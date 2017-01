SPY FINANZA/ Il report delle favolette su Ue e Italia

L'Europa è, di fatto, ferma. E la notizia, di per sé già poco confortante, presenta l'aggravante del fatto che la Bce sta facendo di tutto per riattivare un minimo di battito cardiaco all'economia reale. Non certo con misure strutturali, ma, unicamente, tenendo in vita aziende pressoché decotte di cui però si comprano i bond senza guardare a fondamentali e rating: quei soldi vanno in ricerca e sviluppo, miglioramento della produzione o assunzioni? No, a tappare le falle di bilancio. La Bce, di fatto, sta regalando i nostri soldi a gente che non dovrebbe fare l'imprenditore, perché condannato dai numeri, ma lo fa ugualmente perché non esiste più alcuno strumento di mercato atto a dividere i buoni dai cattivi: siamo tutti uguali, la Bce ha imposto l'Unione Sovietica finanziaria all'Europa. In perfetto stile Goldman Sachs, liberale nell'approccio ma unicamente inteso ad arricchire l'1% che conta, nei fatti.

Il problema è che la percezione che abbiamo dell'Europa è distorta da report come quello pubblicato ieri e stilato dall'Istituto di studi e previsione economica tedesco, l'Ifo, l'Istituto francese Insee e la nostra Istat, relativo appunto all'outlook economico dell'eurozona. E cosa dice? Nei primi due trimestri dell'anno è previsto un aumento dello 0,4% del Pil dell'area euro, in linea con il dato del quarto trimestre dello scorso anno e la crescita dovrebbe essere particolarmente sostenuta in Germania, Francia e Italia e guidata dai consumi privati e pubblici. Ora, io capisco che sui giornali vada a finire tutto e senza verifiche, ma quale ubriaco può pensare che l'Italia vedrà una crescita grazie ai consumi privati e pubblici? Ma quale mondo descrivono?

Stando ai tre istituti, guardando ai prossimi mesi la produzione industriale è attesa in crescita a un ritmo quasi costante grazie alla ripresa degli investimenti e al miglioramento della domanda estera. Inoltre, l'utilizzo della capacità produttiva ha segnato livelli più elevati ultimamente, prefigurando una fase di ripresa significativa degli investimenti delle imprese in macchinari e attrezzature: stando alle stime, gli investimenti totali dovrebbero salire dallo 0,7% del quarto trimestre dello scorso anno allo 0,8% del primo trimestre 2017 per poi registrare una lieve decelerazione a +0,6% nel secondo trimestre dell'anno. Certo, migliora la domanda estera, ma ci sono un paio di criticità.

Primo, la Germania sta sì investendo molto ma lo sta facendo dopo 13 anni di dumping monetario in cui ha utilizzato l'euro come clava per disintegrare la concorrenza in Europa: pensate che sia un driver di trend continentale, questo? Secondo, i tre simpatici istituti stanno scordando una variabile minuscola, risibile nella loro illuminante analisi: l'amministrazione Trump, la quale si insedierà il 20 gennaio, a occhio e croce come prima cosa farà di tutto per evitare un ulteriore rafforzamento del dollaro, vero balsamo per la domanda estera di cui beneficiano le aziende europee, tedesche in testa. Pensate che uno come Trump si farà scrupoli a usare ogni mezzo nella prossima guerra commerciale globale? Uno che prima ancora di arrivare alla Casa Bianca già parlava di dazi e tariffe e che, guarda caso, sta già incassando investimenti esteri spaventosi in tutti i settori, automobilistico in testa. Pensate che la Bce potrà molto, a fronte di una Germania con l'inflazione core all'1,7%, per contrastare questa nuova dinamica? Pensate che alla Bundesbank interessi davvero la prosperità dell'eurozona o solo quella della Germania?