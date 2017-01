LUXOTTICA/ In Borsa a +8,3% dopo la notizia della fusione con Essilor (ultime notizie, 16 gennaio 2017)

LUXOTTICA E LA FUSIONE CON ESSILOR: IN BORSA IL TITOLO SALE DELL’8,3% (ULTIME NOTIZIE, 16 GENNAIO 2017) Essilor e Delfin hanno firmato un accordo per una fusione tra la società francese e Luxottica da cui nascerà un operatore nel campo dell’ottica con ricavi netti superiori ai 15 miliardi di euro e un Ebitda combinato, si legge in una nota, di circa 3,5 miliardi. L’operazione prevede il conferimento dell’intera partecipazione di Delfin in Luxottica (pari a circa il 62%) in Essilor in cambio di azioni di quest’ultima, con un rapporto di scambio pari a 0,461 azioni Essilor per 1 azione Luxottica. Successivamente verrà lanciata un’Opa sulle rimanenti azioni di Luxottica finalizzata al delisting da Piazza Affari. Il closing dell’operazione è previsto nel secondo semestre dell’anno e al termine della stessa Delfin dovrebbe detenere una partecipazione in EssilorLuxottica (nuova società) compresa tra il 31% e il 38%, divenendone il primo socio. I diritti di voto di tutti i soci di EssilorLuxottica sarebbero limitati al 31% e sarebbe eliminato ogni diritto di voto doppio. Leonardo Del Vecchio diventerà Presidente esecutivo e amministratore delegato di EssilorLuxottica, mentre il presidente e Ceo di Essilor, Hubert Sagnieres, sarà vice presidente esecutivo e vice amministratore delegato con i medesimi poteri del Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato. All’apertura di Piazza Affari Luxottica non è riuscita a far prezzo con un teorico +19,05%. Ora il titolo guadagna l’8,3%, a quota 53,7 euro. A Parigi, invece, Essilor sale del 13,6%.

