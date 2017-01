SPILLO UE/ Se già Gaber aveva capito cos'è l'eurocrazia

Perché l’Unione europea non convince nessuno? L’Inghilterra, dopo il Brexit compiuto, ha incassato tutta la reattiva e maligna perfidia dei burocrati dell’eurocrazja, e oggi la May, con nuovo vigore, rimanda al mittente quanto ricevuto, con gli interessi. E Trump, appena insediato alla Casa Bianca? Ancora peggio: l’Europa non esiste, non è un soggetto politico, non ha potere di influenza ed è fallimentare. Insomma, non è né un partner, né un interlocutore: cos’è, allora?

Ecco, appunto, la domanda: cos’è l’Europa? Mitologia greca a parte, l’Europa è un combinato disposto di nichilismo e totalitarismo soft. E scrivo “soft” non per ridurre, ma per inquadrare adeguatamente. È tutto impeccabilmente “soft” nell’Ue, tutto. I provvedimenti si susseguono e sono sofficemente bolliti il giorno dopo. Le chiacchiere, che rilanciano la categoria di “chiacchiera” di heideggeriana memoria, sono a gogò, da mena a sera, su tutto, come negli studi del dentistici e dalla parrucchiera.

La chiacchiera imperversa rendendo la retorica il male dei sistemati e dei parrucconi, laddove essa è di fatto un portato geniale dell’uso del linguaggio con strategia di comando incorporata (come Roland Barthes ha sapientemente richiamato, alcuni decenni orsono, in un aureo libretto), avvilisce tutto, sputtana tutto e nessuno si leva di dosso questa scimmia di Dio, che è infine la mimesi del diavolo burocratico. Chi si occupa più dell’Europa? È il mito dei popoli fin quando non toccano la violenta restrizione per i movimenti intercontinentali, alla beata faccia di Maastricht, che ha creato il giardino dei turisti intra moenia (Europa e sobborghi).

Draghi dilata la sfera retorica con le sue dichiarazioni sullo stato dell’economia, e dell’euro in ispecie e, così facendo, calamita le antipatie viscerali di chi vede il mondo fondato sulla libertà individuale, sulla crescita e sull’autodeterminazione dei popoli. Perfino Rodrigo Duterte, il presidente delle Filippine, ha fatto il dito medio all’Ue e tra l’altro sta lavorando niente male con chi dall’Europa ha solo avuto grane, in primo luogo la Russia.

L’Europa è soltanto il lazzaretto del luogocomunismo: i padri fondatori, così buoni e lungimiranti; i mercati finanziari integrati, l’euro, dito di Dio nella storia…un cumulo di stronzate che annoiano oggi anche le beghine innamorate del nulla dei pomeriggi alla tv.

Cos’è l’Europa? È forse come l’obeso secondo Giorgio Gaber:

S’aggira per il mondo un individuo osceno

così diverso che sembra quasi disumano

è un essere inquietante e forse non è un caso

che a poco a poco diventi contagioso.



L’obeso,

l’obeso

l’obeso ha un aspetto

imperturbabile e imponente

è un grosso uomo che si muove lentamente

mangia sempre dalla sera alla mattina

con l’isterica passione

per qualsiasi proteina

l’obeso è imprigionato

nel suo corpo assai opulento

sembra un uomo generato

da un enorme allevamento.



L’obeso aumenta di peso.

L’obeso aumenta di peso.