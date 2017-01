BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari ripunta ai 19.500 punti (20 gennaio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI RIPUNTA ANCORA AI 19.500 PUNTI Piazza Affari affronta oggi una giornata fitta di eventi macroeconomici. Le prime indicazioni per i listini mondiali arriveranno dalla Cina che renderà noto il Pil. In mattinata la Germania renderà noto l'indice tedesco dei prezzi di produzione mentre dall'Inghilterra arriveranno i dati sulle vendite al dettaglio per il mese di dicembre. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,69% a quota 19.490 punti. La mattinata è stata piuttosto piatta, con assenza di volatilità e indice intorno alla parità. Solo in seguito alla conferenza stampa di Mario Draghi le borse europee hanno iniziato il loro sprint che le ha portate a chiudere tutte in territorio positivo. Bene il settore bancario che avvia nel pomeriggio un interessante rally: Ubi Banca è la migliore e guadagna oltre il 7%, , segue Carige con oltre il 5%, Intesa Sanpaolo con l'1,89% e Unicredit con l'1,11%. Molto bene anche FCA che beneficia degli acquisti chiudendo la seduta con un rialzo del 4,8%.

Giornata molto tranquilla dal punto di vista dei titoli di Stato. Lo Spread fra Btp italiani e Bund tedeschi ha chiuso a 160,9 punti base. Il rendimento del Btp decennale italiano è pari all'1,99%.

© Riproduzione Riservata.