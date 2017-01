MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: attesa per l'incontro con la Bce (oggi 16 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ATTESA PER L'INCONTRO CON LA BCE Per Mps inizia oggi una settimana densa di importanti appuntamenti. Marco Morelli dovrebbe infatti incontrare, secondo quanto hanno fatto sapere i sindacati della banca dopo un incontro con i vertici di Rocca Salimenti, alcuni componenti della Banca centrale europea per iniziare il confronto sul nuovo piano industriale che Monte dei Paschi di Siena deve mettere a punto. L’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena verrà supportato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, anche perché un passaggio importante del piano sarà sicuramente costituto dall’aumento della presenza dello Stato nel capitale della banca. Il Tesoro continua a questo proposito a lavorare al decreto attuativo che dovrà indicare le modalità specifiche con cui questo aumento della propria quota in Mps avverrà. In settimana sono poi in programma, a partire da domani, le audizioni presso le commissioni Finanze riunire di Camera e Senato sul decreto salva-banche, tassello fondamentale per l’intervento pubblico a sostegno del sistema bancario, Mps compresa. Anche Morelli sarà chiamato a parlare davanti ai parlamentari di maggioranza e opposizione, che ultimamente stanno spingendo perché sia predisposta e resa pubblica la lista dei debitori insolventi della banca. Si spera poi che il 26 gennaio, quando l’Eurogruppo esaminerà il piano italiano e la sua compatibilità con le norme comunitarie sugli aiuti di stato, non vi siano modifiche sostanziali da fare al decreto. Resta da capire in ogni caso se entro la fine del mese Monte dei Paschi di Siena riuscirà a dar vita all’emissione di obbligazioni di cui si era parlato nei giorni scorsi o se invece attenderà il mese di febbraio. In questo senso i passi di Tesoro e Bce saranno probabilmente decisivi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. RENZI TORNA SUL CASO-QATAR - Anche il salvataggio di Mps e l’intervento pubblico dello stato italiano nella reggenza di Monte dei Paschi di Siena, tra i tanti temi toccati da Matteo Renzi nella sua prima intervista ufficiale post referendum perso a Repubblica. «Dissi che Mps era un affare? C'erano le condizioni. Ho detto in pubblico quello che ho ripetuto a tutti gli investitori stranieri. Avevamo creato le condizioni per un investimento estero importante - il fondo del Qatar - che ha detto no il giorno dopo il referendum per l'instabilità politica. Non ci sarebbe stata operazione pubblica da venti miliardi con la vittoria sulle riforme», si difende l'ex presidente del Consiglio dei ministri davanti alla richiesta di spiegare dove fossero stati gli errori nella gestione del decreto salvarisparmio con il fondo da 20 miliardi per le banche, risultato sostanziale della crisi di Mps.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SORGENIA: GIÀ RESTITUITI ALLE BANCHE CIRCA 100 MILIONI DI EURO - Sorgenia ha voluto emettere una nota per spiegare i rapporti in essere con Monte dei Paschi di Siena dopo le notizie emerse in questi giorni sulla stampa. L’azienda energetica ha spiegato che “il continuo efficientamento dei costi realizzati sotto la nuova gestione hanno fatto sì che siano già stati restituiti alle banche creditrici circa 100 milioni, ai quali si aggiungono disponibilità di cassa per più di 300 milioni. La società procede quindi rapidamente nel percorso di ripianamento del debito, seguendo le linee guida del proprio piano industriale che ne prevede il totale rimborso”. L’azienda ricorda anche che a inizio 2015 ha effettuato “un aumento di capitale realizzato attraverso la conversione di una parte del debito detenuto dalle principali banche italiane, che oggi pertanto hanno la totale proprietà dell’azienda”. La quale, con il suo parco di impianti di produzione a gas e i progetti di generazione da fonti rinnovabili e il nuovo modello di vendita, “è oggi una delle principali società energetiche nel panorama italiano”

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. GASPARRI, “BISOGNA CHIUDERE LA BANCA D’ITALIA” - Non usa mezzi termini il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sul caso Mps, sposando una tesi vicina a quella del collega Franco Bechis di Libero: non nuovo ad esternazioni politiche forti e polemiche con cui si è attirato non pochi nemici nel corso della sua stagione politica in Parlamento, Gasparri ha voluto richiamare una pesante responsabilità di Banca d’Italia sul caso del Monte dei Paschi di Siena. «Ha mille ragioni Franco Bechis che nel suo libro propone la chiusura della Banca d'Italia. La vigilanza di questo istituto ha responsabilità gravissime per aver lasciato agire liberamente il Monte dei Paschi di Siena e altri istituti bancari. Non solo l'acquisto di AntonVeneta, ma anche operazioni precedenti hanno creato un disastro cui oggi deve porre riparo lo Stato. Bankitalia è il punto di maggiore debolezza del Paese. Tutti coloro che si sono occupati della vigilanza andrebbero messi agli arresti. Bisogna chiudere questa struttura, destinare ad altri scopi l'immobile di Via Nazionale. La Banca d'Italia è un cancro per il Paese».

