MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps: vicina l'emissione di nuovi bond (oggi 23 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. L’ALLERTA DALLA COMMISSIONE UE - Un messaggio di allerta, non di minaccia, ma comunque di urgenza: sul caso Mps e sul salvataggio della Banca Monte dei Paschi di Siena è intervenuto ieri mattina con una intervista a La Stampa di Torino il vicepresidente della Commissione Ue, nonché ex premier della Lettonia, Valdis Dombrovskis. Il senso del messaggio è chiaro, «Italia, sveglia! Adesso dovete ridurre davvero il debito pubblico, superando i problemi Manovra e Mps». L’ex premier lettone spiega la situazione con pazienza e spirito costruttivo. Come si evince dall’intervista di stamane, Dombrovskis è ottimista sul negoziato con il ministro Padoan, «registro una precisa volontà di procedere nella direzione del rispetto del Patto». Tratta con serenità, ma resta l’urgenza del messaggio d’allerta: «In generale il sistema si sta riprendendo. È meglio capitalizzato e ha un tasso di liquidità migliore. Allo stesso tempo, però, rimane un problema persistente delle sofferenze, particolarmente pronunciato in Italia. Abbiamo lavorato con le vostre autorità su tutto questo. È in corso il processo di ristrutturazione del Montepaschi e si stanno consolidando gli altri istituti. Vediamo che il governo sta affrontando le questioni aperte. Questo aiuterà la stabilità finanziaria e assicurerà il pieno ritorno delle banche al loro ruolo di finanziatrici dell’economica», afferma il vice presidente della Commissione Europea.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. VICINA L’EMISSIONE DI NUOVI BOND Si apre una nuova settimana importante per Mps. La banca toscana dovrebbe infatti in questi giorni annunciare ufficialmente la prima emissione di bond dell’anno, che sarà garantita dallo Stato, per un valore compreso tra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro. Una nuova tranche di ugual importante dovrebbe poi essere varata tra febbraio e marzo. L’obiettivo, infatti, è quello di raccogliere quest’anno ben 15 miliardi, che andranno a rimpinguare le casse di Montepaschi. Secondo quanto riporta l’Ansa, durante il fine settimana a Rocca Salimbeni si è lavorato molto sulle nuove obbligazioni dopo che nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e delle Finanze aveva comunicato di aver varato il provvedimento necessario a fornire la garanzia pubblica alle nuove obbligazioni. Garanzia pubblica che è necessaria per proporre al mercato il titolo. E sarà interessante anche vedere come sarà accolto e quale cedola Rocca Salimbeni dovrà garantire e con quale scadenza. Da un certo punto di vista il tutto servirà anche da “test” per la fiducia degli investitori su Mps in vista del ritorno alle contrattazioni dei suoi titoli a Piazza Affari. I vertici di Monte dei Paschi di Siena dovranno poi continuare a lavorare al piano industriale. Da Davos, Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, ha sollecitato la banca italiana a far arrivare presto la documentazione a Bruxelles, di modo che possa essere esaminata ed eventualmente approvata. Probabile che prima ci sarà un nuovo scambio tra Rocca Salimbeni e il Tesoro per far sì che il documento possa essere il più preciso possibile e anche il più confacente alle direttive comunitarie. Farsi bocciare il piano, infatti, potrebbe rappresentare un nuovo danno di immagine per una banca chiamata a recuperare fiducia.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. VEGAS: CONTRATTAZIONI DEI TITOLI DOPO IL PIANO INDUSTRIALE - Giuseppe Vegas ieri è tornato sul caso Mps a ribadire quanto riferito già di recente durante l’audizione davanti alle commissioni Finanze riunite di Camera e Senato. Il Presidente della Consob, infatti, ha spiegato che non ha senso fissare una data per riammettere alla contrattazioni presso la Borsa Italiana i titoli di Mps. Questo almeno finché non sarà ultimato e presentato il piano industriale cui Rocca Salimbeni sta lavorando e che, secondo le previsioni, dovrebbe essere pronto per l’inizio di febbraio. “Quando si saprà il piano industriale che dovrà essere avvalorato anche dagli organi della Bce ripartiranno le contrattazioni”, ha detto Vegas. Bisogna ricordare che altre alle azioni, anche le obbligazioni sono sospese dalle contrattazioni e su di esse si attendono dettagli particolari in merito alla conversione dei bond subordinati già annunciata dal Governo.

