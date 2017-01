BANCHE E UE/ I punti "oscuri" su Mps, popolari e neoliberismo

Prendo spunto dai numerosi e approfonditi articoli sulla situazione dell'economia apparsi sul nostro Sussidiario per esporre alcuni punti che non mi risultano chiari, sperando che ciò non dipenda solo dalla mia personale incapacità di comprensione.

Neoliberismo. Nel suo più recente articolo, il professor Giulio Sapelli rilancia la sua critica radicale al neoliberismo, che dominerebbe la scena europea. Non ho le componenti per entrare nel dibattito accademico, ma ricorrendo alle poche reminiscenze dei miei lontanissimi anni di università non riesco a vedere un granché di "libero mercato" nell'attuale Unione europea. La conduzione dei vertici di Bruxelles sembra connotata da uno stile parasovietico, che non cerca neppure di nascondersi dietro soviet sia pur di facciata: basti pensare alla costosa insignificanza del Parlamento europeo. La dominanza della Germania, con la sua trama di alleanze e clientele, ricorda piuttosto un oligopolio e se qualche traccia di libero mercato si vuol proprio trovare bisogna andare nei Paesi deboli, non ha caso chiamati Pigs, ma qui non si tratta di libero mercato ma di terre di conquista. E per quanto riguarda il libero scambio, basti pensare come esempio alla Francia, liberista quando si tratta di comprare le altrui imprese e radicalmente protezionista nell'ostacolare l'acquisto delle proprie. Come conclude Sapelli il suo articolo, la politica ha sempre l'ultima parola e questa ha ben poco a che fare con le teorie economiche, bensì molto con gli interessi di chi la politica la fa.

Banche popolari. Qui prendo spunto da un articolo di Paolo Annoni sulla cosiddetta riforma delle banche popolari varata dal governo Renzi. Sono del tutto condivisibili le critiche di Annoni a una riforma decisamente malfatta, ma rimane aperta la questione se avesse senso la quotazione in Borsa di questa tipologia di banche. Sembrerebbe evidente la contraddizione di fondo tra una struttura cooperativa e la Borsa, non a caso strutturata sulla base di uno specifico tipo di società, quella per azioni. Così come sarebbe impensabile la quotazione di una società di persone, altrettanto illogica mi pare l'avvenuta quotazione di società cooperative, basate sul principio "una persona, un voto" del tutto alieno dalla logica borsistica. Il governo, peraltro, avrebbe potuto lasciare alle singole banche la libertà di trasformarsi in società per azioni, con la rinuncia, in caso contrario, alla quotazione. Si è persa, comunque, un'occasione per ridiscutere a fondo il concetto stesso di società cooperative, che mi sembra essersi allontanato dalle sue origini.

MPS. Mauro Bottarelli mette bene in luce nel suo articolo i problemi che sorgono dal crac senese e le inadeguate, per usare un eufemismo, risposte date dalla banca e le altrettanto inadeguate disposizioni della Bce. A mio parere vi sono un paio di aspetti che continuano a rimanere in penombra. Per molto tempo si sono messi in rilievo gli aspetti positivi del modello bancario basato sulle Fondazioni, ma il caso Mps e altri analoghi di questi ultimi tempi dimostrano come ogni modello, per quanto virtuoso, può essere stravolto dalle persone che lo gestiscono. Un'osservazione ovvia, ma proprio la presunta "virtuosità" di quel tipo di banca ha abbassato il livello di guardia dei risparmiatori, che si sono conseguentemente fidati, rimanendo poi con il cerino in mano.