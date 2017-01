MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Morelli atteso in audizione alle Commissioni Finanze (oggi 15 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MORELLI ATTESO IN AUDIZIONE DALLE COMMISSIONI FINANZE La prossima settimana sarà densa di appuntamenti riguardanti Monte dei Paschi di Siena. Mentre il Tesoro lavora al decreto attuativo da cui si capiranno le modalità operative concrete con cui salirà fino al 70% del capitale della banca toscana, quest’ultima continua a mettere a punto il piano industriale da sottoporre alla Bce che le ha chiesto una ricapitalizzazione da 8,8 miliardi di euro. Martedì 17, le commissioni Finanze di Camera e Senato ascolteranno Giovanni Sabatini, Direttore generale dell’Abi, e Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza bancaria della Banca d’Italia, nell’ambito delle audizioni sul decreto salva-banche. Probabilmente emergeranno dichiarazioni importanti sia sulla richiesta di una lista dei debitori insolventi di Montepaschi, sia della situazione generale del sistema bancario italiano. Mercoledì le stesse commissioni dovrebbero ascoltare Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di sorveglianza della Bce, che potrebbe dire qualcosa su quel che si aspetta dal piano di Monte dei Paschi di Siena. E poco dopo sarà proprio l’amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Marco Morelli, a parlare davanti alle commissioni riunite. Giovedì, invece, sarà la volta di Giuseppe Vegas, Presidente della Consob, da cui forse si capiranno i tempi con cui i titoli di Mps torneranno alle contrattazioni. Anche il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti avrà un suo spazio, potendo quindi rappresentare le istanze sia dei risparmiatori coinvolti direttamente nelle vicende di Montepaschi, sia di tutti i contribuenti in generale, che sono chiamati, attraverso l’intervento dello Stato, a farsi carico dei costi causati dal dissesto della banca toscana. Non resta quindi che aspettare le importanti dichiarazioni che verranno rilasciate in questi appuntamenti istituzionali.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ACEA: CON NOI LA BANCA PUÒ AVERE AVUTO SOLO PROFITTI In questi giorni su alcuni quotidiani sono comparsi i nomi che dovrebbero comporre la presunta lista dei debitori insolventi di Mps. E tra lo società coinvolte è spuntato il nome di Acea, che ha quindi emesso una nota per smentire “nella maniera più assoluta che ci siano mai stati inadempimenti, o anche solo riscadenziamenti da parte della stessa o delle Società da essa partecipate, nei contratti di finanziamento e in qualunque altro contratto di natura finanziaria con Monte dei Paschi di Siena”. La multiutility romana ha anche spiegato di essere “sempre stata un interlocutore affidabile della banca, che dalla mutua e proficua collaborazione può solo aver ricavato profitti e non certo perdite”. Acea nella nota ha anche evidenziato di considerare Montepaschi uno dei suoi principali e migliori interlocutori, esprimendo l’intenzione di continuare la collaborazione in essere con la banca toscana. Resta intanto da capire se la lista dei debitori insolventi, chiesta da più parti, verrà effettivamente redatta e resa nota.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. TAGLIO DELLO STIPENDIO PER MARCO MORELLI Marco Morelli, come Alessandro Falciai e i vertici di Mps, sta lavorando in questi giorni alla messa a punto del piano industriale da presentare alla Banca centrale europea dopo che questa ha chiesto di ricapitalizzare la banca con 8,8 miliardi di euro. Da diversi esponenti politici era arrivata la richiesta delle dimissioni dell’amministratore delegato di Montepaschi, visto che aveva fallito nell’operazione di ricapitalizzazione sul mercato di dicembre, o comunque di un taglio del suo stipendio per portarlo in linea con quelli dei dirigenti pubblici. A quanto scrive La Stampa, in effetti bisognerà intervenire con le forbici sul compenso di Morelli nel caso resti alla guida di Monte dei Paschi di Siena dopo l’ingresso dello Stato nel capitale fino al 70%. Infatti, la disciplina europea sugli aiuti di Stato impone un tetto preciso ai manager degli istituti che ricevono fondi pubblici. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese, il compenso di Morelli dovrebbe passare da 1,4 milioni a 450.000 euro.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SINDACATI CHIEDONO CHIARIMENTO SU DALLA RIVA – La situazione della storica banca Monte dei Paschi di Siena continua ad essere al centro della discussione del dibattito politico italiano. Mentre si accentuano le polemiche per la lista dei debitori nei confronti della MPS, si innesca un’altra polemica di cui è protagonista suo malgrado la responsabile delle risorse umane MPS Ilaria Dalla Riva. In particolare stando a quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, la Dalla Riva sarebbe in procinto di lasciare la Banca per accasarsi alla Banca Popolare di Vicenza. Una illazione che ha lasciato sconcertato il segretario del sindacato Fisac Cgil di Siena, Antonio Damiani che ha richiesto chiarimenti da parte delle stessa azienda senese. MPS sollecitata in tal senso ha pubblicato un piccolo comunicato stampa congiunto nel quale si da una secca smentita: “Ilaria Dalla Riva CHC di Mps e l’azienda di Mps smentiscono le notizie recentemente apparse sulla stampa”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. TORNA IN PISTA L'INTERVENTO DEL FONDO ATLANTE Secondo quanto riporta Il Mattino, Mps avrebbe ripreso i colloqui con Quaestio per un intervento del Fondo Atlante a supporto della banca toscana nel “liberarsi” dei crediti in sofferenza. Resterebbe tuttavia da sciogliere il nodo relativo alla liquidità ancora disponibile in Atlante e agli impegni che il fondo avrebbe con le 4 good banks, di cui tre pronte per accorparsi con Ubi Banca, e Veneto Banca e Popolare di Vicenza. A quanto pare la soluzione Altante sarebbe riemersa dopo le difficoltà che si starebbero riscontrando nel mettere a punto una vera e propria bad bank. Si dovrebbe ripartire dal piano originario dell’estate scorsa, che prevede l’intervento di Atlante su 27,7 miliardi di sofferenze lorde attraverso la vendita a un veicolo di proprietà del fondo al 33% del valore lordo. Il veicolo avrebbe poi collocato sul mercato con la garanzia pubblica Gacs i crediti con rating migliore. Vedremo quindi se il piano verrà rimesso in campo nei prossimi giorni.

