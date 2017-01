Borsa Italiana oggi/ Milano, news: Saipem a +4,3%, Mediobanca a +3% (2 gennaio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 12:45) Piazza Affari guadagna l’1,5% e sul listino principale troviamo in rosso solamente Stm (-0,2%). Banco Bpm, titolo frutto della fusione tra Banco Popolare e Bpm (un'azione ogni 1 di Banco Popolare e ogni 6,386 di Bpm), fa segnare un rialzo del 6,3%, avvicinandosi ai 2,44 euro. In evidenza i rialzi di Atlantia (+1,9%), Bper (+3,5%), Buzzi (+2,9%), Fca (+2,1%), Ferragamo (+1,9%), Fineco (+2,3%), Generali (+2%), Italgas (+1,9%), Mediobanca (+3%), Prysmian (+2%), Saipem (+4,3%), Telecom Italia (+1,9%), Tenaris (+1,7%), Ubi Banca (+3,7%), Unicredit (+1,8%) e Yoox (+2,5%). Fuori dal listino principale Sintesi sale del 13,1%, mentre Eukedos cede il 5,5%. Il cambio euro/dollaro si trova poco sotto quota 1,05.

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 10:05) Piazza Affari guadagna l’1,4% in una giornata in cui mancheranno i riferimenti di Londra e Wall Street, che resteranno chiuse. Sul listino principale non ci sono titoli in rosso. Le contrattazioni dei titoli di Montepaschi sono ancora sospese, mentre fa il suo debutto in Borsa Banco Bpm, titolo frutto della fusione tra Banco Popolare e Bpm. Dopo aver aperto a 2,252 euro, le azioni superano quota 2,4. In questo contesto positivo, si notano i rialzi di Bper (+3,3%), Buzzi (+2,1%), Mediobanca (+2,5%), Saipem (+3,3%), Telecom Italia (+2,2%), Ubi Banca (+3,2%) e Unicredit (+2,3%). Fuori dal listino principale Premuda sale del 12,3%, Innovatec dell’11,5%, Acotel del 9,7%, mentre Dmail cede il 4,5%. Il cambio euro/dollari scende verso quota 1,045, mentre lo spread tra Btp e Bund si avvicina a 167 punti base.

