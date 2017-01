SPY FINANZA/ Il nuovo rischio pronto per l'Italia

Il Draghi che tutti si aspettavano, ma con una punta di pessimismo in più. È bastato infatti seguire l'andamento dell'euro durante la conferenza stampa del numero della Bce per capire che si è voluto sapientemente spegnere gli entusiasmi di qualcuno (leggi la Germania) legati al trend rialzista dell'inflazione nella parte finale del 2016. Nel momento in cui da Francoforte è risuonata chiara la formula del "rischio al ribasso" per l'eurozona, la moneta unica si è schiantata nel cross con il dollaro. Una strategia, chiara: annerire un po' le nuvole all'orizzonte, dipinte troppo come innocui cirri dalla Bundesbank e garantirsi l'ambiente adatto per forzare la mano con Berlino e confermare gli impegni.

Draghi ha infatti detto che la Bce continuerà a condurre gli acquisti all'attuale ritmo mensile di 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo, mentre da aprile proseguirà a un ritmo mensile di 60 miliardi fino alla fine di dicembre od oltre, se necessario. In ogni caso, si continuerà a comprare finché non si riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione, attorno ma inferiore al 2%. Inoltre, contestualmente agli acquisti netti, sarà reinvestito il capitale rimborsato sui titoli giunti a scadenza acquistati nel quadro del Qe. Ma non basta, perché Draghi ha detto che «se le prospettive diventassero meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risultassero incoerenti con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole del profilo dell'inflazione, il consiglio direttivo è pronto a incrementare il programma in termini di entità e/o durata». Immagino l'umore alla Bundesbank e al ministero delle Finanze tedesco.

Per il resto, tutto confermato, con il costo del denaro fermo a zero nell'area euro. Il direttivo della Bce ha infatti lasciato invariati i tassi principali: il refi, il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta, infatti, a quota zero, mentre il tasso sui depositi, cioè quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte, rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%. E che Draghi abbia voluto preparare bene le sue mosse di ieri lo fa indirettamente capire anche il debole risultato delle aste spagnole di ieri mattina, le quali hanno favorito la liquidazione di qualche posizione in eccesso sulla periferia. I bid-to-cover sui titoli spagnoli 2022 e 2023 in asta, rispettivamente 1,4 e 2,2, sono stati abbastanza bassi, segnalando - guarda caso - un'attività d'acquisto della Bce finora limitata. Come dire, cari tedeschi voi potete anche vendere al mondo la narrativa dell'inflazione in rialzo e della necessità di cominciare con il tapering degli acquisti, ma, alla fine, la realtà la conoscete bene anche voi: se smetto di comprare io, addio rendimenti a zero e spread placidi come laghi alpini.

Insomma, non credete a chi vi venderà il Draghi di ieri in versione colomba: lo è stato rispetto al Qe, ma verso la Bundesbank è stato decisamente falco. Un azzardo che a Berlino dubito manderanno giù senza reagire. Per Draghi, infatti, «l'inflazione nell'eurozona recentemente è aumentata, in larga parte per via del rincaro dei prezzi dell'energia, ma le pressioni sui prezzi rimangono basse. L'inflazione core dell'Eurozona, quella al netto dei prezzi di energia e beni alimentari, non mostra segnali di un convincente trend al rialzo e l'attuale rialzo dell'inflazione è fondamentalmente trainato dai prezzi dell'energia».