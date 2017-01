BANCHE E POLITICA/ La nuova batosta per Renzi sulle popolari

Strano Paese, l’Italia. Il “congelamento” della riforma delle banche popolari disposto dal Consiglio di Stato in attesa che la Corte Costituzionale decida nel merito sulla “schiforma” - voluta dal governo Renzi per motivi sostanzialmente mai spiegati, e comunque indimostrabili, e probabilmente indicibili - giustificherebbe sin d’ora una valanga di “class action”. Tutti gli azionisti delle otto banche popolari che, prese dalla fregola di ottemperare a un diktat assurdo, hanno accettato di trasformarsi in Società per azioni molto prima che si approssimasse la “scadenza termini” del diktat stesso, hanno sottoposto i loro soci a un regime differenziale e punitivo, rispetto a quello che la Costituzione riconosce agli altri risparmiatori in materia di “diritto di recesso”.

Questa gente ha dovuto accontentarsi di poco, per la superiore esigenza - ravvisata in sede di riforma dalla correa morale dell’operazione, la Banca d’Italia - di anteporre la stabilità patrimoniale delle banche in via di trasformazione al diritto, pur costituzionalmente protetto, dei quotisti cooperativi a non convertire le proprie quote in azioni, esercitando il diritto di recesso e cioè chiedendo in cambio di uscire della cooperativa dietro pagamento di un giusto corrispettivo in denaro. Quindi gli ex quotisti delle ex popolari divenute Spa che hanno esercitato il diritto di recesso hanno dovuto accontentarsi di due fichi e un peperone come corrispettivo.

Quando la Consulta sancirà l’ovvio, cioè che nessun medico ordinava alle popolari di convertirsi in Spa se non avevano i soldi per pagare equamente i recessi, questi ex quotisti bidonati potranno fare grandi class-action chiedendo i danni al governo. L’unica difesa delle popolari sarà infatti quella di appellarsi alla riforma, transitoriamente in vigore: ma la Popolare di Bari e la Popolare di Sondrio, che non si sono ancora trasformate e che a questo punto non avranno più l’obbligo di farlo quando la Consulta si pronuncerà, dimostrano che le banche frettolose avrebbero potuto attendere. Comunque, col governo i quotisti bidonati potranno sempre prendersela: se non si sono ancora organizzati per farlo è solo a causa del nirvana propagandistico che il renzismo aveva imposto su di loro - e anche sulle varie associazioni di risparmiatori e consumatori - convincendoli che tutto fosse bello e buono, e che i cattivi fossero i banchieri popolari. Alcuni, certamente: ma non più degli altri banchieri.

E c’è di più. Come osservavano acutamente i numerosi giuristi schifati e increduli per una riforma così proterva, violenta e sgangherata, la sospensiva che il Consiglio di Stato ha disposto il 13 gennaio sugli effetti della riforma riapre la porta anche a un’altra opportunità, che prospera nel mondo (Credit Agricole in Francia), ma anche in Italia, nel caso dell’Unipol. L’opportunità, cioè, che la cooperativa bancaria diventi una Spa, ma che i soci cooperatori anziché trasformare le loro quote in azioni, perdere il voto capitario e trasferire a gratis il controllo delle banche agli azionisti istituzionali stranieri - amici di Davide Serra del fondo Algebris o di Jamie Dimon della JpMorgan, cioè amici degli amici di Renzi, come si vedrà quanto prima nel caso del neofuso Banco Bpm - lo conservino conferendo almeno il 51% delle azioni della banca divenuta spa in una holding cooperativa. Si potrà fare anche così, in futuro: altrimenti perché all’Unipol lo lasciano fare?