SPY FINANZA/ Deficit e Fca, le nuove prove del "piano anti-Italia"

Chiedo venia, ho sbagliato. Per settimane vi ho detto che in primavera l'Europa ci avrebbe presentato il conto per prebende e mancette elettorali sborsate dal governo Renzi nel tentativo di portare a casa il referendum costituzionale, invece non è andata così. Non serve attendere la primavera, il conto va saldato subito: entro il 1 febbraio, salvo deroghe cui il Mef sta già lavorando. È quella la data entro la quale Bruxelles vuole che il governo italiano aggiusti i conti pubblici: servono circa 3,4 miliardi di euro, una manovra bis che vale lo 0,2% del Pil. La richiesta è piombata su Roma giusto la scorsa settimana e questa volta l'esecutivo non può più rinviare, dovrà mettere mano al portafoglio: anche perché in caso contrario - la Commissione europea lo ha messo ben in chiaro nei contatti riservati delle ultime ore con il Tesoro - è pronta una procedura d'infrazione per deficit eccessivo a carico dell'Italia per il mancato rispetto della regola del debito. Vuoi vedere che il declassamento di Dbrs di venerdì scorso ha un pochino a che fare con questo? Ve l'ho detto ieri che era un messaggio in codice: quando la decisione di operare il downgrade era ancora in fieri, l'Europa ci aveva già avvertiti della nuova scadenza. Non so voi, ma io ho la certezza che l'agenzia di rating canadese ne fosse avvisata.

Eccoci qua, in pieno 1992 versione 2.0. Sono io catastrofista oppure qualche genio con troppe lauree e poca frequentazione dei mercati rionali ha preso un cantonata clamorosa, forse perché troppo occupato a cercare posto sul carro del vincitore fiorentino? Lo stesso che adesso rilascia interviste per salvarsi la ghirba politica, ma che dovrebbe dar conto al Paese di questa simpatica manovra correttiva, figlia della sua politica in stile Lauro. Almeno, Lauro vinceva però. Eh sì, altro che l'Italia che riparte, la buona scuola e altri slogan da piazzista di provincia: siamo nelle sabbie mobili e questa volta non ci salverà nessuno. Chi può permettersi, infatti, di fare guerra a Bruxelles con la pratica Mps ancora aperta? Sapete cosa significa non ottemperare ai desiderata dell'Ue? Un commissariamento per diversi anni sulle scelte di politica economica. La Troika, signore e signori. E di questo dobbiamo ringraziare Matteo Renzi, lo stesso che adesso si ricandida a guidare il Paese. Lo stesso che ha forzato la mano con un deficit troppo alto previsto nella Legge di bilancio, con inevitabili ricadute negative sul debito e che ora osserva da Rignano il frutto del suo capolavoro politico.

Stando alle previsioni economiche pubblicate lo scorso autunno da Bruxelles, infatti, il deficit italiano viaggerà intorno al 2,4 %del Pil, due decimali al di sopra del target concordato a Bratislava e di quello che la Commissione considera il tetto massimo per evitare una bocciatura dell'Italia da parte dell'Eurogruppo, il tavolo dei ministri delle Finanze della moneta unica dominato dai rigoristi Dijsselbloem e Schaeuble.