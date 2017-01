GENERALI ASSICURAZIONI/ News, in Borsa a +5,7% per l’interesse di Intesa Sanpaolo

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS: RIALZO IN BORSA PER INTERESSE DI INTESA SAN PAOLO Forte rialzo (+5,7%) in Borsa per Generali Assicurazioni, grazie alle indiscrezioni secondo cui Intesa Sanpaolo potrebbe rilevare un’importante quota del gruppo triestino. Secondo quanto riporta La Stampa, il gruppo bancario potrebbe arrivare persino a detenere una partecipazione poco sotto la soglia di Opa. Oltretutto potrebbe anche avvalersi della collaborazione di Allianz. Il quotidiano torinese stima che serva un impegno di circa 5-6 miliardi di euro per raggiungere questo obiettivo che darebbe una certa “stabilità” a Generali, che altrimenti rischierebbe di poter essere preda di qualche appetito straniero. Già nei mesi scorsi si parlava di una possibile acquisizione da parte di Axa. Da Intesa Sanpaolo è arrivato un no comment circa queste indiscrezioni, non quindi una smentita. Tra l’altro secondo alcuni commentatori un’operazione di questo genere permetterebbe anche alla stessa Intesa di essere meno soggetta a eventuali attacchi dall’estero: una preoccupazione che Dagospia ha attribuito a Giovanni Bazoli, che ne avrebbe parlato con il Ceo Carlo Messina.

