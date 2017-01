SPY FINANZA/ Il dubbio sul downgrade dell'Italia

Sarà la reazione dei mercati oggi, soprattutto il comparto bancario, a dirci del reale impatto che il declassamento del nostro rating di credito operato venerdì da Dbrs ha avuto sulla percezione di rischio che accompagna il nostro Paese. L’agenzia canadese ci ha tolto la A e spediti in categoria BBB, di fatto alzando l’haircut che i nostri titoli di Stato subiscono quando vengono postati come collaterale presso la Bce: per esempio, non più lo 0,5%, ma il 6% per un titolo con scadenza residua inferiore all’anno come i BoT, oppure il 13% anziché il 5% su bond con durata superiore ai 10 anni. Di fatto, aumenta la “sconto” di cui beneficia l’Eurotower rispetto alla nostra carta sul valore facciale a cui la postiamo: non è una tragedia, diciamolo subito. Ci sono però un paio di variabili che mi fanno pensare.

Primo, Dbrs ha tagliato il nostro rating a causa dell’incertezza politica e la debolezza del sistema bancario. Vero, innegabile, ma altrettanto sacrosanto il fatto che questa situazione si perpetua pressoché da sempre in Italia, quantomeno a livello politico. Certo, i mercati credevano nel governo Renzi, ma per quale ragione dovrebbero traballare ora: al suo posto, il presidente Mattarella non ha incaricato un pericoloso sovversivo ma Paolo Gentiloni, uomo che garantisce assoluta linea di continuità con il passato recente. Inoltre, la bocciatura del referendum del 4 dicembre ha sì stoppato la riforma costituzionale riguardante soprattutto il Senato e la sua funzione/composizione, ma i mercati sapevano benissimo quale sarebbe stato il risparmio che quella scelta avrebbe comportato sui conti pubblici: praticamente zero. Una sola Camera che vota avrebbe snellito le procedure? Parliamoci chiaro, quando una legge interessava davvero al governo Renzi è sempre passata a tempo di record con la decretazione d’urgenza, quindi lo stesso può avvenire con il nuovo esecutivo. Inoltre, volendo guardare bene, l’eliminazione dalla compagine di governo della componente verdianiana non ha affatto indebolito l’esecutivo, visto che in contemporanea si è aperta la stagione non ufficiale del Nazareno 2.0. con Silvio Berlusconi pronto a sostenere il governo e a stoppare con il premier in carica le velleità di voto rapido di Matteo Renzi e Matteo Salvini.

Per quanto riguarda la banche, certamente la nazionalizzazione di Mps è una tegola, così come la reale entità del salvataggio che sarà necessario, a fronte dello scudo da 20 miliardi messo in campo dal governo: pensate però che i mercati avessero continuato davvero a credere alla via del salvataggio privato? L’opacità del fondo del Qatar, di fatto l’unico cavaliere bianco che poteva portare in porto l’aumento da 5 miliardi, è stata letta fin da subito da chi investe come la pietra tombale sull’operazione e la conferma che lo Stato sarebbe dovuto intervenire in ultima istanza: a porre fine alla danza macabra attorno a Rocca Salimbeni ci ha pensato la Bce, alzando l’asticella della ricapitalizzazione da 5 a 8,8 miliardi di euro, di fatto chiudendo i giochi e passando la palla a Padoan.