MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Pedicini (M5S) contro Jp Morgan e la Commissione europea (oggi 24 gennaio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. PEDICINI (M5S) CONTRO JP MORGAN E LA COMMISSIONE EUROPEA Come noto, il piano per la ricapitalizzazione di mercato di Mps non è andato in porto e un ruolo importante in questa operazione l’aveva Jp Morgan. Piernicola Pedicini, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, aveva presentato il 20 ottobre un’interrogazione a Bruxelles, chiedendo di chiarire quale impatto avrebbe avuto su creditori, risparmiatori e obbligazioni di Monte dei Paschi di Siena l’operazione di Jp Morgan, se vi fossero in essa dei conflitti di interesse e quali ricadute avrebbe avuto sul sistema bancario europeo. Nonostante il regolamento del Parlamento europeo preveda una risposta entro sei settimane, ancora Pedicini non ha però avuto alcun segnale dalla Commissione europea. Anche se quell’operazione non è andata in porto, per Pedicini è comunque importante che “la Commissione europea risponda alla interrogazione e faccia chiarezza sulle numerose ombre e sui tanti interrogativi che caratterizzavano la complessa ed enorme vicenda politico finanziaria orchestrata dal governo Renzi e approvata dalla Ue”. L’eurodeputato ricorda anche che Jp Morgan avrebbe compiuto operazioni senza rischiare di fatto nulla, grazie alla garanzia pubblica e incassando persino laute commissioni. Senza dimenticare che la banca d’affari americana è stata coinvolta in diversi scandali nel corso degli ultimi anni. Tuttavia per Pedicini Jp Morgan continua ad avere un forte potere, tanto da fare “andare in tilt anche la Commissione europea. Potrebbe essere questa l’unica motivazione che ha portato gli uffici competenti a non aver ancora risposto a una interrogazione che avevo presentato il 20 ottobre scorso”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. SI ALLONTANA L'INTERVENTO DEL FONDO ATLANTE L’ipotesi che il Fondo Atlante possa essere di nuovo chiamato in causa per risolvere il problema dei crediti deteriorati di Mps sta tramontando. Mf-Dow Jones cita infatti delle fonti vicino al dossier secondo cui l’attenzione del fondo dovrebbe essere concentrata su Veneto Banca e Popolare di Vicenza, mentre per la banca toscana dovrebbe essere sufficiente l’intervento pubblico. Senza dimenticare che il fondo potrebbe avere un ruolo importante anche per portare a effettivo compimento la cessione delle good banks liberandole dagli Npl che hanno in portafoglio. Dunque per Monte dei Paschi di Siena bisognerà trovare una soluzione differente rispetto a quella che era stata messa a punto in occasione della ricapitalizzazione di mercato rivelatasi poi senza esito positivo. A Rocca Salimbeni, di concerto con il Tesoro, il compito di arrivare all’individuazione della strada migliore da percorrere.

