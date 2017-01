CREDITO COOPERATIVO/ Azzi lascia Federcasse ma riparte dalle Bcc lombarde

CREDITO COOPERATIVO. Confermando ieri le sue dimissioni dalla presidenza di Federcasse, Alessandro Azzi ha certamente chiuso un'era per le Bcc italiane, ma ne ha subito aperta un'altra. Il leader del Credito cooperativo nazionale aveva accettato a fine 2015 la richiesta unanime delle 15 federazioni regionali di rimanere al vertice della federazione unitaria. Il progetto di autoriforma del comparto, presentato da Federcasse e approvato da Bankitalia, era sul tavolo del governo ma non ancora varato. Attendeva di essere aperto anche il cantiere di ristrutturazione delle circa 370 Bcc (parecchie in difficoltà) in un nuovo gruppo nazionale: secondo le grandi linee del memorandum d'intenti sottoscritto esattamente un anno fa da Federcasse, Iccrea Holding (polo delle strutture centrali di servizio e di prodotto del sistema) e dalla Cassa Centrale di Trento.

Il 2016 del Credito cooperativo è stato un susseguirsi di sviluppi imprevisti, al termine dei quali Azzi ha dichiarato esaurito in anticipo il suo mandato. La riforma varata in febbraio dal governo Renzi ha accolto in gran parte il quadro concordato fra Federcasse, Bankitalia e Tesoro e imperniato su nuovi meccanismi di coesione fra le singole Bcc e una nuova capogruppo: in modo da ridurre i rischi di governance troppo autonome e di aumentare la solidità patrimoniale del comparto.

Il testo finale ha d'altronde introdotto anche la cosiddetta way-out: la possibilità per le Bcc di trasformarsi in Spa uscendo dal sistema. L'ipotesi non era contemplata dal progetto Federcasse al fine di mantenere il più possibile compattezza al comparto e dare quindi il massimo delle possibilità di rilancio dell'unica forma di cooperazione creditizia rimasta nell'Azienda-Italia, dopo la riforma delle Popolari Spa. La way-out è stata invece inserita nella riforma all'ultimo istante dall'allora sottosegretario alla Presidenza Luca Lotti, su pressione di un piccolo nucleo di Bcc toscane. Fra queste spiccava la Bcc del Chianti, presieduta da Lorenzo Bini Smaghi, tuttora presidente del Consiglio di sorveglianza di Société Générale. Proprio la Bcc del Chianti (che ha accorpato fra l'altro il Credito cooperativo fiorentino, fallito sotto l'ala dii Denis Verdini) si è fatta costantemente promotrice di uno smembramento del credito cooperativo a favore della nascita d una pluralità di poli bancari fortemente orientati al modello della Spa. In controluce, nell'agitazione delle Bcc toscane, è stato possibile scorgere anche il tentativo - non realizzato - di costruire un possibile approdo per la Nuova Banca Etruria, dopo il dissesto che ha coinvolto nelle cronache anche il padre dell'allora ministro per le riforme Maria Elena Boschi. Sta di fatto che proprio le Bcc toscane siano state protagoniste nelle ultime settimane di clamorosi dietrofront sulla trasformazione in Spa: evidentemente non alla portata finanziaria delle singole banche.