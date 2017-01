MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. M5S chiede due diligence sui crediti deteriorati (oggi 13 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LISTA DEBITORI: IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDE DUE DILIGENCE DEI CREDITI DETERIORATI DI MPS Il Movimento 5 Stelle pone delle condizioni perché lo Stato intervenga in soccorso di Monte dei Paschi di Siena, come effettivamente ha promesso di fare dopo il fallimento dell’aumento di capitale a fine dicembre. In questi giorni il decreto salva-banche ha iniziato il suo iter parlamentare e dunque i partiti stanno prendendo posizione in materia. I parlamentari pentastellati delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, dopo aver ascoltato in audizione Pier Carlo Padoan, fanno sapere di non ritenere possibile “accettare un aiuto di Stato a Monte dei Paschi senza una chiara due diligence sui crediti deteriorati e senza che si mettano in evidenza e si puniscano le responsabilità del management”. E ricordano anche che poiché Montepaschi intende ridurre le sofferenze bancarie da 11,5 a 7,5 miliardi di euro, ci saranno una perdita da 4 miliardi, “da sommare al deficit di 2 miliardi per adeguare le coperture delle inadempienze probabili. Dunque Padoan sa già che ci saranno altri buchi generati dalla svalutazione delle sofferenze. Però fa finta di niente. Come garantirà all’Europa che i soldi pubblici non andranno a tappare nuove falle?”. Il giudizio sull’esecutivo è quindi duro, poiché i parlamentare del Movimento 5 Stelle ritengono probabile che “i soldi pubblici vengano usati per coprire perdite attuali e imminenti. Ciò in barba alle regole Ue sulla ricapitalizzazione precauzionale e straordinaria che il ministro Padoan” si è impegnato a rispettare. Un altro aspetto che non condividono della linea del ministro dell’Economia è che i rimborsi per le obbligazioni subordinate dovrebbero essere al 100% e al 75% del valore nominale, venendo erogati anche a chi magari le ha comprate negli ultimi giorni approfittando del loro basso costo.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LE PRECISAZIONI DI GRANDI NAVI VELOCI SUI RAPPORTI CON MPS La lista dei principale debitori di Mps viene chiesta da più parti e su alcuni quotidiani sono comparsi i nomi di chi avrebbe avuto dei finanziamenti dalla banca toscana senza poi restituire nulla o facendo sorgere degli ammanchi. In questi senso Grandi Navi Veloci ha voluto con una nota spiegare che "i recenti articoli di stampa relativi a rapporti di finanziamento tra B.Mps e Grandi Navi Veloci contengono affermazioni non vere e fuorvianti”. Nello specifico, la compagnia di navigazione italiana fa sapere di avere “attualmente in essere un contratto di finanziamento con un pool di istituti finanziatori al quale partecipa Mps per la sola quota del 5,51%” e di essere totalmente adempiente. “Si precisa inoltre che l'originario rapporto di finanziamento tra il pool e Grandi Navi Veloci risale a un'epoca in cui la compagine azionaria di quest'ultima era integralmente differente da quella attuale".

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, I RILIEVI DEL SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO SUL DECRETO SALVA-BANCHE Il Servizio Bilancio del Senato ha preparato un dossier relativo al decreto salva-banche in cui chiede che “laddove sono sin d'ora stabiliti i parametri di valorizzazione delle passività finanziarie emesse dal Monte dei Paschi di Siena, ai fini dell'accesso alla procedura di intervento erariale prevista dal Capo II (ricapitalizzazione "precauzionale"), andrebbe certificato l'ammontare dell'intervento erariale conseguentemente previsto a fronte dell'importo sommariamente dichiarato il 29 dicembre scorso dall’istituto di emissione”. Per i tecnici del Senato sarebbe altresì utile capire “l'adeguatezza dell'ammontare delle garanzie erariali complessivamente stanziate per l'attivazione delle garanzie” rispetto alle banche che potrebbero essere “potenzialmente” interessate da una crisi di solvibilità.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, DOPO L'INGRESSO DELLO STATO SARÀ NOMINATO UN NUOVO CDA Pier Carlo Padoan ha tenuto un’audizione alle commissioni Finanze di Camera e Senato relativamente al decreto salva-banche varato per mettere in sicurezza Mps dopo il fallimento dell’aumento di capitale di dicembre. Con l’occasione il ministero dell’Economia ha ribadito che l’attuale management gode della fiducia del Governo, ma che nel “momento dell'effettiva entrata dello Stato nel capitale della banca, si procederà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione”. Padoan ha anche detto che l’esecutivo “auspica che la giustizia faccia rapidamente il proprio corso e tutti coloro che hanno provocato danni alla collettività, alle comunità locali, ai risparmiatori e agli investitori vengano sanzionati”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, PETER GOMEZ: FUORI I NOMI DEI DEBITORI INSOLVENTI DELLA BANCA Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, è intervenuto oggi a Coffee Break, la trasmissione di La7, evidenziando tre punti importanti della vicenda Mps: occorre rendere pubblica la lista dei debitori insolventi della banca; vanno calmierati gli stipendi e azzerati bonus dei manager finché Montepaschi non ritorna a produrre utili; dividere, nel sistema in generale, le banche commerciali da quelli d’affari. Dunque per il giornalista occorre una revisione profonda delle banche. Anche perché in Italia i risparmiatori sono rimasti “fregati” con il pieno accordo di Consob e Bankitalia. Non per “cattiveria”, ma per previsioni sbagliate sul fatto che sarebbe arrivata la ripresa a sistemare tutto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. LISTA DEBITORI: LE PRECISAZIONI DEL SINDACO DI COLLE DI VAL D'ELSA Nelle ultime ore la lista dei debitori insolventi di Mps ha cominciato a essere “ricostruita” da diversi quotidiani. E proprio per questo il Sindaco di Colle di Val d’Elsa ha voluto diffondere una nota con una precisazione. “Il Comune di Colle di Val d’Elsa non ha nessun debito nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, se si esclude quanto derivante da un mutuo contratto alcuni anni fa e di prossima scadenza, con residuo di poche decine di migliaia di euro, per l’esecuzione di opere pubbliche che niente hanno a che vedere con la questione Fabbrichina e di cui sono state sempre pagate le relative rate”. Viene inoltre specificato che i bilanci dl Comune non presentano dei buchi, ma anzi hanno avanzi “di vari milioni di euro”.

