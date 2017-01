MANOVRA AGGIUNTIVA/ Così l'Ue smaschera i "giochini" di Renzi e Padoan

Dallo storytelling euforico anti-gufi alla gogna internazionale che somiglia sinistramente a quella dell'ultimo Berlusconi, con gli euroburocrati - pur se ormai discreditati in tutto il mondo, a cominciare dalla nuova Casa Bianca - che affondano la loro lama nel burro dell'inconsistenza politica italiana: che brutta parabola, in un anno, e la sconfitta referendaria non è la causa ma l'effetto del venire al pettine di tutti i nodi irrisolti della finanza pubblica renziana.

Il senso del richiamo ufficiale delle autorità europee alla necessità di una manovra correttiva di bilancio da quasi 4 miliardi è tutto qui: game over, i giochi di parole sulla crescita che magicamente, et voilà, risana i conti pubblici sono da archiviare. L'Europa vuole un ripianamento dello sbilancio del deficit pubblico e si rimangia la famosa "flessibilità". Quest'è quanto; poi che gli euroburocrati siano degli incapaci al servizio di Schauble, che il modello-euro sia in crisi, che nessun sa che Europa avremo fra tre anni e se ne avremo ancora una, ebbene: tutto ciò non toglie che oggi siamo nuovamente sotto schiaffo.

A dir poco flebile la replica di Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia: "Vedremo se sarà il caso di prendere misure ulteriori per rispettare gli obiettivi", dichiara al Tg3. Ma come, vedremo? E lui dov'era il 3 dicembre, dopo aver licenziato le bozze della legge di Bilancio? Cosa vedrà? Ma davvero vogliono far credere al mondo che sia stata l'instabilità politica indotta dal referendum a destabilizzare la credibilità italiana, con il nuovo governo confermato nei suoi effettivi al 95%? E poi: "La via maestra è la crescita, che è la priorità del governo", un mantra ripetuto senza effetti significativi per tre anni. E ancora: "Bruxelles ci ricorda che abbiamo un debito troppo alto che avrebbe dovuto cominciare a scendere da quest'anno" - ma tu guarda! E perché non l'ha fatto? "Ma naturalmente perché siamo stati in deflazione nel 2016 (peccato che con la deflazione il costo del debito è sceso ai minimi, ndr) e le condizioni di mercato non hanno consentito di completare il programma di privatizzazioni ma quest'anno prenderà di nuovo quota".

Allora, una volta per tutte: è dal '97, da vent'anni - da Prodi in poi - che si millanta un nesso tra privatizzazioni e debito. La Francia, che non ha privatizzato niente, non è messa come noi. La Germania, che dopo aver messo 600 miliardi nelle sue banche per salvarle dalla crisi del 2008 ha ancora più Stato di noi nell'economia, idem. Le nostre privatizzazioni-monstre hanno solo fatto al fortuna delle banche d'affari internazionali convocate a mediarle e di un po' di "prenditori" (non "imprenditori", che sono un'altra cosa) i quali si sono accaparrati i monopoli naturali solitamente con acquisizioni a leva, ovvero indebitando le aziende preda… Certo, privatizzando si abbatte il capitale da rimborsare, ma gli oltre 120 miliardi di euro di privatizzazioni italiane sono stai più che assorbiti, e quindi sperperati, dalla spesa pubblica.