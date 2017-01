MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps, il rischio di perdere le donazioni per i terremotati (oggi 22 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. IL RISCHIO DI PERDERE LE DONAZIONI PER I TERREMOTATI Le vicende di Mps tornano a mischiarsi con quelle del terremoto in Centro Italia in un turbine destinato a generare nuove polemiche. Se sul web ha già raccolto diverse adesioni la petizione che chiede di destinare i 20 miliardi stanziati per Montepaschi e il sistema bancario alle popolazioni che stanno passando un momento difficilissimo specie in Abruzzo, Lazio e Marche, Giorgia Meloni ha invece fatto notare che il Governo era stato molto solerte a predisporre un fondo per gli istituti di credito, mentre un’uguale velocità non si è vista nel far pervenire ai terremotati le donazioni raccolte negli ultimi mesi o ad anticipare nuove risorse. E a proposito proprio delle donazioni degli italiani, emerge ora un particolare che certamente farà discutere. Il giornalista Franco Bechis ha fatto infatti notare che per l’emergenza terremoto in Centro Italia, da alcuni mesi era possibile mandare il proprio aiuto tramite bonifico a un conto corrente aperto presso Monte dei Paschi di Siena. Un conto che quindi rischiava di finire nella morsa del bail-in. Considerando che erano stati inviati più di otto milioni di bonifici, è difficile immaginare che il saldo fosse inferiore ai 100.000 euro. Quindi, stante la normativa sui salvataggi bancari, le donazioni degli italiani sarebbero andate perse se non ci fosse stato l’intervento pubblico a scongiurare il fallimento di Mps. Bechis ricorda che è stata la Protezione civile a scegliere di aprire il conto proprio presso la banca toscana. E l’intestazione stessa del conto fa riferimento alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione civile. Ovviamente al momento dell’apertura del conto, a palazzo Chigi c’era ancora Matteo Renzi. Per fortuna il peggio è stato evitato.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. MORELLI: ”VOGLIAMO ARRIVARE PRESTO ALL’USCITA DELLO STATO” Sono giorni molto importanti per la sorte della storica banca italiana dei Monte dei Paschi di Siena. Lo Stato Italiano ha fatto un importante passo immettendo un cospicua somma di denaro che di fatto permetterà di acquisire il 70% delle azioni della banca divenendo pubblica. Tuttavia, come ha spiegato più volte in queste ore l’amministratore delegato Marco Morelli, si tratta di una fase transitoria. Inoltre, Morelli ha sottolineato come il principale obiettivo sia quello di minimizzare quanto più possibile questa fase per accelerare l’uscita dello Stato. Morelli ha voluto anche rimarcare come in queste settimane nonostante la forte pressione mediatica a cui l’istituto di credito toscano è stato sottoposto, i dipendenti sono riusciti ad andare avanti con grande professionalità. Ha infine chiosato evidenziando la convinzione che questa situazione, una volta terminato questo processo di ‘trasformazione’, possa lasciare spazio alla normalità per un “percorso operativo, commerciale e ambientale di maggiore tranquillità”.

