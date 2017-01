MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: Cenni (Pd) "frena" su una commissione parlamentare d'inchiesta (oggi 2 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. CENNI (PD) "FRENA" SULL'IPOTESI DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) Nei giorni scorsi Renato Brunetta aveva chiesto di aprire una Commissione parlamentare d’inchiesta su Monte dei paschi di Siena. La parlamentare senese del Pd, Susanna Cenni, ci tiene però a dire che potrebbe essere un’ipotesi non praticabile, “visto che siamo a fine legislatura, considerando che una Commissione ha già concluso i suoi lavori in Consiglio Regionale e tenendo conto che la magistratura sta continuando il suo lavoro. Sarà il Parlamento, comunque, a decidere”. La cosa importante dal suo punto di vista è quella di far sì che le vicende riguardanti Monte dei Paschi di Siena diventano oggetto di “una schermaglia politica da combattere a suon di slogan”. La Cenni, che fa parte della commissione Bilancio della Camera, ha ricordato che i ministri Padoan e Finocchiaro hanno detto di essere disponibili al confronto per arrivare a un eventuale miglioramento del testo del decreto varato dal Governo per Montepaschi e il sistema bancario italiano. “Da qui si deve ripartire, tenendo conto di un elemento positivo emerso dalla discussione nelle commissioni congiunte, ovvero che nessun gruppo parlamentare ha mai messo in dubbio la necessità di accertare eventuali responsabilità da parte dei management, tutt’altro”, ha aggiunto.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. PER LA BANCA SENESE SARÀ UN 2017 CRUCIALE (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) – Il 2016 è stato un anno davvero molto complicato per la banca italiana Monte dei Paschi di Siena giunta sull’orlo del fallimento con il titolo che in borsa è colato a picco perdendo in 365 giorni l’88% del suo valore. Tuttavia grazie all’intervento dello Stato che di fatto è diventato il suo principale azionista, per l’istituto senese si apre una nuova era con un primo obiettivo da raggiungere in un lasso di tempo quanto più breve possibile: recuperare 15 miliardi di liquidità ed ossia l’ammanco che ha portato la gestione del 2016. Una prima mossa da parte dell’amministratore delegato di MPS, Marco Morelli, sarà quella di immettere sul mercato nuovi bond a prezzi concorrenziali fruendo della garanzia offerta dallo Stato. Intanto il Governo sta cercando di limare la differenza con la BCE che ha stabilito in 8,8 miliardi di euro la ricapitalizzazione minima necessaria contro i 6,6 calcolati dal Tesoro Italiano.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. UNA DIPENDENTE: ANCHE NOI PAGHIAMO PER COLPE NON NOSTRE (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) Una dipendente di Mps, Chiara De Filippo, ha scritto una lettera pubblicata su Formiche.net per dare il suo punto di vista sulla situazione della banca toscana. La donna invita i media e l’opinione pubblica a parlare anche delle 26mila persone che lavorano in Montepaschi e che stanno già pagando, per colpe non loro, un prezzo altissimo per la crisi che la banca sta attraversando. La De Filippo ricorda in particolare che dal 2012 le viene versato il 23% in meno di Tfr e sconta sei giornate di solidarietà l’anno, che si faranno sentire una volta che andrà in pensione. Inoltre che le azioni che le sono state assegnate come premio aziendale hanno perso il 99% del loro valore.” Tutti i giorni io e miei colleghi andiamo a lavoro con l’ansia di non sapere quale sarà il nostro futuro e tutti i giorni veniamo insultati da chi ci chiama ladri confondendo i bancari con i banchieri”. Anche questo è un prezzo che i dipendenti di Montepaschi stanno pagando.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, NEWS MPS. CHRISTIAN WHAMOND LASCIA IL CDA (ULTIME NOTIZIE OGGI 2 GENNAIO 2017) Ieri si è riunito il Consiglio di amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA che ha dovuto prendere atto della dimissioni di Christian Whamond dalla carica di consigliere, presentate il 28 dicembre 2016. Il CdA, si legge in una nota diffusa dalla banca toscana, “ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno e la competenza mostrati nell’espletamento del proprio incarico”. Whamond lascia tra l’altro anche il Comitato rischi e il Comitato remunerazione di Mps. Nella nota non si spiegano le ragioni delle sue dimissioni, ma è facile immaginare che siano dovute al fatto che il suo ingresso nel board era avvenuto in qualità di espressione di Fintech e Btg Pactual, che avevano formato un patto di sindacato con la Fondazione Mps. Patto che ormai non ha più ragion d’essere dopo gli ultimi eventi.

