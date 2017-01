ENI NEWS / Norvegia, scoperti olio e gas a largo di Norne: si ricaveranno dai 70 ai 200 milioni di barili di petrolio (oggi, 17 gennaio 2017)

ENI NEWS: IN NORVEGIA, SCOPERTI OLIO E GAS A LARGO DI NORNE. SI RICAVERANNO DAI 70 AI 200 MILIONI DI BARILI DI PETROLIO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Buone notizie per Eni dalla Norvegia, dove il cane a sei zampe ha scoperto un giacimento di olio e gas nelle licenze PL128/128D nel Mare di Norvegia. Ad annunciarlo in un comunicato è la stessa azienda di San Donato Milanese, secondo cui la scoperta è stata effettuata mediante il pozzo 6608/10-17S, perforato in 374 metri d'acqua, situato a circa 5 chilometri a nord della FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) di Norne, nella parte settentrionale del Mar di Norvegia, 170 km a largo dalla costa. Il pozzo, prosegue la nota, "ha incontrato 28 metri di sabbie cretaciche mineralizzate a olio e gas con buone proprietà sul prospetto esplorativo denominato Cape Vulture". La scoperta è il frutto della strategia messa in campo da Eni e denominata near field per la possibilità di procedere a veloci messe in produzione delle riserve grazie agli accordi siglati con le infrastrutture già esistenti nelle vicinanze. Si stima che dalla scoperta si riusciranno a ricavare dai 70 ai 200 milioni di barili in posto. Il pozzo verrà abbandonato una volta effettuata un'attenta attività di acquisizione dati e di campionamento dei fluidi.