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. CONSUMATORI, “URGE CHIAREZZA SUGLI SPECULATORI” - Mentre si apre un’altra settimana per Mps senza contrattazioni in Borsa per il titolo ancora chiuso a Piazza Affari per decisione della Consob, non si placano di certo le polemiche contro le decisioni dei vertici del Monte dei Paschi di Siena e del governo Gentiloni che hanno puntato tutto sul salvataggio dello stato per la banca di Siena indebitata. Con un’altra nota condivisa tra le due associazioni di consumatori più diffuse del Paese, Elio Lannutti (Adusbef) e Rosario Trefiletti (Federconsumatori) hanno espresso con chiarezza quanto necessiterebbe ora alle porte del salvataggio Mps: « salvataggi, con aumento debito pubblico di 20 mld, che graveranno per 333,3 euro ad abitante, favoriscono gli speculatori? Urgono chiarimenti. L’azzardo morale dei banchieri e di Bankitalia per salvare Mps, che costerà 20 miliardi di euro di delega in bianco, graverà per 333,3 euro pro-capite per ognuno dei 60 milioni di italiani, (833,3 euro a famiglia), incrementando il debito pubblico, che a novembre 2016 è arrivato a 2.229,4 miliardi di euro, con un aumento di 123 mld di euro col governo Renzi rispetto a 2.107 mld del febbraio 2914, non può avere ombre su speculatori che tanto per cambiare, sono favoriti». Secondo le due associazioni di consumatori sarebbe molto grave sei i risparmiatori dovessero davvero rimetterci una seconda volta, “dopo esser stati già truffati in questi anni di debiti e gestioni allegre del Monte dei Paschi”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ENTRO MAGGIO IL TESORO AVRÀ LA GUIDA TEMPORANEA? - Il piano per portare Monte dei Paschi di Siena sotto la guida temporanea del Tesoro sarà operativo domani: la prima mossa sarà l'emissione di bond da 1,5-2 miliardi di euro in un programma complessivo fino a 15 miliardi per recuperare quella liquidità che è andata persa in questi mesi di incertezza. L'emissione verrà accompagnata dalla garanzia dell'intervento dello Stato. Le caratteristiche e la durata dei titoli blindati dalla garanzia sono fissate in un decreto firmato dal ministro Padoan, il cui via libera ufficiale era previsto venerdì, quando però le riunione tecniche hanno impegnato i vertici ministeriali per tutta la giornata. Il 19 gennaio è previsto il Cda di Monte dei Paschi di Siena per far partire la "macchina": verrà fatto il punto sul piano industriale, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore. La partita sulle dimensioni della ricapitalizzazione non è chiusa: la Bce ha indicato 8,8 miliardi, ma l'assetto dell'operazione verrà definito con le scelte finali sullo smaltimento dei crediti deteriorati. I tempi dipenderanno poi dall'esame della Bce e della commissione, ma l'obiettivo è chiudere in due-tre mesi i passaggi europei per portare entro maggio il Tesoro alla guida di Mps.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ISPEZIONE BCE IN TRA DUE SETTIMANE - Nella settimana tra il 23 e il 27 gennaio gli uomini della Bce faranno visita a Monte dei Paschi di Siena, ufficialmente per un intervento di routine previsto da tempo ma in realtà un’occasione improntate per verificare i conti della Banca Mps in attesa dell’ingesso ufficiale dello stato italiano nella banca indebitata e in via di salvataggio. Un appuntamento importante per la Banca Centrale Europea che vuole così controllare gli aspetti relativi al bilancio dell’esercizio appena concluso e non dovrebbe invece riguardare, come riporta la Stampa, «nei mesi scorsi e che dovrebbe essere terminata con la fine dell’anno. Peraltro, l’ispezione aveva come oggetto proprio il portafoglio dei crediti dell’istituto, tema strettamente connesso al bilancio». Intanto questo giovedì torna a riunirsi il cda di Monte dei Paschi di Siena che nel 2017 ancora non si era ritrovato e ovviamente al centro dei tempi l’avvio dei lavori sul nuovo piano dell’istituto in vista dell’ingresso dello Stato nel Capitale. Al momento non sono arrivate conferme sulla discussione riguardo l’emissione di bond per approvvigionare l’istituto di liquidità.