BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Generali a +4,7%, Intesa Sanpaolo a -1,9% (23 gennaio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 9:40) Piazza Affari, dopo un avvio in rosso, riduce le perdite allo 0,5%. Sul listino principale si mette in evidenza Generali, che avanza del 4,7% sulle voci di un interesse di Intesa Sanpaolo, che potrebbe accumulare una quota significativa del gruppo assicurativo italiano in collaborazione con Allianz. In rialzo troviamo anche Atlantia (+0,1%), Brembo (+0,7%), Ferragamo (+0,5%), Ferrari (+0,4%), Mediobanca (+1,8%), Moncler (+0,6%), Poste Italiane (+0,1%), Prysmian (+0,2%), Unipol (+0,1%) e Yoox (+1,1%). I ribassi più ampi sono quelli di Banca Mediolanum (-2,6%), Buzzi (-1,1%), Cnh Industrial (-1,5%), Enel (-1,3%), Intesa Sanpaolo (-1,9%), Italgas (-1,3%), Stm (-1,1%) e UnipolSai (-1,1%). Male anche Unicredit, che cede oltre il 3% nel giorno del raggruppamento che prevede una nuova azione ogni dieci esistenti. Fuori dal listino principale Sintesi guadagna il 14,2%, Gequity il 12,9%, mentre Imvest cede il 7,5%. Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,07, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 163 punti base.

