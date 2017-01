BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari pronta a un altro rialzo (18 gennaio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PRONTA A UN ALTRO RIALZO Diversi dati macroeconomici importanti sono in arrivo nella giornata di oggi. Dall'Europa i principali dati arrivano dall'Inghilterra: alle ore 10:30 verrà pubblicato l'indice dei salari medi inclusi bonus, relativamente al mese di novembre. In simultanea verrà anche reso noto il numero dei sussidi di disoccupazione richiesti nel mese di dicembre e il tasso occupazionale di novembre. Si tratta di dati che possono comportare una volatilità importante sull'indice londinese e di conseguenza anche su quelli europei. Alle ore 11, invece, verrà reso noto l'indice dei principali prezzi al consumo, annualizzato, dell'intera Eurozona. Il dato sarà particolarmente utile per vedere se c'è una risalita dell'inflazione in seguito agli stimoli monetari messi a disposizione dalla Bce. Nel pomeriggio, invece, tocca agli Stati Uniti: alle ore 14:30 verrà svelato l'indice dei principali prezzi al consumo relativo al mese di dicembre. Alle ore 15:15 toccherà alla produzione industriale del mese di dicembre ed alle 21:00 sarà il turno di Janet Yellen, presidente della Fed. Si tratta della prima conferenza dopo il rialzo dei tassi di dicembre: gli operatori economici seguiranno attentamente ogni parola della Yellen per capire quando sarà il prossimo rialzo che potrebbe avvenire nell'arco di tre mesi. La conferenza potrebbe far oscillare molto i mercati Usa e di conseguenza condizionare l'apertura dei mercati europei. Alle 12:00, inoltre, è prevista la pubblicazione di un report dell'Opec: sarà possibile capire se tutti i Paesi stanno rispettando la scelta di limitare la propria produzione di petrolio o se l'accordo è rimasto solo sulla carta: ci si aspetta volatilità su Wti e Brent.

Ieri chiusura in frazionale rialzo per la borsa di Milano. L'indice Ftse MIb ha guadagnato lo 0,25%, chiudendo la seduta a 19.296 punti. L'indice ha aperto la mattinata con un modesto ribasso, fino a stabilirsi in un trading range fra -0,2% e +0,20%. In seguito al discorso di Theresa May sulla Brexit, gli indici europei hanno iniziato a risalire e Milano è arrivata a guadagnare lo 0,75% per poi ripiegare e chiudere nel finale a +0,25%. Salgono in generale i bancari, dopo che gli operatori hanno dichiarato poco influente il declassamento di Dbrs per la loro liquidità. Ubi Banca e Unicredit guadagnano il 3,5%, Banco Bpm il 2,29% mentre Intesa Sanpaolo chiude sulla parità e Mediobanca chiude in leggero ribasso. Bene Fca che guadagna l'1,8%, in seguito all'ottimo dato sulle immatricolazioni dello scorso anno. Male, invece, il settore del lusso: Moncler perde l'1,84% e Ferrari l'1,24%. Dopo l'annuncio di fusione con Essilor e il brillante rialzo, Luxottica ha perso lo 0,86%.

Nessuna tensione sui titoli di Stato. Lo spread fra Btp e Bund è rimasto sostanzialmente invariato e si attesta a 158 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è fermo all'1,9%.