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MORELLI ATTESO IN AUDIZIONE DALLE COMMISSIONI FINANZE La prossima settimana sarà densa di appuntamenti riguardanti Monte dei Paschi di Siena. Mentre il Tesoro lavora al decreto attuativo da cui si capiranno le modalità operative concrete con cui salirà fino al 70% del capitale della banca toscana, quest’ultima continua a mettere a punto il piano industriale da sottoporre alla Bce che le ha chiesto una ricapitalizzazione da 8,8 miliardi di euro. Martedì 17, le commissioni Finanze di Camera e Senato ascolteranno Giovanni Sabatini, Direttore generale dell’Abi, e Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza bancaria della Banca d’Italia, nell’ambito delle audizioni sul decreto salva-banche. Probabilmente emergeranno dichiarazioni importanti sia sulla richiesta di una lista dei debitori insolventi di Montepaschi, sia della situazione generale del sistema bancario italiano. Mercoledì le stesse commissioni dovrebbero ascoltare Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di sorveglianza della Bce, che potrebbe dire qualcosa su quel che si aspetta dal piano di Monte dei Paschi di Siena. E poco dopo sarà proprio l’amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Marco Morelli, a parlare davanti alle commissioni riunite. Giovedì, invece, sarà la volta di Giuseppe Vegas, Presidente della Consob, da cui forse si capiranno i tempi con cui i titoli di Mps torneranno alle contrattazioni. Anche il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti avrà un suo spazio, potendo quindi rappresentare le istanze sia dei risparmiatori coinvolti direttamente nelle vicende di Montepaschi, sia di tutti i contribuenti in generale, che sono chiamati, attraverso l’intervento dello Stato, a farsi carico dei costi causati dal dissesto della banca toscana. Non resta quindi che aspettare le importanti dichiarazioni che verranno rilasciate in questi appuntamenti istituzionali.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ACEA: CON NOI LA BANCA PUÒ AVERE AVUTO SOLO PROFITTI In questi giorni su alcuni quotidiani sono comparsi i nomi che dovrebbero comporre la presunta lista dei debitori insolventi di Mps. E tra lo società coinvolte è spuntato il nome di Acea, che ha quindi emesso una nota per smentire “nella maniera più assoluta che ci siano mai stati inadempimenti, o anche solo riscadenziamenti da parte della stessa o delle Società da essa partecipate, nei contratti di finanziamento e in qualunque altro contratto di natura finanziaria con Monte dei Paschi di Siena”. La multiutility romana ha anche spiegato di essere “sempre stata un interlocutore affidabile della banca, che dalla mutua e proficua collaborazione può solo aver ricavato profitti e non certo perdite”. Acea nella nota ha anche evidenziato di considerare Montepaschi uno dei suoi principali e migliori interlocutori, esprimendo l’intenzione di continuare la collaborazione in essere con la banca toscana. Resta intanto da capire se la lista dei debitori insolventi, chiesta da più parti, verrà effettivamente redatta e resa nota.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. TAGLIO DELLO STIPENDIO PER MARCO MORELLI Marco Morelli, come Alessandro Falciai e i vertici di Mps, sta lavorando in questi giorni alla messa a punto del piano industriale da presentare alla Banca centrale europea dopo che questa ha chiesto di ricapitalizzare la banca con 8,8 miliardi di euro. Da diversi esponenti politici era arrivata la richiesta delle dimissioni dell’amministratore delegato di Montepaschi, visto che aveva fallito nell’operazione di ricapitalizzazione sul mercato di dicembre, o comunque di un taglio del suo stipendio per portarlo in linea con quelli dei dirigenti pubblici. A quanto scrive La Stampa, in effetti bisognerà intervenire con le forbici sul compenso di Morelli nel caso resti alla guida di Monte dei Paschi di Siena dopo l’ingresso dello Stato nel capitale fino al 70%. Infatti, la disciplina europea sugli aiuti di Stato impone un tetto preciso ai manager degli istituti che ricevono fondi pubblici. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese, il compenso di Morelli dovrebbe passare da 1,4 milioni a 450.000 euro.

