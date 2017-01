MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Rimborsi bond subordinati, la proposta di Vegas (oggi 20 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. RIMBORSI BOND SUBORDINATI, LA PROPOSTA DI VEGAS Nel piano d’intervento pubblico in Monte dei Paschi di Siena, uno dei punti più delicati è quello che riguarda il rimborso dei possessori di obbligazioni subordinate. Il ministro Pier Carlo Padoan ha infatti sempre fornito rassicurazioni sul fatto che le tranche destinate agli investitori retail saranno rimborsate al 100%. Tuttavia c’è chi ha ricordato che così facendo si darebbe anche un “premio” a chi ha acquistato questi titoli nell’ultimo periodo precedente la tentata, e poi fallita, ricapitalizzazione di mercato, magari sperando proprio in un “ristoro” da parte dello Stato. Anche Claudio Borghi Aquilini, consigliere regionale della Toscana, nonché responsabile economico della Lega Nord, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena aveva fatto notare in un’intervista sulle nostre pagine il rischio di favorire in questo modo gli speculatori, proponendo quindi di dare un rimborso pari al prezzo di carico delle obbligazioni acquistate. Un’idea che è stata rilanciata da Giuseppe Vegas nel corso dell’audizione alle commissioni Finanze riunite di Camera e Senato ieri. “Per evitare di premiare investitori che hanno operato con ottiche meramente speculative e per contenere, allo stesso tempo, gli oneri per le finanze pubbliche si potrebbe prevedere l’attribuzione di obbligazioni ordinarie per un controvalore non superiore all’effettivo prezzo di acquisto delle obbligazioni subordinate”, ha infatti detto il Presidente della Consob. Vedremo se il suggerimento verrà accolto dal Governo e dal Parlamento, chiamato a esaminare e poi votare il decreto con cui sono stati stanziati 20 miliardi per mettere in sicurezza il sistema bancario italiano. Sarebbe davvero sconfortante vedere qualcuno fare un grande affare in un’occasione in cui è tutta la collettività a doversi sobbarcare il costo del risanamento di una banca.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PATUELLI: ERA BANCA POLITICIZZATA E POCO SOLIDA Partecipando al forum on Line di Agi “Viva l’Italia”, Antonio Patuelli ha parlato anche di Mps, spiegando quale fosse la situazione della banca toscana all’epoca della gestione di Giuseppe Mussari, con il quale ha raccontato di aver avuto un rapporto conflittuale, essendo stato tra coloro che lo hanno combattuto “dall'autunno del 2009 alla primavera del 2010 in un confronto conflittuale all'interno dell'associazione bancaria che è stato durissimo fino a quando abbiamo constatato che l'Abi era divisa”. Secondo Patuelli, Monte dei Paschi di Siena era all’epoca una delle banche “più politicizzate e meno solide patrimonialmente”, soprattutto perché la banca era una stretta “emanazione degli enti locali delle sue zone”. Di conseguenza erano il Comune e la Provincia di Siena a designare i vertici di Montepaschi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. FELTRI CONTRO PADOAN: DIFENDE I BIDONISTI DI MONTEPASCHI Pesante l’attacco di Vittorio Feltri a Pier Carlo Padoan anche su Mps. “Pier Carlo Padoan è un genio a scoppio ritardato. Capisce i problemi venti anni dopo che si sono creati e trova delle soluzioni che altri hanno già scoperto. Ecco perché lo hanno nominato ministro dell'Economia: sapevano e sanno che non corre il rischio di rendersi utile al Paese, essendo invece utilissimo a lorsignori, banchieri e sfruttatori di banche dei quali, infatti, si guarda dal fare i nomi”, scrive il direttore di Libero, che poi rincara la dose: “Uno più bravo di lui nel difendere gli interessi e la reputazione dei bidonisti del Monte dei Paschi non esiste. Non bastasse, è unico anche nell'arte sopraffina di strizzare le tasche dei cittadini comuni per saldare i debiti dei suddetti bidonisti”. Oltre che con il ministro dell’Economia, il giornalista se la prende anche con il Governo, capace di reperire in tempi brevissimi miliardi di euro da girare ai dirigenti e ai funzionari di Montepaschi per tappare i buchi da loro stessi creati.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MORELLI: ONORIO IL MIO IMPEGNO ANCHE CON TAGLIO DI STIPENDIO Durante l’audizione alla commissioni Finanze riunite di Camera e Senato, Marco Morelli, ha detto di voler onorare il proprio impegno anche in caso di riduzione del suo stipendio. Come noto, infatti, il fatto che vi sia un intervento pubblico per Mps comporta il rispetto di direttive comunitarie che impongono dei limiti ai compensi di vertici della banca. Nel caso specifico di Morelli, si era parlato nei giorni scorsi di una riduzione vicina al milione di euro all’anno. "Anche in caso di riduzione del mio stipendio, io onoro il mio impegno. Peraltro preferisco una forte taglio al mio stipendio ma che vengano conservate figure chiave del management”, ha detto l’amministratore delegato di Rocca Salimbeni di fronte ai parlamentari, cui ha anche ricordato di aver messo a disposizione il suo mandato. Toccherà poi agli azionisti, una volta ultimato il piano industriale, decidere se i vertici della banca resteranno gli stessi o meno.

