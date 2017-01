FINANZA E POLITICA/ Bankitalia è meno in difficoltà delle sue banche

Non è decisamente un buon momento per la Banca d'Italia, a pochi giorni dal tradizionale intervento pubblico del governatore Ignazio Visco al convegno annuale Assiom-Forex. La profonda crisi del sistema bancario domestico non può non avere riflessi sulla "banca delle banche". E i micro-segnali non meritano meno attenzione di quelli macro: primo fa questi ultimi la messa in cantiere di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del credito, culminata con il salvataggio pubblico di Mps.

Qualche giorno fa, la Banca d'Italia ha organizzato un convegno per lamentare come la strategia di educazione finanziaria nel Paese dopo la grande crisi manchi di una cabina di regia: nei fatti un'autocandidatura - non nuova e insistita - per una nuova missione di "università popolare della finanza e del risparmio". Via Nazionale sente evidentemente il risentimento pupulista stringersi anche attorno alle proprie sedi provinciali: non meno che a un ufficio studi che - peraltro al pari di tutti gli altri nel mondo - ha previsto poco o male, non ha elaborato ricette efficaci per contrastare instabilità finanziaria e recessione, salvo appiattirsi su tutte le misure di austerity imposte dall'esterno all'Italia. Sono comunque 7mila i dipendenti della Banca d'Italia: pressocché tutti fuori da ogni vincolo vecchio o nuovo per i dipendenti della Pubblica amministrazione; in un ente che ha perduto entrambe le sue storiche ragioni d'essere: la gestione della moneta e - per buona parte - la vigilanza sul sistema finanziario.

In questo primo scorcio d'anno il direttore generale di Bankitalia, Salvatore Rossi, si è comunque segnalato per un nuovo libro: "Che cosa sa fare l'Italia - La nostra economia dopo la grande crisi" (con Anna Giunta). Dello stesso governatore Ignazio Visco - ex capo economista dell'Ocse - si ricordano due recenti fatiche economico-letterarie ("Investire nella conoscenza" e "Perché i tempi stanno cambiando"). Nulla vieta a due economisti di valore riconosciuto di continuare a fare ricerca e opinione. Però sono oggettivamente lontani i tempi in cui il governatore Luigi Einaudi diventava primo presidente eletto dell'Italia repubblicana (dopo di lui Carlo Azeglio Ciampi). E Guido Carli (governatore, ministro del Tesoro, presidente di Confindustria) resta l'italiano che più di altri ha modellato l'economia nazionale nel dopoguerra. Mentre Tommaso Padoa Schioppa è stato un tecnocrate che l'euro "concreto" lo ha costruito con le sue mani, assieme a pochi altri. Non era gente che spendeva le sue giornate scrivendo saggi, soprattutto quando le emergenze premevano e la classe politica a Roma era sempre quella che era.