. E sul Corriere il bravo Mario Gerevini, senza aspettare la gogna bancaria, ha scritto che a Siena hanno fatto seri danni anche l'immobiliarista Giuseppe Statuto, che pure era stato lambito dalla stagione de "furbetti del quartierino", o i costruttori Mezzaroma, per breve tempo celebri alle cronache in quanto suoceri di Mara Carfagna, o la Risanamento (nome paradossale) di Luigi Zunino o ancora il costruttore calabrese Antonio Muto. Quel che conta è che su 27 miliardi di sofferenze ben 10, oltre un terzo, sono state generate da soli 100 clienti. Quindi cento madornali errori, evitando i quali la banca oggi non sarebbe nei guai, pur avendo fatto tutti gli altri.

È come se il bancario medio - al netto delle corruzioni pur non rare - fosse stato affetto da una sorta di sindrome di Stoccolma: sei grande, sei potente, ti dico di sì. Già da tempo Unimpresa ha riclassificato i numeri sulle sofferenze bancarie generate dalle diverse categorie di clienti rivelando che a fine 2015 6000 clienti, pari allo 0,48% del totale, avevano causato 72 miliardi di sofferenze su 201, pari a oltre il 33%.