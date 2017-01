SPY FINANZA/ Il cigno nero dietro l'angolo per i mercati

Oggi capiremo un po' di più di ciò che ci attende ma non tutto, perché un possibile "cigno nero" è dietro l'angolo e potremmo accorgersi del suo arrivo quando potrebbe essere troppo tardi. Le Borse europee erano contrastate a metà giornata di contrattazioni ieri, dopo che l'indice dei prezzi al consumo nell'area euro a dicembre, stando alla lettura definitiva, è salito dell'1,1% anno su anno, in linea al dato preliminare e al consenso e in aumento rispetto a novembre (+0,6%). Su base mensile, sempre a dicembre, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,5% come da attese dal -0,1% mese su mese del mese precedente. Mentre l'indice dei prezzi core, che esclude le componenti dell'energia, degli alimenti e dell'alcool, è salito a livello mensile dello 0,4% ed è cresciuto dello 0,9% su base annuale, in linea al consenso e in aumento dallo 0,8% di novembre. Dalla Germania, i dati finali di dicembre sui prezzi al consumo armonizzati hanno mostrato un +1,% su base mensile e un +1,7% su base annua, in linea con le letture preliminari.

Insomma, è ora di operare un tapering degli acquisti obbligazionari della Bce, come chiedono a gran voce la Bundesbank e Schaeuble oppure oggi Mario Draghi, al termine del Consiglio dell'Eurotower, confermerà gli impegni annunciati a dicembre, ovvero l'estensione del Qe fino a fine anno, seppur con importo ridotto a 60 miliardi mensili a partire da aprile? Sui numeri dell'inflazione si giocherà infatti nel breve periodo il destino della linea di forte espansione monetaria della Bce, la quale però non può "ballare da sola", ma deve giocoforza tenere gli occhi bene aperti su quanto sta accadendo dall'altra sponda dell'Atlantico, quando siamo ormai a un solo giorno dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Ieri il dollaro è risalito nelle quotazioni, dopo lo schianto seguito all'intervista del neo presidente al Wall Street Journal, nella quale diceva senza troppi giri di parole che «il dollaro così forte ci sta uccidendo». Stando agli analisti di Bank of America-Merrill Lynch, «Draghi cercherà di essere il più noioso possibile, restando legato al messaggio dato a dicembre per evitare di creare aspettative su ulteriori cambiamenti della politica monetaria». Di più, «sarà importante vedere cosa dirà il presidente della Bce proprio sull'inflazione». Già, perché prima che economico, il nodo dell'interpretazione che l'Eurotower darà delle prospettive inflazionistiche è politico: insomma, la scelta è tra dichiarare o meno guerra alla Germania.

Mario Draghi, essendo italiano, potrebbe scegliere la via della mediazione e della cautela ulteriori, soprattutto dopo lo scontro aperto tra Berlino e Roma riguardo lo scandalo emissioni di FCA negli Stati Uniti, con i tedeschi che chiedono all'Europa il ritiro di alcuni modelli di Fiat Chrysler e il governo italiano che invita i teutonici a pensare a Volkswagen e alle sue truffe acclarate. Ribadire con forza la posizione di dicembre potrebbe far irritare oltremodo la Bundesbank e i suoi referenti politici, quindi c'è da aspettarsi un discorso decisamente blando e misurato anche nelle virgole: state certi, però, che nel corso del botta e risposta finale con la stampa, qualche giornalista tedesco tenterà lo sgambetto al governatore, provando a stanarlo.