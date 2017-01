GENERALI ASSICURAZIONI/ In Borsa a +7,9%. Intesa Sanpaolo studia offerta di scambio

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS: ANCHE OGGI FORTE RIALZO IN BORSA Anche oggi Generali in Borsa ha iniziato le contrattazioni con una sospensione per eccesso di rialzo e ora il titolo guadagna il 7,9%. Si parla ormai di battaglia sul gruppo assicurativo triestino dato che Intesa Sanpaolo non ha smentito le voci di un interesse per una quota rilevante e che Generali stessa, per “respingere” l’operazione, ieri a mercati chiusi ha comunicato di aver acquistato il 3% dei diritti di voto di Ca’ de Sass attraverso un prestito titoli. Repubblica oggi parla di un’operazione di scambio azionario che Intesa Sanpaolo vorrebbe avviare per creare un mega-gruppo con una capitalizzazione di 62 miliardi di euro e circa 1.200 miliardi di asset finanziari. A beneficiare a Piazza Affari di questa situazione è Mediobanca, che sale del 9,2% in virtù della sua quota in Generali. Intesa Sanpaolo, invece, cede il 4,7%. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Consob ha già da ieri acceso i riflettori sui titoli di Generali e Intesa Sanpaolo senza però chiedere chiarimenti alle società poiché le indiscrezioni giornalistiche non sono dettagliate. Non resta che vedere quali mosse ci saranno ora da parte dei due gruppi, tenuto conto che venerdì è in programma un cda di Intesa Sanpaolo.

