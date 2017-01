SPY FINANZA/ L'allarme di Prodi da non sottovalutare

Il quadro si sta delineando e, con il passare del tempo, la dinamica rischia di diventare strutturale. Il discorso di Donald Trump venerdì scorso, tutto basato su toni ampiamente protezionistici e declinato nel concetto parossistico di America First, pare abbia innervosito gli investitori, alla ricerca di maggiori e più approfondite informazioni sulla politica economica del 45° presidente degli Stati Uniti. Risultato, ieri in Asia il dollaro si è indebolito contro tutte le valute, mandando a gambe all'aria Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso a -1,3% e anche la Cina è rimasta debole, con Hong Kong piatta e Shanghai +0,17%: ma il segnale che la tensione sta montando sta soprattutto nella valutazione dell'oro, il bene rifugio che tesaurizza le aspettative di crisi, in rialzo dello 0,98% a 1,216,7 dollari per oncia.

E, come era ovvio, a temere maggiormente le mosse di Washington è stata la Cina, i cui media di Stato hanno messo in guardia, nel corso della cerimonia di inaugurazione di Trump a presidente Usa, dai pericoli cui va incontro la democrazia. E a Pechino tira aria di rivoluzione interna. Si allunga infatti l'elenco di cariche del presidente cinese, Xi Jinping, da domenica a capo di una nuova Commissione centrale per lo sviluppo integrato militare e civile, stando a quanto deciso da una riunione del Partito Comunista Cinese, il vertice allargato a 25 membri del partito, presieduto dallo stesso Xi. La nuova Commissione sarà «l'agenzia centrale con il compito di prendere decisioni, deliberare e coordinare le questioni riguardanti lo sviluppo integrato militare e civile a livello nazionale»: e il fatto che la scorsa settimana Taiwan abbia dato vita a esercitazioni per contrastare un'invasione militare non fa propendere per tempi sereni di fronte a noi.

Ma non basta, perché la tanto temuta guerra valutaria da cui vi metto in guardia da tempo è ormai realtà. Negli ultimi due anni lo yuan non ha fatto altro che scendere, toccando il valore minimo raggiunto dal 1994. Anche per questo gli investitori cinesi hanno cercato di cambiare la moneta locale e di portare fuori dal Paese i loro capitali. Ma ora il governo di Pechino sta cercando di "regolamentare" la situazione: oggi qualsiasi pagamento all'estero superiore ai cinque milioni di dollari deve essere sottoposto al nulla osta delle autorità centrali. Inoltre, stando a documenti ottenuti in esclusiva dal South China Morning Post, fino a settembre dell'anno prossimo verranno vietati gli accordi che prevedono investimenti all'estero superiori ai dieci miliardi di dollari, le acquisizioni e le fusioni superiori al miliardo che esulino dal core business aziendale e gli investimenti nel settore immobiliare che siano superiori al miliardo. Stando a quanto riportava ieri il Financial Times, le ultime misure prese dal sistema bancario cinese, obbligherebbero le banche di Shanghai a fare rientrare 100 yuan per ogni 160 di cui autorizzano l'uscita dal Paese e quelle di Pechino addirittura di 100 ogni 80. Il risultato è che per le aziende cinesi è diventato complicato anche pagare le fatture all'estero e per quelle occidentali rimpatriare i dividendi.