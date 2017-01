DIETRO LA GUERRA SULLE GENERALI/ Il nuovo Nazareno, tv e banche nell'Europa inquieta

Le Generali per prime hanno mostrato di credere ai rumor che dai giornali del weekend si sono trasmessi al lunedì di Piazza Affari, agitando il titolo (+4%). Il Leone, ieri sera, ha deciso a tamburo battente la più classica delle mosse anti-scalata: acquistare i diritti di voto sul 3% di Intesa Sanpaolo, indicata dalle indiscrezioni come la presunta-potenziale scalatrice. Ma è - per ora - l'unico elemento di fatto in una vicenda dai contorni "opachi", per usare l'espressione del ministro dello Sviluppo Carlo Calenda a proposito della scalata Vivendi-Mediaset, per tante ragioni contigua all'ennesima "guerra delle Generali".

Da un mese politica e mercati continuano a interrogarsi: ma Vincent Bolloré è davvero ostile al suo vecchio amico Silvio Berlusconi? Così ieri: Intesa Sanpaolo sta veramente pensando di diventare azionista forte delle Generali? Gli analisti (da Equita a Banca Akros) hanno tutti concordato sulla scarsa credibilità finanziaria dell'ipotesi: le fusioni fra banche e assicurazioni hanno raramente dato risultati, perfino negli anni d'oro della finanza. Figurarsi oggi: perché Intesa dovrebbe sacrificare patrimonio preziosissimo - e vigilatissimo dalla Bce - per un tentativo di acquisizione ostile, giustificato da motivazioni essenzialmente extrafinanziarie come la difesa dell"italianità" delle Generali? Perché una scalata di Borsa alle Generali, quando il sistema-Italia lotta ogni giorno per mettere in sicurezza Mps, le Popolari del Nordest, etc? Per di più una variante dell'ipotesi di lavoro guarda ad Allianz: il colosso tedesco sarebbe il "grande fratello" dell'operazione, che si risolverebbe in una smembramento delle Generali (il risparmio gestito e le polizze italiane a Intesa, la rete assicurativa estera ad Allianz). Lo schema appare un po' diverso dalla narrazione sul passaporto italiano del Leone. E su questo sfondo appare un po' più leggibile una "situazione", più che una vera e propria "operazione" in cantiere.

La fine traumatica del governo Renzi ha improvvisamente scongelato istituzioni e dossier che il "giglio magico" dell'ex premier aveva messo al bando negli ultimi tre anni. Mediobanca è stata la vittima più illustre del renzismo: la sconfitta nella battaglia di Rcs (proprio ad opera di Intesa, finanziatrice di Urbano Cairo) è stato il momento più simbolico. Ma forse più rilevante nelle cifre industriali e di Borsa è stata l'emerginazione di Telecom: passata sotto il controllo di Vivendi di fatto sotto la regia di Piazzetta Cuccia. A Telecom - tuttora il primo operatore telefonico nazionale - il governo Renzi ha ostentatamente preferito Enel per i sussidi pubblici al Piano Banda Larga 2020.

Non c'è da stupirsi se - nella nuova terra di nessuno del governo Gentiloni - Mediobanca e Bolloré (suo azionista di riferimento estero, mentre UniCredit lo è ancora da parte italiana) si siano rimessi al lavoro su Generali: fino a prova contraria di loro proprietà con il supporto amichevole di di grandi industriali italiani. Il primo è Leonardo del Vecchio, che pochi giorni fa ha fuso la sua Luxottica con la francese Essilor; il secondo è Francesco Gaetano Caltagiorne, che pochi mesi ha concambiato la sua quota nella municipalizzata romana cin una partecipazione nel gigante francese Suez.