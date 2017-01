MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps, in arrivo un bond per gli investitori istituzionali (oggi 18 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. IN ARRIVO UN BOND PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, nei prossimi giorni dovrebbe essere emesso un nuovo bond di Monte dei Paschi con la garanzia dello Stato. Il taglio dovrebbe essere di 1-1,5 miliardi di euro, a seconda dell’interesse dei mercati, e l’emissione dovrebbe essere indirizzata agli investitori istituzionali. Dovrebbe anche trattarsi del primo di una serie di collocamenti per riportare la liquidità di Montepaschi verso condizioni ottimali. L’obiettivo è infatti riuscire a recuperare 15 miliardi di euro entro la fine dell’anno, così da compensare anche le ultime “fughe” di depositi che si sono registrate nel periodo che ha preceduto il fallimento ufficiale dell’aumento di capitale di dicembre. Un passo importante per questo bond resta comunque quello della garanzia dello Stato e in questo senso, secondo il quotidiano milanese, il Tesoro dovrebbe completare il decreto attuativo del provvedimento salva-risparmio nelle prossime ore. Forse qualche notizia in più rispetto all’emissione di questo bond si avrà oggi, quando Marco Morelli verrà ascoltato dalle commissioni Finanze riunite di Camera e Senato. Dove tuttavia non mancheranno altre questioni da affrontare: dal piano industriale da presentare alla Bce, alla richiesta di stilare e rendere pubblica la lista dei principali debitori insolventi delle banca. Senza dimenticare che da alcuni esponenti politici era arrivata la richiesta che l’amministratore delegato di Montepaschi si facesse da parte. Morelli potrebbe quindi anche dire quali sono i suoi programmi rispetto al futuro della banca e se vorrà rimanerne a capo anche quando lo Stato ne sarà azionista fino al 70%. In quel caso pare anche che dovrebbe essere costretto a tagliarsi drasticamente lo stipendio per rispettare dei dettati europei.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. CIMBRI: ORA IL SISTEMA BANCARIO È STATO MESSO IN SICUREZZA Da Davos, dove sta partecipando per la prima volta al World economic forum, Carlo Cimbri ha rilasciato un’intervista a Radiocor, in cui ha parlato anche di Mps. Ha infatti detto che dopo l’intervento dello stato il problema principale del sistema bancario italiano “è stato messo in sicurezza”. L’amministratore delegato di Unipol ha anche detto che era inevitabile arrivare a stanziare capitale pubblico per la banca toscana visto il punto in cui si era arrivati. “Non c'erano più le condizioni per un intervento privato, considerando anche gli esiti del referendum e la situazione di instabilità, risolta per altro rapidamente”, ha sottolineato. Cimbri ha poi parlato di Unipol Banca, spiegando che “stiamo attenti a quello che succede quanto a possibili aggregazioni”. Non è però detto che si arrivi a un’aggregazione con Bper, nonostante la partecipazione del 5% che Unipol ha nella banca emiliana.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. DISSIDI TRA BCE E BANKITALIA SULLA VALUTAZIONE DEGLI NPL Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ci sono dei “dissidi” tra la Banca centrale europea e la Banca d’Italia circa la valutazione dei crediti deteriorati di Mps. Pare infatti che durante le ispezioni sugli Npl della banca toscana, gli italiani abbiano fatto notare che il sistema di analisi degli uomini di Francoforte è piuttosto penalizzante. Carmelo Barbagallo, responsabile della vigilanza di Bankitalia, avrebbe quindi inviato una mail all’Eurotower, formalizzando questa diversa visione sui crediti in sofferenza di Monte dei Paschi di Siena. Difficile dire quale epilogo avrà questa “divergenza”. Anche se occorre ricordare che la vigilanza è in capo a Francoforte e dunque l’ultima parola dovrebbe essere la sua. Si tratterà, nel caso, per gli uomini di Bankitalia di dimostrare la bontà e l’inconfutabilità delle proprie tesi. Tecnicismi che potrebbero comunque essere importanti per il futuro della banca toscana.

